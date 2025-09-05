धन-वैभव, सौभाग्‍य, पॉजिटिवटी...सब कुछ देती है घर में इस जगह पर रखी ये मूर्ति, बस ये नियम जान लें
धन-वैभव, सौभाग्‍य, पॉजिटिवटी...सब कुछ देती है घर में इस जगह पर रखी ये मूर्ति, बस ये नियम जान लें

Vastu Tips for Elephant Statue: घर में कुछ खास मूर्तियां रखना सकारात्‍मकता के साथ सुख-समृद्धि देता है. वास्‍तु शास्‍त्र में हाथी की म‍ूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ होता है. जानिए हाथी की म‍ूर्ति कहां रखें, कैसे रखें, जानें जरूरी नियम.  

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 05, 2025, 02:08 PM IST
धन-वैभव, सौभाग्‍य, पॉजिटिवटी...सब कुछ देती है घर में इस जगह पर रखी ये मूर्ति, बस ये नियम जान लें

Elephant Statue for Home Direction: घर में हाथी की मूर्ति को यदि सही दिशा और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह जीवन में चमत्कारी लाभ दिला सकती है. चाहे आर्थिक उन्नति की बात हो, पारिवारिक सामंजस्य की या करियर में प्रगति की – हाथी की मूर्ति हर दृष्टि से शुभ फल प्रदान करती है. इसलिए अगली बार जब आप अपने घर की सजावट के बारे में सोचें, तो हाथी की मूर्ति को जरूर शामिल करें और इसके शुभ फलों का अनुभव करें.

एंट्रेंस पर हाथी की म‍ूर्ति 

भारतीय संस्कृति और वास्तु शास्त्र में हाथी को ज्ञान, शक्ति, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माना गया है. मंदिरों और राजमहलों के प्रवेश द्वार पर अक्सर हाथी की मूर्तियां देखने को मिलती हैं. माना जाता है कि हाथी न केवल घर की शोभा बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करता है. यही कारण है कि आजकल लोग अपने घर या ऑफिस में हाथी की मूर्ति सजावट और वास्तु उपाय के रूप में रखते हैं. परंतु हर मूर्ति की तरह हाथी की मूर्ति को भी सही दिशा और तरीके से रखना आवश्यक होता है, तभी उसके लाभ मिलते हैं. आइए विस्तार से जानते हैं घर में हाथी की मूर्ति रखने के फायदे और शुभ दिशाएं.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब है? कितनी देर के लिए छाएगा अंधेरा, कब से कब तक रहेगा सूतक काल, जानिए हर एक डिटेल

हाथी की मूर्ति का महत्व

हाथी भारतीय परंपरा में बौद्धिकता, दीर्घायु और समृद्धि का द्योतक है. भगवान गणेश स्वयं गजमुख हैं और वे विघ्नहर्ता तथा बुद्धि और सौभाग्य के देवता माने जाते हैं. इसलिए हाथी की प्रतिमा को घर में रखना मंगलकारी होता है. वास्तु और फेंगशुई दोनों में ही हाथी की मूर्ति को विशेष स्थान प्राप्त है.

घर में हाथी की मूर्ति रखने के 5 बड़े फायदे

1. धन और समृद्धि में वृद्धि

हाथी को समृद्धि और वैभव का प्रतीक माना जाता है. घर में इसे रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. ऐसा विश्वास है कि यह मूर्ति घर में धन के आगमन और स्थायित्व को सुनिश्चित करती है.

2. परिवार में एकता और सौहार्द

हाथी का स्वभाव शांत और सामंजस्यपूर्ण माना जाता है. घर में हाथी की मूर्ति रखने से पारिवारिक कलह दूर होता है और सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है.

3. करियर और शिक्षा में प्रगति

हाथी ज्ञान और बुद्धिमत्ता का प्रतीक है. इसे पढ़ाई के कमरे या बच्चों के अध्ययन स्थल पर रखने से उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है. नौकरीपेशा लोगों के लिए यह करियर में तरक्की का मार्ग प्रशस्त करता है.

4. सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक

हाथी को ताकत और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है. घर के मुख्य द्वार पर हाथी की मूर्ति रखने से नकारात्मक ऊर्जा अंदर नहीं आती और घर में शांति बनी रहती है.

5. सौभाग्य और शुभ ऊर्जा का प्रवाह

हाथी की मूर्ति सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है. यह न केवल घर में सौभाग्य लाती है बल्कि वातावरण को भी पवित्र और आनंदमय बनाती है.

यह भी पढ़ें: जल्‍द करोड़पति बनने वाले हैं ये 3 राशि वाले लोग, बाबा वेंगा की ये भविष्‍यवाणी सुनकर झूमने लगेंगे, 4 महीने में चौगुनी होगी इनकम!

किस प्रकार की हाथी की मूर्ति चुनें?

धातु की मूर्ति: पीतल या चांदी की बनी हाथी की मूर्ति सबसे शुभ मानी जाती है.

लकड़ी की मूर्ति: इसे घर की सजावट और वास्तु उपाय दोनों के लिए अच्छा माना जाता है.

क्रिस्टल या संगमरमर की मूर्ति: घर की सुंदरता और शांति बनाए रखने के लिए उपयुक्त.

जोड़ी में हाथी: दरवाजे पर जोड़ी में हाथी रखने से सकारात्मक ऊर्जा दोगुनी होती है.

घर में हाथी की मूर्ति रखने की शुभ दिशा

1. उत्तर दिशा

उत्तर दिशा करियर और नौकरी से जुड़ी मानी जाती है. यहाँ हाथी की मूर्ति रखने से करियर में तरक्की और व्यापार में उन्नति होती है.

2. पूर्व दिशा

पूर्व दिशा ज्ञान और शिक्षा से संबंधित है. यहाँ हाथी की मूर्ति रखने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता और मानसिक शांति मिलती है.

3. मुख्य द्वार पर

घर या ऑफिस के मुख्य दरवाजे पर हाथी की जोड़ी रखना अत्यंत शुभ माना जाता है. यह घर को बुरी शक्तियों से बचाता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराता है.

4. लिविंग रूम

लिविंग रूम में हाथी की मूर्ति रखने से घर के सभी सदस्यों में सामंजस्य और आपसी प्रेम बढ़ता है.

5. दक्षिण-पश्चिम कोना

यह कोना रिश्तों और स्थायित्व से जुड़ा है. यहाँ हाथी की मूर्ति रखने से दांपत्य जीवन में मधुरता और स्थिरता आती है.

हाथी की मूर्ति रखने के नियम और सावधानियां

टूटी-फूटी मूर्ति कभी न रखें, यह अशुभ मानी जाती है.
मूर्ति को हमेशा साफ-सुथरा और धूल मुक्त रखें.
हाथी की सूँड ऊपर उठी हुई मूर्ति अधिक शुभ मानी जाती है.
घर के शौचालय या बाथरूम के पास मूर्ति न रखें.
पूजा स्थल या मंदिर में हाथी की मूर्ति रखना विशेष लाभकारी होता है.

फेंगशुई में हाथी की मान्यता

फेंगशुई में हाथी को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना गया है. माना जाता है कि घर में हाथी रखने से दांपत्य जीवन सुखमय होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है. ऑफिस में डेस्क पर हाथी की छोटी प्रतिमा रखने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

