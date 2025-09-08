इस दिशा में बैठने से मिलती है करियर में दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्‍की, दूर देशों तक फैलता है करोबार
इस दिशा में बैठने से मिलती है करियर में दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्‍की, दूर देशों तक फैलता है करोबार

Vastu Tips for Office: वास्‍तु शास्‍त्र में हर काम करने के लिए सही दिशा बताई है. यदि नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की पाना चाहते हैं तो ऑफिस या कार्यक्षेत्र में आपके बैठने की दिशा सही होनी जरूरी है. वास्‍तु अनुसार बैठने से तेजी से उन्‍नति मिलती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:40 PM IST
इस दिशा में बैठने से मिलती है करियर में दिन दूनी-रात चौगुनी तरक्‍की, दूर देशों तक फैलता है करोबार

How to grow business: वास्‍तु शास्‍त्र में घर के हर हिस्‍से के अलावा दफ्तर, व्‍यावसायिक प्रतिष्‍ठान के लिए भी जरूरी नियम बताए हैं. इसके अनुसार यदि ऑफिस या वर्कप्‍लेस में बैठने की सही दिशा चुनी जाए तो आपको अपना लक्ष्‍य हासिल करने में देर नहीं लगेगी. वहीं गलत दिशा में बैठने से कड़ी मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती है. इसके लिए जानते हैं वास्‍तु के कुछ महत्‍वपूर्ण नियम. 

ऑफिस में बैठने की सही दिशा 

- यदि कंपनी का मालिक या हायर मैनेजमेंट से जुड़े लोग पश्चिम दिशा में बैठते हैं तो जल्‍द तरक्‍की मिलती है. कामयाबी अपनी राह खुद बनाती जाती है. मेहनत का कई गुना ज्‍यादा फल मिलता है. यह स्थिति बिजनेस में तेजी से प्रगति करने के लिए है. बेहतर होगा कि कारोबार का मालिक पश्चिम दिशा में केबिन बनाए और पूर्व या उत्‍तर की ओर मुख करके बैठे. 

- इसी तरह ऑफिस या दुकान में भी व्‍यक्ति का मुंह पूर्व दिशा या उत्‍तर दिशा की ओर हो तो शुभ फल मिलता है. 

- वहीं नौकरी करने वाले जातक ऑफिस में कहीं भी बैठें लेकिन उनका मुख पूर्व या उत्‍तर दिशा में हो तो जल्‍दी उन्‍नति मिलती है. 

- ऐसे लोग जो नेतृत्व की भूमिका में हैं वे पश्चिम दिशा में बैठें. ऐसा करने से उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और व्‍यक्ति दूर की सोच रखकर निर्णय लेता है और इंडस्‍ट्री में अपनी अलग पहचान बनाता है. 

- ऐसे लोग जो अपना ब्रांड खड़ा करना चाहते हैं वे दक्षिण दिशा में बैठें और उनका मुख उत्‍तर दिशा की ओर हो. ऐसा करने से जातक में स्थिरता आती है और वह लंबे समय तक टिकने वाला बिजनेस खड़ा कर पाता है.

- जो व्‍यापारी अपनी बिक्री बढ़ाना चाहते हैं या अपना नेटवर्क फैलाना चाहते हैं वे उत्‍तर दिशा में बैठें. 

इस दिशा में कभी ना बैठें 

ध्‍यान रखें कि कभी भी दक्षिण-पश्चिम दिशा में ना बैठें, वरना कारोबार में उन्‍नति होने की बजाय रुकावटें ज्‍यादा आएंगी. काम नहीं बनेंगे, सफलता नहीं मिलेगी. इसके अलावा उत्‍तर पूर्व दिशा में भी बैठने से बचना चाहिए. यहां बैठने से व्‍यक्ति काम पर पूरी तरह ध्‍यान नहीं दे पाता है और उसका समय बर्बाद होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

Vastu Shastra

