सौभाग्य लक्ष्मी इन लोगों पर हमेशा रहती हैं मेहरबान, जिनकी कुंडली में बनते हैं धन से जुड़े ये बड़े योग
Kundli Dhan Yog: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में ग्रह-नक्षत्रों के मिलने से कई शुभ-अशुभ योग बनते हैं. आइए जानते हैं कि इनमें से कौन से योग जीवन में अपार, सुख-संपत्ति देते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 28, 2025, 06:50 PM IST
Kundli Dhan Yog Prediction: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की कुंडली में धन योग का निर्माण विशेष ग्रहों की स्थिति और उनकी युति (संयोग) से होता है. जब शुभ ग्रह अनुकूल भावों में स्थित होते हैं या आपस में शुभ दृष्टि डालते हैं, तब जातक को जीवन में आर्थिक समृद्धि, वैभव और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है. वहीं, जब कुंडली के ग्रह अशुभ ग्रहों से युति करते हैं तो उससे बनने वाले संयोग जातक को अनेक प्रकार के कष्ट देते हैं. जब कुंडली में ग्रह अनिष्टकारक योग बनाते हैं, तो उसके जातक का जीवन बहुत प्रभावित होता है. लेकिन, कुछ ग्रह अन्य ग्रहों के साथ मिलकर कुंडली में ऐसे शुभ योगों का निर्माण करते हैं, जो जातक को अपार, धन, ऐश्वर्य और सुख देते हैं. आइए जानते हैं कि कुंडली में बनने वाले धन योगों के बारे में.

गुरु और चंद्रमा की युति (गजकेसरी योग)

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कुंडली में गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र भाव (1, 4, 7, 10) में स्थित होते हैं, तो गजकेसरी योग बनता है. यह धन योग व्यक्ति को बुद्धिमान, प्रतिष्ठित और धनवान बनाता है.

शुक्र और चंद्रमा का संयोग

जब शुक्र और चंद्रमा का संयोग शुभ भावों में होता है, तो जातक को सफलता, भौतिक सुख-सुविधाएं और धन लाभ की प्रचुरता मिलती है. यह योग खासतौर पर कला, फैशन, संगीत और सौंदर्य से जुड़े क्षेत्रों में सफलता दिलाता है.

गुरु और धन भाव के स्वामी की युति

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर गुरु (बृहस्पति) धन भाव (दूसरे और ग्यारहवें भाव) के स्वामी ग्रह के साथ बैठता है, तो यह योग व्यक्ति को आर्थिक रूप से बेहद मजबूत बनाता है. ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत और नॉलेज से धन कमाता है.

सूर्य और बुध का संयोग (बुधादित्य योग)

ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, जब कुंडली में सूर्य और बुध साथ आते हैं, तो बुधादित्य योग बनता है. यह योग जातक को प्रशासनिक पद, व्यवसाय और सरकारी क्षेत्रों में सफलता व धन प्रदान करता है.

यह भी पढ़ें: एक दो नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं मांगलिक दोष, लाल किताब के ये उपाय से शादीशुदा जिंदगी रहेगी खुशहाल

लग्न और धन के स्वामी का संबंध

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर लग्नेश (पहले भाव का स्वामी) और धनेश (दूसरे भाव का स्वामी) आपस में युति बनाते हैं या दृष्टि संबंध रखते हैं, तो जातक को धन-वैभव की प्राप्ति होती है. कुंडली का यह योग जातक को स्थायी संपत्ति और पारिवारिक सुख देता है.

शुक्र और धन भाव का संबंध

जब शुक्र दूसरे, पांचवें, नवें या ग्यारहवें भाव से संबंधित होता है, तो यह जातक को धन, आभूषण, संपत्ति और ऐश्वर्य प्रदान करता है. इस योग के प्रभाव से जातक ऐशोआराम वाली जिंदगी जीते हैं. 

धन भाव में शुभ ग्रहों का होना

अगर कुंडली के दूसरे या ग्यारहवें भाव में गुरु, शुक्र, चंद्रमा या बुध जैसे शुभ ग्रह स्थित हों, तो यह व्यक्ति के जीवन में स्थायी और लगातार धन के प्रवाह को बनाए रखता है. इस योग के प्रभाव से जीवन में तमाम सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

#astrology

;