Daridra Yog: कुंडली का ये योग अमीर को भी बना सकता है कंगाल, तंगहाली में बीतता है ऐसे लोगों का जीवन

Daridra Yog Kundli Prediction: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कुंडली में दरिद्र योग एक ऐसा अशुभ योग माना जाता है. कुंडली का ये अशुभ योग व्यक्ति के जीवन में आर्थिक परेशानियां, दरिद्रता, मानसिक तनाव और संघर्ष लेकर आता है. यह योग तभी बनता है जब ग्रहों की स्थिति विशेष प्रकार से प्रतिकूल हो जाती है. कहते हैं कि जब ये योग किसी जातक की कुंडली में बनता है तो उसे जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियों को सामना करना पड़ता है. ऐसे लोग पाई-पाई के लिए तरस जाते हैं. जो कुछ भी पास में होता है, वो सब भी बर्बाद हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है, इस योग के नुकसान क्या हैं और इससे बचने के ज्योतिषीय उपाय क्या हैं.

दरिद्र योग कैसे बनता है?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब लग्नेश अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए या नीच राशि में हो तब यह योग बनता है. इसके साथ ही अगर दूसरे भाव (धन भाव) और 11वें भाव (लाभ भाव) के स्वामी अशुभ स्थिति में हों. इसके अलााव जब चंद्रमा पाप ग्रहों के प्रभाव में हो और शुभ ग्रहों से दृष्टि न मिले तो भी यह योग बनता है. अगर, शनि और राहु धन भाव या लाभ भाव में हों और शुभ ग्रहों का प्रभाव न हो तो ऐसी स्थिति में भी कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है. जिन जातकों की कुंडली में छठे, आठवें या बारहवें भाव का अधिक प्रभाव रहता है, उनमें भी दरिद्र योग के लक्षण दिखाई दे सकते हैं.

दरिद्र योग के नुकसान

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, दरिद्र योग के प्रभाव से धन कमाने में कठिनाई आती है, अचानक नुकसान होता है. व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है. ऐसे लोगों को लगातार संघर्ष और असफलता से मानसिक शांति भंग होती है. साथ ही, घर-परिवार में दरिद्रता और अभाव बना रहता है. व्यक्ति का सामाजिक प्रभाव और प्रतिष्ठा प्रभावित होती है. कई बार अच्छे काम भी अधूरे रह जाते हैं.

दरिद्र योग से बचने के उपाय

ग्रह शांति उपाय- शनि और राहु की शांति के लिए हनुमान जी की उपासना करें. शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं. राहु-केतु दोष शांति के लिए “राहु बीज मंत्र” और “केतु बीज मंत्र” का जाप करें.

दान-पुण्य- शनिवार के दिन तिल, उड़द, काला वस्त्र, सरसों का तेल और लोहे की वस्तुएं दान करें. गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराएं. ऐसा करने से दरिद्र दोष का प्रभाव कम होता है.

विशेष पूजा-पाठ

महालक्ष्मी जी की आराधना करें और “श्रीसूक्त” का पाठ करें. रोज “श्री हनुमान चालीसा” और “सुंदरकांड” का पाठ करें. इसके साथ ही विष्णु भगवान को पीली वस्तुएं अर्पित करें.

रत्न धारण

योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर पुखराज, नीलम, गोमेद या माणिक्य जैसे रत्न धारण किए जा सकते हैं. रत्नों से जुड़े उपाय भी इस दोष को कम करने में मददगार साबित होते हैं.

रखें इन बातों का ध्यान

घर में कभी भी झाड़ू खड़ा न रखें, इसे सदैव जमीन पर लिटाकर रखें. घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए घर में रोजाना एक दीपक जलाएं. रोज सुबह सूर्योदय के समय जल में लाल फूल डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)