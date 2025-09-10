घर पर है बुरी नजर का साया? ये उपाय दिलाएंगे निजात, तुरंत दिखेगा असर
घर पर है बुरी नजर का साया? ये उपाय दिलाएंगे निजात, तुरंत दिखेगा असर

Evil Eye Remedies: कई लोग नजर दोष को अंधविश्वास मानते हैं. लेकिन विज्ञान कहता है कि नकारात्मक सोच और ईर्ष्या से पैदा होने वाली "निगेटिव वाइब्स" का प्रभाव इंसानों पर मानसिक और शारीरिक स्तर पर पड़ सकता है. घर पर बुरी नजर हो जाए तो उसे तुरंत पहचानकर उपाय कर लेने चाहिए. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 10, 2025, 01:14 PM IST
घर पर है बुरी नजर का साया? ये उपाय दिलाएंगे निजात, तुरंत दिखेगा असर

Buri Nazar kaise utare: भारतीय परंपरा और संस्कृति में "बुरी नजर" या "नजर दोष" का विश्वास सदियों से मौजूद है. लोग मानते हैं कि नकारात्मक ऊर्जा या किसी की ईर्ष्या भरी दृष्टि हमारे जीवन, परिवार, घर और सुख-समृद्धि पर असर डाल सकती है. कई बार आपने भी अनुभव किया होगा कि बिना किसी खास कारण के घर में कलह बढ़ने लगती है, अचानक खर्चे बढ़ जाते हैं, बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, या बार-बार काम बिगड़ जाते हैं. ऐसे समय लोग इसे बुरी नज़र का प्रभाव मानते हैं. तो क्या सचमुच बुरी नजर हमारे जीवन को प्रभावित करती है? और अगर हाँ, तो इससे बचाव के क्या उपाय किए जाएं? आइए विस्तार से जानते हैं.

बुरी नजर क्या है?

बुरी नजर को आम भाषा में नजर लगना भी कहा जाता है. जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष या नकारात्मक सोच के साथ आपकी सफलता, संपत्ति, परिवार या सौंदर्य को देखता है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन पर असर डाल सकती है. वैज्ञानिक दृष्टि से इसे "निगेटिव वाइब्रेशन" या नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव माना जाता है.

यह भी पढ़ें: आखिर 9 नंबर ने कर दिया 'खेला', सुलग गया नेपाल पर पिक्‍चर अभी बाकी है, 13 सितंबर से पहले होगा...

बुरी नजर के लक्षण

घर या परिवार पर बुरी नजर लगी है या नहीं, इसे पहचानने के कुछ आम लक्षण माने जाते हैं:
अचानक घर में कलह और झगड़े बढ़ जाना.
बार-बार आर्थिक नुकसान होना.
बच्चों का बार-बार बीमार पड़ना या चिड़चिड़ापन बढ़ना.
पौधों का अचानक सूख जाना.
घर में पालतू जानवरों का अस्वस्थ होना.
बिना कारण काम बिगड़ते रहना.
रातों की नींद खराब होना और बेचैनी रहना.
यदि ऐसे लक्षण बार-बार दिखें, तो इसे नज़र दोष का प्रभाव माना जाता है.

यह भी पढ़ें: बुध गोचर करके बना रहे भद्र महापुरुष राजयोग, पितृ पक्ष में 4 राशियों पर होगी नोटों की बारिश, मिलेगी अप्रत्‍याशित सफलता

बुरी नजर से बचने के घरेलू उपाय

1. नमक और राई का उपाय

भारतीय परंपरा में नमक और राई को नकारात्मक ऊर्जा दूर करने वाला माना गया है. शनिवार या मंगलवार को एक मुट्ठी राई और थोड़े से नमक को घर के प्रत्येक सदस्य पर से तीन बार उतारकर जलती हुई आग में डाल दें. ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है.

2. नींबू-मिर्च का टोटका

यह उपाय बहुत लोकप्रिय है और आपने इसे दुकानों या घरों के बाहर लटका हुआ देखा होगा. सात मिर्ची और एक नींबू को धागे में पिरोकर घर के मुख्य द्वार पर टांग दें. इसे हर शनिवार बदलते रहें.     यह बुरी नजर से बचाने का सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है.

3. नमक से पोछा लगाना

घर में नियमित रूप से पोंछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा नमक मिला दें. माना जाता है कि इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है. यह घर के वातावरण को भी शुद्ध करता है.

4. गोमती चक्र और काले धागे का प्रयोग

धार्मिक मान्यताओं में गोमती चक्र को विशेष महत्व दिया गया है. इसे काले धागे में पिरोकर बच्चों या बड़े सदस्यों के हाथ में बांधने से बुरी नजर का असर कम होता है.

5. सरसों के तेल का दीपक

शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं. यह वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है और बुरी नज़र से सुरक्षा करता है.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण लगने का समय करीब, इन 5 र‍ाशियों पर होगा सबसे ज्‍यादा असर, शुभ होगा या अशुभ?

6. नींबू से उतारा करना

अगर घर का कोई सदस्य बार-बार बीमार पड़ रहा हो या काम बिगड़ रहे हों तो एक नींबू लेकर उसके ऊपर से 7 बार घुमाएं और फिर चार टुकड़े कर के चारों दिशाओं में फेंक दें. यह उपाय नजर दोष से मुक्ति दिलाता है.

7. तुलसी और कपूर का महत्व

घर में तुलसी का पौधा लगाना और नियमित रूप से कपूर जलाना नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है. तुलसी को सुबह-शाम जल अर्पित करें. कपूर जलाकर पूरे घर में घुमा दें.

घर में सकारात्मकता बनाए रखने के उपाय

बुरी नजर का असर तभी होता है जब घर में नकारात्मक ऊर्जा को जगह मिलती है. इसलिए ये आदतें अपनाना जरूरी है: 
साफ-सफाई पर ध्यान दें – गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.
सुबह-शाम दीपक जलाएं – यह वातावरण को शुद्ध करता है.
भजन या मंत्रोच्चार करें – ओम या गायत्री मंत्र का जाप करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है.
खुले और हवादार घर का वातावरण – घर में रोशनी और ताज़ी हवा आने दें.
तुलसी, मनी प्लांट या शंखपुष्पी जैसे पौधे – ये पौधे घर में सकारात्मकता और समृद्धि लाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;