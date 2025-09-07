2025 Chandra Grahan: साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज 7 सितंबर की रात को लगने जा रहा है. यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए लोगों के मन में इसे देखने और इसके बारे में जानने की खासी जिज्ञासा है. साथ ही आज ब्‍लड मून का नजारा भी दिखाई देगा. जानिए चंद्र ग्रहण से जुड़े हर प्रश्‍न का उत्‍तर.

आज सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण?

आज 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण है. यह साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है. इसके बाद 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा. आज का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा इसलिए यह बेहद खास है.

चंद्र ग्रहण कितने बजे से लगेगा, कब तक रहेगा?

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 09:58 बजे से लगेगा और 01:26 बजे समाप्‍त होगा. चंद्र ग्रहण की अवधि करीब साढ़े 3 घंटे की होगी.

चंद्र ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा?

भारत के अलावा यह चंद्र ग्रहण एशिया, ऑस्‍ट्रेलिया, न्‍यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका आदि में नजर आएगा.

भारत के किन शहरों में चंद्र ग्रहण दिखेगा?

वैसे तो लगभग पूरे ही भारत में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा. वहीं दिल्‍ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, चंडीगढ़, भोपाल, जयपुर, गुवाहाटी आदि सभी प्रमुख शहरों में चंद्र ग्रहण दिखने की पूरी उम्‍मीद है.

चंद्र ग्रहण का सूतक काल कब से शुरू होगा? सूतक काल क्‍या है?

चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से शुरू होगा. चंद्र ग्रहका सूतक ग्रहण लगने से 9 घंटे पहले शुरू होता है और ग्रहण का मोक्ष होने के साथ समाप्‍त होता है.

चंद्र ग्रहण के दौरान क्‍या नहीं करना चाहिए?

- चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगते ही मंदिर के पट बंद कर दें और भगवान की मूर्तियों को ना छुएं. सूतक काल में तुलसी के पौधे को भी स्‍पर्श न करें. ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान करके भगवान और तुलसी को स्‍पर्श करें.

- ग्रहण वाले दिन नकारात्‍मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें. ना किसी से झगड़ा-बहस करें.

- धन का लेन-देन करने से भी बचें.

- ग्रहण काल में दांपत्य संबंध बनाना बेहद अशुभ होता है.

- ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचें. हो सके तो बाहर ना निकलें, ताकि नकारात्‍मकता से बचाव हो.

- नुकीली धारदार वस्‍तुओं का उपयोग ना करें.

चंद्र ग्रहण में क्‍या करना चाहिए?

चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दुष्‍प्रभावों से बचाव के लिए इस दिन कुछ काम या उपाय करने चाहिए.

- ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही भोजन-पानी में तुलसी की पत्तियां डाल दें, ताकि वो खराब ना हों.

- ग्रहण काल में भगवान का स्‍मरण करें, मंत्र जाप करें.

- ग्रहण के बाद स्‍नान करें और गरीबों को दान जरूर दें. चंद्र ग्रहण के दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है.

- ग्रहण समाप्‍त होने के बाद स्‍नान करके पूरे घर में गंगाजल छिड़कें.

चंद्र ग्रहण देखने का सबसे सही समय क्‍या है?

भारत में चंद्र ग्रहण देखने का सबसे अच्‍छा समय रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे के बीच रहेगा. इस समय बिना किसी उपकरण के सामान्‍य आंखों से चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा.

क्‍या चंद्र ग्रहण पर ब्‍लड मून दिखेगा?

जी हां, भारत में ब्‍लड मून का नजारा देखा जा सकेगा. यह देश में लगभग सभी जगह दिखाई देगा. इसमें चंद्रमा खून की तरह लालिमा लिए हुए दिखता है इसलिए इसे ब्‍लड मून कहते हैं.

चंद्र ग्रहण कैसे देखें?

चंद्र ग्रहण का साफ नजारा देखने के लिए खुले स्‍थानों जैसे छत, मैदान में जाएं. कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर जाएं जहां प्रदूषण कम हो. वरना बादल, धुंध या प्रदूषण इस नजारे को धुंधला बना सकते हैं. इसके लिए यह भी जरूरी है कि आसमान साफ हो, वरना बादलों में यह नजारा छिप जाएगा. साथ ही चंद्र ग्रहण के मामले में एक और खास बात यह होती है कि इसे देखने के लिए सूर्य ग्रहण की तरह चश्‍मा आदि लगाने की जरूरत नहीं होती है.

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर क्‍या असर होता है?

चंद्र ग्रहण के दौरान नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसका बुरा असर प्रेगनेंट महिला और उसके गर्भस्‍थ शिशु की सेहत पर पड़ सकता है. इसलिए ग्रहण के दौरान प्रेगनेंट महिलाओं को बाहर ना निकलने की सलाह दी जाती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)