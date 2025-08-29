रात 9 बजे के बाद शुरू होगा चंद्र ग्रहण, भारत के इन शहरों में दिखेगा सबसे साफ नजारा, जान लें जरूरी बातें

September 2025 Grahan time in India: एक अद्भत खगोलीय नजारे को देखने के लिए तैयार हो जाइए. क्‍योंकि भारत इस नजारे का गवाह बनना जा रहा है. साल 2025 के 4 ग्रहण में केवल एक चंद्र ग्रहण ही ऐसा है जो भारत में दिखाई देगा. यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और चंद्रमा कुछ देर के लिए ब्‍लड मून यानी कि लाल रंग का दिखाई देगा. साथ ही चंद्र ग्रहण का समय ऐसा है कि इसके भारत के कई हिस्‍सों में साफ दिखाई देने की उम्‍मीद है.

यह भी पढ़ें: बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस...5 राशि वालों की हर ख्‍वाहिश होगी पूरी, 3 सितंबर से नोटों में खेलेंगे ये लोग!

भारत में चंद्र ग्रहण की तारीख और समय



जिस चंद्र ग्रहण को देखने के लिए लोग बेताब हैं यह 7 सितंबर 2025 की रात को नजर आएगा. इस रात ब्‍लड मून लगभग पूरे भारत में दिखाई देगा. वैसे तो चंद्र ग्रहण लगने का समय रात 9:57 है जो कि रात 01:26 बजे समाप्‍त होगा. लेकिन इसे भारत में देखने का सबसे अच्‍छा समय रात 11:00 बजे से रात 12:22 बजे के बीच रहेगा. इस समय बिना किसी उपकरण के सामान्‍य आंखों से चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: 10 साल बाद क्रूर ग्रह राहु का अपने ही नक्षत्र में प्रवेश, 3 राशि वालों के आएंगे अच्‍छे दिन, कदमों में लोट जाएगी सक्‍सेस!

भारत के इन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण

2025 का चंद्र ग्रहण जो कि ब्लड मून के रूप में दिखाई देगा यह भारत के अधिकांश हिस्सों में दिखाई देगा. वहीं कुछ शहरों में इस चंद्र ग्रहण का बिल्‍कुल साफ नजारा दिखाई देने की उम्‍मीद है. इन शहरों में यदि बादल ना रहें तो वे खुले स्‍थानों जैसे छत, मैदान में जाकर चंद्र ग्रहण देख सकते हैं. कोशिश करें कि ऐसी जगहों पर जाएं जहां प्रदूषण कम हो. वरना बादल, धुंध या प्रदूषण इस नजारे को धुंधला बना सकते हैं. साथ ही चंद्र ग्रहण के मामले में एक और खास बात यह होती है कि इसे देखने के लिए सूर्य ग्रहण की तरह चश्‍मा आदि लगाने की जरूरत नहीं होती है. वो शहर जहां चंद्र ग्रहण के दिखने की उम्‍मीद है -

दिल्ली

मुंबई

कोलकाता

पुणे

लखनऊ

हैदराबाद

चंडीगढ़

यह भी पढ़ें: ठंडा पड़ने लगेगा सूर्य, खतरनाक टक्‍कर से धरती पर छाएगा अंधेरा, बाबा वेंगा ने बताया स्‍टेप बाई स्‍टेप कैसे होगा दुनिया का अंत

चंद्र ग्रहण का सूतक काल

चंद्र ग्रहण का धार्मिक महत्‍व भी होता है. हिंदू धर्म में चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है. इस दौरान मंदिरों के पट बंद कर दिए जाते हैं. पूजा-पाठ, शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं. यहां तक कि ग्रहण काल में खाने-पीने की भी मनाही की जाती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)