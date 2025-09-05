मुसीबतों का डबल अटैक! मृत्‍यु पंचक में लग रहा चंद्र ग्रहण बरपाएगा कहर, गलती से भी ना करें ये काम
Hindi Newsऐस्ट्रो

मुसीबतों का डबल अटैक! मृत्‍यु पंचक में लग रहा चंद्र ग्रहण बरपाएगा कहर, गलती से भी ना करें ये काम

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण लगने वाला है और इसका समय भी इस बार अद्भुत है. चंद्र ग्रहण काल में ही पितृ पक्ष की शुरुआत हो रही है और उससे भी खतरनाक बात यह है कि इसी समय मृत्‍यु पंचक भी चलेंगे. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 05, 2025, 07:00 AM IST
Panchak September 2025: वैसे तो सभी प्रकार के पंचक और इसके 5 दिनों को अशुभ माना गया है लेकिन पंचक के कुछ प्रकार ऐसे हैं जो कम नुकसानदायी माने जाते हैं, जैसे-राज पंचक. वहीं मृत्‍यु पंचक और अग्नि पंचक को बेहद अशुभ माना गया है. इस बार सितंबर महीने में जो पंचक लग रहे हैं, वे मृत्‍यु पंचक हैं. खौफनाक बात यह है कि मृत्‍यु पंचक के दौरान ही चंद्र ग्रहण भी लगेगा. हिंदू धर्म और ज्‍योतिष में ग्रहण लगने को अच्‍छा नहीं माना गया है क्‍योंकि ग्रहण माहौल में नकारात्‍मकता बढ़ा देता है. साथ ही लोगों के जीवन पर अशुभ प्रभाव डालता है. हालांकि ऐसा सभी के लिए नहीं होता है, कुछ राशियों पर ग्रहण का शुभ प्रभाव भी होता है. जानिए इस महीने कब से लग रहे हैं पंचक. 

यह भी पढ़ें: जल्‍द करोड़पति बनने वाले हैं ये 3 राशि वाले लोग, बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर झूमने लगेंगे, 4 महीने में चौगुनी होगी इनकम!

पंचक सितंबर 2025 

पंचांग के अनुसार सितंबर महीने में पंचक 6 सितंबर की सुबह 11:21 से शुरू होंगे और 10 सितंबर की शाम 04:03 पर समाप्‍त होंगे. 6 सितंबर शनिवार से पंचक की शुरुआत हो रही है, जो कि मृत्‍यु पंचक कहलाएंगे. दरअसल, पंचक के प्रकार का निर्धारण इस आधार पर होता है कि वे सप्‍ताह के किस दिन से शुरू हो रहे हैं. शनिवार से शुरू होने वाले पंचक को मृत्यु पंचक कहा जाता है. जिसे सभी पंचकों में सबसे अशुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

पंचक में चंद्र ग्रहण, ना करें ये काम  

पंचक 6 से 10 सितंबर तक चलेंगे और इस दौरान 7 सितंबर की रात को चंद्र ग्रहण लगेगा. चंद्र ग्रहण 7 सितंबर की रात 9 बजकर 58 मिनट से 1 बजकर 26 मिनट तक रहेगा. इन दोनों अशुभ स्थितियों का एकसाथ बनना अच्‍छा नहीं होता है. लिहाजा इस समय कुछ काम करने से बचें. वरना हानि उठानी पड़ सकती है. 

- इस दौरान कोई भी शुभ कार्य जैसे- सगाई, शादी, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन, नए कार्य की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य ना करें. इस समय किए गए शुभ काम का भी अशुभ फल मिलता है. 

- बेहतर है कि इस समय यात्रा करने से बचें. वाहन सावधानी से चलाएं. कोई भी जोखिमपूर्ण कार्य करने से बचें. खासतौर पर दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण बार-बार इंटरनेट पर क्‍यों हो रहा ट्रेंड? वजह जानकर आप भी तुरंत करने लगेंगे प्‍लानिंग

- घर की छत ना डलवाएं, चौखट ना लगवाएं. पंचक काल में घर का निर्माण शुरू करने या छत डलवाने जैसे अहम काम नहीं करना चाहिए, वरना ऐसे घर में कभी खुशहाली और बरकत नहीं रहती है. घर के लोग हमेशा परेशान रहते हैं. 

- इस दौरान फर्नीचर, लकड़ी का सामान, बिस्‍तर, पलंग आदि ना खरीदें. इससे घर में बीमारियां, झगड़े-अशांति बढ़ती है. 

- इस समय में घर को सजाने, पेंट कराने जैसे काम ना करें. इससे धन हानि होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

