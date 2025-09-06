Chandra Grahan 2025 Mantra: ग्रहण के दौरान अपनी राशि के अनुसार करें मंत्रों का जाप, संकटों से मिलेगी मुक्ति

Chandra Grahan 2025 Mantra: ज्योतिषी गणना के अनुसार, इस साल का चंद्र ग्रहण 7 तारीख को शनि की कुंभ राशि में लगेगा. चंद्र ग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर को रात 9 बजकर 58 मिनट से होगी. जबकि, इसकी रात 1 बजकर 26 मिनट पर होगी. इस बार का चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्रग्रहण है. इसलिए इसका सूतक काल मान्य होगा. शास्त्रों के अनुसार, ग्रहण के दौरान राशि अनुसार, मंत्रों का जाप विशेष फलदायी होगा. साथ ही इस मंत्र के प्रभाव से ग्रहण के प्रभाव और जीवन में आने वाले संकटों से मुक्ति मिलेगी. ऐसे में आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वाले चंद्र ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल है. इसलिए ग्रहण के दौरान इस राशि के जातकों को "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" इस मंत्र का जाप करना चाहिए. इस मंत्र के प्रभाव से मेष राशि वालों का साहस, आत्मबल मजबूत होगा और कर्ज से मुक्ति मिल सकती है.

वृषभ राशि (Taurus)

चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों को "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" मंत्र का जाप करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि का स्वामी ग्रह शुक्र है. ऐसे में ग्रहण के समय शुक्र देव के इस मंत्र के जाप से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है और धन-दौलत में वृद्धि होती है.

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान "ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" इस मंत्र का जाप करना चाहिए. चूंकि मिथुन राशि का स्वामी बुध है, इसलिए बुध देव के इस मंत्र के जाप से बुद्धि तेज होती है और निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है.

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा होता है. इसलिए ग्रहण काल के दौरान इस राशि के जातकों को चंद्रमा के बीज मंत्र "ॐ श्रां श्रीं श्रौं सः चन्द्राय नमः" का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए. इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलेगी. साथ ही पारिवारिक जीवन खुशहाल रहता है.

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि के जातकों को चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य के बीच मंत्र-"ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" का यथासंभव जाप करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्यदेव इस राशि के स्वामी माने गए हैं. इसलिए इस मंत्र के जाप से आत्मविश्वास मजबूत होता है. साथ ही समाज में खूब मान-सम्मान मिलता है. इसके अलावा सेहत से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं.

कन्या राशि (Virgo)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कन्या राशि का स्वामी ग्रह बुध है. ऐसे में चंद्र ग्रहण के दौरान इस राशि के जातकों को बुध के बीज मंत्र- "ॐ ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुधाय नमः" का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए. इस मंत्र के जाप से कन्या राशि वालों को करियर से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलती है.

तुला राशि (Libra)

चंद्र ग्रहण के दौरान तुला राशि के जातकों को शुक्र के बीज मंत्र- "ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः" इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए. क्योंकि, इस राशि के स्वामी धन के कारक शुक्र देव हैं. इसलिए इस बीज मंत्र के प्रभाव से दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है. इसके अलावा शुक्र ग्रह की अनुकूलता से धन से जुड़ी दिक्कतें दूर होती हैं.

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल ग्रह है. इसलिए चंद्र ग्रहण के दौरान इस राशि के जातकों को मंगल के बीज मंत्र- "ॐ क्रां क्रीं क्रौं सः भौमाय नमः" इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए. मंत्र के प्रभाव से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी.

धनु राशि (Sagittarius)

ग्रहण के दौरान धनु राशि के जातकों को बृहस्पति के बीज मंत्र- "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" इस मंत्र का जाप करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि के स्वामी बृहस्पति देव माने गए हैं. इसलिए गुरु के बीज मंत्र के प्रभाव से भाग्य में वृद्धि होती है और शिक्षा में सफलता मिलती है.

मकर राशि (Capricorn)

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चंद्र ग्रहण के दौरान मकर राशि के जातकों को शनि के बीज मंत्र- "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" इस मंत्र का जाप करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इस राशि के स्वामी शनि देव हैं. ऐसे में शनि के इस मंत्र के प्रभाव से बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और करियर में तरक्की होगी.

कुंभ राशि (Aquarius)

इस बार का चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में ही लगेगा. चूंकि, इस राशि के स्वामी शनि देव है, इसलिए ग्रहण के दौरान शनि के बीज मंत्र- "ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः" के जाप से जीवन में खुशहाली और आर्थिक समृद्धि आएगी. इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें.

मीन राशि (Pisces)

चंद्रग्रहण के दौरान मीन राशि वालों को बृहस्पति के बीच मंत्र- "ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः" का कम से कम 108 बार जाप करना चाहिए. ग्रहण के दौरान इस मंत्र के जाप के प्रभाव से मीन राशि वालों का भाग्य मजबूत होगा और जीवन के तमाम संकटों से मुक्ति मिलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)