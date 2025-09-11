किचन में रोज-रोज गिर रहा सामान, यह महज संयोग नहीं, जान लें असली वजह
Vastu Shastra: किचन में वास्‍तु दोष है इसका पता कई तरीकों से लगाया जा सकता है. इसका पता जल्‍दी ही लग जाए तो बेहतर है, वरना पूरे परिवार पर बुरा असर पड़ सकता है. यदि किचन में लगातार सामान गिरे तो यह भी बुरा संकेत होता है. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Sep 11, 2025, 12:41 PM IST
Vastu Shastra for Kitchen: किचन में खाना बनाते समय चीजें गिरना आम बात है. लेकिन बार-बार में ऐसा हो तो यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह किसी विशेष संकेत का संदेश भी दे सकता है. वास्तु शास्त्र, धार्मिक मान्यताओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे समझना आवश्यक है. यदि आपके साथ यह समस्या अक्सर होती है तो किचन की साफ-सफाई, सकारात्मक ऊर्जा और ध्यान पर जरूर ध्यान दें.

बेहद अहम जगह है किचन 

रसोई घर (किचन) हमारे घर की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है. जहाँ से परिवार के स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की शुरुआत होती है. लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि किचन में बिना वजह बर्तन गिर जाते हैं, खाने-पीने का सामान बार-बार नीचे गिरता है या अचानक चीजें हाथ से छूट जाती हैं. अधिकतर लोग इसे सामान्य संयोग मानकर नज़रअंदाज़ कर देते हैं, लेकिन वास्तु और ज्योतिष के अनुसार यह संकेत किसी बड़े संदेश की ओर इशारा कर सकते हैं. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किचन में बार-बार सामान गिरने का क्या मतलब हो सकता है, इसके पीछे छिपे कारण क्या हैं और आप इससे बचाव कैसे कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: शनि-मंगल का भयावह षडाष्‍टक योग भी नहीं रोक पाएगा इन राशियों का भाग्‍य, 20 सितंबर से बैठेंगे नोटों के ढेर पर

किचन का महत्व

भारतीय परंपरा में किचन को "अन्नपूर्णा स्थान" कहा गया है. यहाँ बनने वाला भोजन न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि मानसिक शांति और ऊर्जा भी प्रदान करता है. यदि रसोई में नकारात्मक ऊर्जा या असंतुलन होता है तो इसका सीधा असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य और आपसी संबंधों पर पड़ता है.

बार-बार सामान गिरने के कारण और संकेत

1. नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश

किचन में अचानक बर्तन या अन्य सामान का गिरना यह संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है. यह बुरी नज़र या आस-पास के वातावरण की नकारात्मक तरंगों के कारण भी हो सकता है.

2. परिवारिक तनाव और असंतुलन

वास्तु शास्त्र के अनुसार, यदि घर में बार-बार झगड़े, तनाव या मतभेद होते हैं तो किचन की ऊर्जा प्रभावित होती है. इसका परिणाम बर्तन गिरने या चीजों के हाथ से छूट जाने के रूप में दिखाई देता है.

3. देवताओं का संकेत

कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, रसोई में लगातार सामान गिरना इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपनी पूजा-पाठ और आस्था पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है. हो सकता है कोई देवी-देवता आपको सावधान कर रहे हों.

4. ध्यान की कमी और व्यस्तता

कभी-कभी यह पूरी तरह व्यावहारिक कारण भी हो सकता है. यदि आप जल्दी में खाना बना रहे हैं या दिमाग में कई तरह के विचार चल रहे हैं तो सामान हाथ से गिर सकता है. यह आपके मानसिक तनाव और एकाग्रता की कमी को भी दर्शाता है.

5. वास्तु दोष

यदि किचन गलत दिशा में बना है या गैस स्टोव और पानी का स्थान वास्तु के अनुसार सही नहीं है, तो भी अक्सर बर्तन गिरने की समस्या आती है.

धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं

भारत में मान्यता है कि रसोई में सामान गिरना सिर्फ़ संयोग नहीं होता. कई बार यह भविष्य में होने वाली किसी घटना का संकेत भी माना जाता है.

बर्तन टूटना – अक्सर आने वाले झगड़े या विवाद का संकेत.
बार-बार दाल या अनाज का गिरना – आर्थिक हानि या धन खर्च बढ़ने का इशारा.
पानी गिरना – भावनात्मक अस्थिरता या रिश्तों में दरार का संकेत.

क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य?

ज्योतिष की दृष्टि से, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रहों का असंतुलन है, विशेषकर चंद्रमा और मंगल कमजोर हैं, तो ऐसे व्यक्ति के हाथ से बार-बार चीजें गिर सकती हैं. इसे जीवन में अस्थिरता और मानसिक दबाव का द्योतक भी माना जाता है.

बचाव और उपाय

1. किचन की सफाई और पवित्रता बनाए रखें

रसोई को रोज़ाना साफ रखें. झाड़ू-पोंछा करते समय ध्यान दें कि किचन का कोई भी कोना गंदा न रह जाए. गंदगी नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है.

2. नमक का उपयोग करें

हर हफ्ते किचन में पोछा लगाते समय पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

3. किचन में दीपक जलाएं

सुबह-शाम रसोई में घी या तेल का दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी नज़र का प्रभाव कम हो जाता है.

4. नींबू और हरी मिर्च टांगें

किचन के दरवाजे पर नींबू और हरी मिर्च लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुकता है.

5. मंत्र जाप करें

रोज़ाना भोजन बनाने से पहले "ॐ अन्नपूर्णे नमः" मंत्र का जाप करें. इससे रसोई में सकारात्मकता बढ़ती है.

6. वास्तु दोष सुधारें

यदि आपको लगता है कि समस्या बार-बार बढ़ रही है तो किसी वास्तु विशेषज्ञ से परामर्श लेकर किचन का वास्तु सुधार करवाएं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

जहाँ परंपरा और धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, वहीं वैज्ञानिक कारणों पर ध्यान देना भी जरूरी है.
बर्तन या सामान का बार-बार गिरना आपके ध्यान की कमी या थकान का परिणाम हो सकता है.
यदि रसोई का स्लैब असमान है या बर्तन रखने की जगह छोटी है तो सामान गिरने की संभावना अधिक रहती है. बच्चों के आने-जाने से भी यह समस्या अक्सर होती है. इसलिए हमेशा धार्मिक और व्यावहारिक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखकर ही स्थिति को समझना चाहिए.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Vastu Shastra

