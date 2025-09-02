Blood Moon 2025: 7 सितंबर की रात को भारत समेत दुनिया के कई देश एक अहम खगोलीय नजारे के गवाह बनेंगे. 7 सितंबर को साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण लग रहा है. साल 2025 में 2 सूर्य ग्रहण लगने हैं और 2 चंद्र ग्रहण लगने हैं. इनमें से एक-एक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण मार्च-अप्रैल महीने में लग चुके हैं. अब सितंबर में बचे हुए दोनों चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण लगेंगे. 7 सितंबर को भाद्रपद पूर्णिमा की रात चंद्र ग्रहण लगेगा और 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगेगा.

साल का आखिरी चंद्र ग्रहण क्‍यों इतना खास?

दरअसल, 7 सितंबर को लग रहा चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है और यह भारत में नजर आएगा. यह साल 2025 का एकमात्र चंद्र ग्रहण है जो भारत में देखा जा सकेगा. वरना इससे पहले लगे दोनों ग्रहण भी भारत में नजर नहीं आए थे और 21 सितंबर को लग रहा सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं देगा.

यह चंद्र ग्रहण भारत में नजर आने से लोगों को अद्भुत खगोलीय घटना देखने को मिलेगा, साथ ही इसका धार्मिक और ज्‍योतिषीय प्रभाव भी भारत में होगा. चंद्र ग्रहण दिखाई देने के कारण 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा, इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, पूजा-पाठ आदि नहीं हो सकेंगे. साथ ही चंद्र ग्रहण का सभी 12 राशि वाले लोगों पर असर पड़ेगा.

ब्‍लड मून का नजारा

चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9:58 बजे शुरू होगा और 01:25 बजे समाप्‍त होगा. यानी करीब 4 घंटे ग्रहण रहेगा और इसका पीक रात 11:00 बजे से 12:22 बजे तक रहेगा. इस समय चंद्रमा खून की तरह लालिमा लिए हुए लाल नजर आएगा. इसलिए इसे ब्‍लड मून कहा जाएगा. चंद्र ग्रहण की रात करीब 80 मिनट तक ब्‍लड मून का नजारा देखा जा सकेगा.

यह नजारा भारत समेत एशिया, यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े हिस्से में दिखेगा. भारत में तो यह चंद्र ग्रहण साफ और स्‍पष्‍ट दिखाई देगा. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, पुणे, हैदराबाद, चंडीगढ़ जैसी सभी प्रमुख शहरों में चंद्र ग्रहण और ब्‍लड मून देखा जा सकेगा. बस इसके लिए बादल ना हों और ऐसे इलाकों में जाकर चंद्र ग्रहण देखें जहां प्रदूषण कम हो.

