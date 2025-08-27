Chandra Grahan 2025: साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण ज्‍योतिष शास्‍त्र के अनुसार कुछ मामलों में बेहद शुभ साबित होने वाला है. चंद्र ग्रहण कुछ राशियों पर तो सकारात्‍मक असर डालेगा ही, साथ ही 2 बड़े दोषों से निजात भी दिलाएगा. इसकी वजह है चंद्र ग्रहण का बेहद खास मौके पर पड़ना और भारत में नजर आना.

चंद्र ग्रहण 2025 कब लगेगा?

साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लग रहा है. इस दिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा है और इसी दिन पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है. जिन लोगों के जीवन में पितृ दोष या कालसर्प दोष होता है उनके लिए चंद्र ग्रहण का दिन इन दोषों का निवारण करने का दिन होता है. इस साल पितृ पक्ष की शुरुआत में ही चंद्र ग्रहण लग रहा है. मान्यता है कि इस दिन पूजा-पाठ, मंत्र जाप, तर्पण और दान-पुण्य करने से न केवल नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है बल्कि जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आता है.

कब लगता है पितृ दोष और काल सर्प दोष?

यदि पूर्वजों की आत्‍मा संतुष्‍ट ना हो तो पितृ दोष लगता है. इसके अलावा कुंडली में कुछ खास स्थितियां बनने पर भी पितृ दोष लगता है. ऐसा ही मामला काल सर्प दोष के साथ है. कुंडली में राहु-केतु ग्रह के बीच जब बाकी ग्रह आ जाते हैं तो यह दोष लगता है. इसके अलावा सांप को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना काल सर्प दोष बनाता है.

पितृ दोष और काल सर्प योग जीवन में ढेरों कष्‍ट और समस्‍याएं देते हैं. इससे बनते हुए काम अचानक रुक जाना. आर्थिक परेशानियां, मानसिक तनाव, शारीरिक समस्‍याएं, तरक्‍की में रुकावट भी आती हैं. ये दोष रिश्‍तों पर भी बुरा असर डालते हैं.

चंद्र ग्रहण के दौरान करें ये उपाय

इस साल का आखिरी चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में नजर भी आएगा. चंद्र ग्रहण काल में किए गए उपाय बहुत लाभ देंगे.

- चंद्र ग्रहण के दिन पितरों का तर्पण करें, ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है.

- चंद्र ग्रहण के दौरान मंत्र जाप करें. राहु-केतु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

- इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभ देता है.

- चंद्र ग्रहण खत्‍म होने के बाद दान-पुण्य जरूर करें. यह बड़े दोषों को दूर करने का प्रभावी उपाय है. साथ ही गरीब और जरूरतमंद को भोजन, कपड़े या अनाज दान करने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है.

