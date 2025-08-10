इस दिशा में तिजोरी रखने से अचानक बढ़ता है धन, वहीं एक गलती कर देती है कंगाल!
इस दिशा में तिजोरी रखने से अचानक बढ़ता है धन, वहीं एक गलती कर देती है कंगाल!

Vastu Direction to keep Tijori: तिजोरी केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह घर की समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक होती है. यदि इसे वास्तु शास्त्र के अनुसार सही दिशा में, सही विधि से और उचित देखभाल के साथ रखा जाए, तो यह आर्थिक वृद्धि और समृद्धि का मार्ग खोल सकती है. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 10, 2025, 06:29 AM IST
Vastu for Tijori: वास्तु शास्त्र न केवल घर के निर्माण की विधियों को समझाता है, बल्कि यह भी बताता है कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति कैसे बनी रहे. घर के प्रत्येक स्थान की ऊर्जा हमारे जीवन पर प्रभाव डालती है, विशेषकर वह स्थान जहाँ आप अपना धन रखते हैं — यानी तिजोरी. यदि तिजोरी सही दिशा में न रखी जाए तो इससे धन हानि, आर्थिक तंगी और स्थिरता की कमी हो सकती है. वहीं, सही दिशा और स्थिति न केवल धन को स्थिर बनाए रखती है, बल्कि संपत्ति में वृद्धि भी करती है. इस लेख में हम जानेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी रखने की सही दिशा क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लक्ष्मी सदा घर में वास करे.

तिजोरी के लिए कौन सी दिशा सबसे शुभ?

वास्तु शास्त्र के अनुसार, तिजोरी को रखने की सबसे शुभ दिशा दक्षिण दिशा की दीवार के साथ उत्तर दिशा की ओर मुँह करते हुए मानी जाती है. इसका अर्थ है कि तिजोरी का पिछला हिस्सा दक्षिण की दीवार से सटा हो और जब आप तिजोरी खोलें, तो उसका मुँह उत्तर दिशा की ओर खुले.

उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है, इसलिए इस दिशा में मुँह होने से तिजोरी में रखा धन स्थिर रहता है और उसमें वृद्धि होती है. यदि उत्तर दिशा में तिजोरी रखना संभव न हो, तो पूर्व दिशा को दूसरा विकल्प माना जा सकता है.

तिजोरी रखने में ना करें ये गलतियां 

बाथरूम या किचन के पास तिजोरी न रखें – ये स्थान अग्नि और जल तत्व से जुड़े होते हैं, जो धन की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं.

तिजोरी का मुँह दक्षिण या पश्चिम दिशा की ओर न हो – इससे धन व्यर्थ खर्च हो सकता है या घर में पैसों की तंगी बनी रह सकती है.

तिजोरी को सीधा फर्श पर न रखें – उसके नीचे लकड़ी का प्लेटफॉर्म या छोटा स्टैंड अवश्य होना चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो.

तिजोरी के ऊपर भारी वस्तुएं न रखें – इससे धन पर दबाव बनता है और अचानक हानि हो सकती है.

तिजोरी में अनावश्यक वस्तुएं या टूटे सिक्के न रखें – तिजोरी को साफ, सुव्यवस्थित और ऊर्जा से भरपूर बनाए रखना जरूरी है.

तिजोरी के रंग का क्या हो वास्तु में महत्व?

तिजोरी के रंग का भी वास्तु शास्त्र में महत्व है. इसे चुनते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि रंग नकारात्मक ऊर्जा को न बढ़ाए.

हल्का पीला, सुनहरा या क्रीम रंग – शुभ माने जाते हैं क्योंकि ये रंग सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं.

गाढ़े या काले रंग – इनसे बचें क्योंकि ये ऊर्जा को अवरुद्ध करते हैं और चिंता या भ्रम की स्थिति ला सकते हैं.

तिजोरी में क्या रखें और क्या नहीं?

तिजोरी में नकद धन, आभूषण, कीमती दस्तावेज, देवी लक्ष्मी और कुबेर की तस्वीर, पीली कौड़ी या श्रीयंत्र (सिद्ध किए हुए) रख सकते हैं. वहीं तिजोरी में पुराने रसीद या बेकार कागज, टूटे गहने, किसी का उधार लिया हुआ धन ना रखें. भूलकर भी तिजोरी में मृत व्यक्ति की कोई वस्तु, काले धागे या कोई टोटका संबंधी सामग्री, पुराने ताले या चाबियों का गुच्छा, लोहे के जंग लगे सिक्के ना रखें. 

तिजोरी की करें नियमित सफाई 

तिजोरी को सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी साफ-सुथरा रखना चाहिए. इसमें गंदगी, धूल या मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए. सप्ताह में एक बार तिजोरी में गुलाब जल का छिड़काव, धूप-दीप, और गंधित कपूर का प्रयोग करके उसे पवित्र किया जा सकता है.

तिजोरी के पास रखें ये चीजें 

तिजोरी के पास शुभ चिन्ह जैसे स्वास्तिक या ॐ – तिजोरी के दरवाजे पर बनाना अत्यंत शुभ होता है.
मंगल दीपक – यदि तिजोरी कक्ष में हर शुक्रवार को दीप जलाया जाए तो शुभ फल मिलते हैं.
लक्ष्मी यंत्र या कुबेर यंत्र – यह समृद्धि को आकर्षित करने में सहायक होते हैं.

नई तिजोरी खरीदने का दिन 

साल में कुछ विशेष दिन ऐसे होते हैं जब तिजोरी में नया धन या कीमती वस्तुएं रखना या नई तिजोरी खरीदकर उसका उपयोग करना विशेष रूप से लाभकारी होता है. जैसे: अक्षय तृतीया, धनतेरस, दीपावली की रात्रि (लक्ष्मी पूजन के बाद), गुरुवार या शुक्रवार का दिन. इन दिनों यदि आप नई तिजोरी स्थापित करें या उसमें धन रखें, तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है.

तिजोरी के ऊपर क्या न रखें?

कई लोग तिजोरी के ऊपर कागज़, किताबें, भगवान की मूर्तियाँ या पर्स रख देते हैं. ऐसा न करें. तिजोरी एक पवित्र स्थान होती है और इसका अपना ऊर्जात्मक प्रभाव होता है. इसे खुला, स्वच्छ और खाली रखना ही अच्छा होता है.

तिजोरी के कमरे में कौन-से पौधे रखें?

यदि आप तिजोरी के कमरे में हरियाली रखना चाहते हैं तो लक्ष्मी कमल और मनी प्लांट जैसे पौधे शुभ माने जाते हैं. ये पौधे धन की ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और सकारात्मकता बनाए रखते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

नरिंदर जुनेजा

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है.

vastu for tijori

;