Zicron Gemstone: पैसों की तंगी को झट से दूर कर देगा ये सफेद रत्न, धन-संपत्ति में होगी अपार वृद्धि
Benefits of Wearing Zicron: जरकन हीरे की तुलना में काफी किफायती होता है, लेकिन इसके लाभ कम नहीं माने जाते. इसे पहनने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 06:00 PM IST
Benefits of Wearing Zicron: रत्न शास्त्र में अलग-अलग रत्नों को जीवन की बाधाओं को दूर करने और सुख-समृद्धि पाने के उपाय के रूप में बताया गया है. इन्हीं रत्नों में से एक है सफेद जरकन. यह रत्न हीरे का उपरत्न माना जाता है और कई मामलों में हीरे के समान प्रभावकारी होता है. मान्यता है कि इसे धारण करने से धन, ऐश्वर्य और खुशहाली में वृद्धि होती है. खास बात यह है कि जरकन हीरे की तुलना में काफी किफायती होता है, लेकिन इसके लाभ कम नहीं माने जाते. इसे पहनने से मानसिक शांति मिलती है और जीवन में सकारात्मकता बढ़ती है.

सफेद जरकन धारण करने का सही तरीका

इस रत्न को शुक्रवार के दिन पहनना शुभ माना जाता है. जरकन को चांदी की अंगूठी में जड़वाना चाहिए. धारण करने से पहले इसे दूध और गंगाजल से शुद्ध करके पूजा करें. अंगूठी पहनने से पहले शुक्र मंत्र "द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" का 108 बार जप करना चाहिए. इसके बाद अंगूठी को दाहिने हाथ की अनामिका (रिंग फिंगर) में धारण करें. 

किन लोगों के लिए है शुभ सफेद जरकन?

यदि जन्मकुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो, तो इस रत्न को धारण करना लाभकारी होता है. तुला और कर्क राशि के जातकों के लिए यह बेहद शुभ माना गया है. विवाह या दांपत्य जीवन में आ रही अड़चनों को दूर करने में यह मददगार होता है. सिंह, कन्या और वृश्चिक राशि के लोगों को यह रत्न पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह जरूर लेनी चाहिए. जरकन को पहनने से धन संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं और जीवन में स्थिरता आती है.

किन राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए सफेद जरकन?

मेष राशि (Aries)- इस राशि पर शुक्र का प्रभाव हमेशा अनुकूल नहीं रहता. जरकन धारण करने से क्रोध, संबंधों में तनाव और आर्थिक अस्थिरता आ सकती है. 

सिंह राशि (Leo)- सिंह राशि पर सूर्य का प्रभाव अधिक रहता है और शुक्र के साथ इसका तालमेल ठीक नहीं होता. जरकन पहनने से स्वास्थ्य संबंधी समस्या और मानसिक बेचैनी हो सकती है.

वृश्चिक राशि (Scorpio)- इस राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह शुभ फल नहीं देता. जरकन धारण करने से वैवाहिक जीवन और आर्थिक मामलों में कठिनाइयां बढ़ सकती हैं.

मकर राशि (Capricorn) (कुछ स्थितियों में)- मकर राशि वालों को जरकन पहनने से पहले ज्योतिषी की सलाह लेनी चाहिए. गलत स्थिति में धारण करने से व्यापार व करियर में रुकावट आ सकती है. 

कुंभ राशि (Aquarius)- इस राशि के लिए भी शुक्र ग्रह का असर कमजोर माना जाता है. जरकन पहनने से निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

