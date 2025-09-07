Chandra Grahan 2025 Dos and Don'ts: 2025 का चंद्र ग्रहण आज 7 सितंबर को लगने जा रहा है. इसका जितना खगोलीय महत्‍व है, उतना ही ज्‍योतिषीय और धार्मिक महत्‍व भी है. हिंदू धर्म में ग्रहण के दौरान कुछ काम करने की मनाही की गई है. आज भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहे चंद्र ग्रहण और उसके सूतक काल के दौरान कुछ नियमों का पालन जरूर करें. इससे ग्रहण का बुरा असर आप पर नहीं पड़ेगा.

आज के चंद्र ग्रहण का समय (today chandra grahan time)

आज चंद्र ग्रहण लगने का समय रात 9 बजकर 58 मिनट से 1 बजकर 26 मिनट तक है. यानी कि ग्रहण करीब साढ़े 3 घंटे रहेगा. वहीं चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू हो जाएगा, यानी कि दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से सूतक काल शुरू होगा.

चंद्रग्रहण के दिन क्या करें

चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के दुष्‍प्रभावों से बचाव के लिए इस दिन कुछ काम या उपाय करने चाहिए.

- ग्रहण का सूतक शुरू होने से पहले ही भोजन-पानी में तुलसी की पत्तियां डाल दें, ताकि वो खराब ना हों.

- ग्रहण काल में भगवान का स्‍मरण करें, मंत्र जाप करें.

- ग्रहण के बाद स्‍नान करें और गरीबों को दान जरूर दें. चंद्र ग्रहण के दिन चावल, दूध, घी, सफेद वस्त्र और चांदी का दान करने से चंद्र दोष दूर होता है.

- ग्रहण समाप्‍त होने के बाद स्‍नान करके पूरे घर में गंगाजल छिड़कें.

चंद्रग्रहण पर क्या न करें?



धर्म शास्‍त्रों के अनुसार ग्रहण काल के दौरान नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं. जिससे माहौल में नकारात्‍मक ऊर्जा बढ़ जाती है. लिहाजा इस दौरान कुछ काम करना वर्जित होता है.

- चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगते ही मंदिर के पट बंद कर दें और भगवान की मूर्तियों को ना छुएं. सूतक काल में तुलसी के पौधे को भी स्‍पर्श न करें. ग्रहण खत्‍म होने के बाद स्‍नान करके भगवान और तुलसी को स्‍पर्श करें.

- ग्रहण वाले दिन नकारात्‍मक विचारों वाले लोगों से दूर रहें. ना किसी से झगड़ा-बहस करें.

- धन का लेन-देन करने से भी बचें.

- ग्रहण काल में दांपत्य संबंध बनाना बेहद अशुभ होता है.

- ग्रहण के दौरान यात्रा करने से बचें. हो सके तो बाहर ना निकलें, ताकि नकारात्‍मकता से बचाव हो.

- नुकीली धारदार वस्‍तुओं का उपयोग ना करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)