Grahan in Pitru Paksha 2025: पितृ पक्ष के 15 दिन बहुत खास हैं और इस दौरान श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान करने वाले लोगों के साथ-साथ प्रेगनेंट महिलाओं को भी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. वरना गर्भस्थ शिशु को नुकसान होने का खतरा हो सकता है.
Grahan Pregnancy Effect: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष के लिए कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है. वरना पितर नाराज हो जाते हैं. पितृ पक्ष के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ विषेष बातों का ध्यान रखना चाहिए. उनके लिए भी श्राद्ध के दिनों के लिए नियम बताए गए हैं. चूंकि इस बार तो पितृ पक्ष में 2 ग्रहण भी पड़ रहे हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी रखने की और भी ज्यादा जरूरत है. वरना कोख में बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है.
पितृ पक्ष 2025
पितृ पक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक चलेंगे. इस बीच पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं. पूर्वजों को याद किया जाता है, उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए सादगी भरा जीवन जिया जाता है, कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, ना ही नई चीजें खरीदी जाती हैं. इस दौरान पितृ अपने परिवार को आशीर्वाद देने के लिए मृत्युलोक में आते हैं. चूंकि इस साल पितृ पक्ष में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी हैं, ऐसे में इन 15 दिनों के दौरान गर्भवती महिलाएं किन-किन बातों का ध्यान रखें, जानिए.
- पितृ पक्ष के दौरान गर्भवती महिलाएं तामसिक भोजन ना करें. जैसे मांसाहार, लहसुन-प्याज आदि का सेवन ना करें. वरना इसका उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ता है.
- गर्भवती महिलाएं ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां पिंडदान किया जाता है. नदियों के आसपास जाने से बचें. यह उन पर नकारात्मक असर डाल सकते हैं.
- पितरों के लिए बनाए गए भोजन को ना ही स्पर्श करें, ना ही वो भोजन स्वयं करें. चूंकि पितर जीवन के अंत का सूचक हैं और गर्भावस्था जीवन के शुरुआत का. ऐसे में उन्हें पितरों के लिए बनाए गए भोजन से दूरी बनाएं तो बेहतर है.
- पितृ पक्ष की शुरुआत और समापन ग्रहण से हो रही है. चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर ना निकलने के लिए कहा जाता है क्योंकि ग्रहण के दौरान वातावरण में नकारात्मकता बढ़ जाती है. जो उनके गर्भस्थ शिशु की सेहत पर बुरा असर डाल सकता है. लिहाजा महिलाएं पितृ पक्ष के पहले और आखिरी दिन बाहर निकलने से बचें. ना ही इस दौरान नुकीली-धारदार चीजों का इस्तेमाल करें.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)