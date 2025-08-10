Ganga Jal Vastu Niyam: घर में किस तरह गंगाजल रखने से मिलता है अधिकतम लाभ? जान लें नियम वरना पछताएंगे
Ganga Jal Vastu Niyam: गंगाजल को सनातन संस्कृति में मोक्ष और सुख-समृद्धि की प्राप्ति का साधन माना गया है. लेकिन घर में महज गंगाजल रखने से ही इसके असल लाभ नहीं मिलते हैं. इसके बजाय घऱ में गंगाजल रखने के नियमों का पालन करना भी जरूरी है.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 01:23 AM IST
Ganga Jal Rakhne ke Niyam: सनातन धर्म में मां गंगा को शुद्धि और मुक्ति का माध्यम माना गया है. यही वजह है कि हरेक सनातनधर्मी के घर में आपको गंगाजल अवश्य मिलेगा. घर में होने वाले किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में गंगाजल का विशेष महत्व माना जाता है. कहते हैं कि घर में गंगाजल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और बुरी शक्तियां वहां से भाग खड़ी होती हैं. साथ ही परिवार में सुख-समृद्धि बढ़ती है और जीवन की सब खुशियां नसीब होती हैं. 

घर में गंगाजल रखने के नियम क्या हैं?

लेकिन यह बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि गंगाजल को घर में रखने के कुछ विशेष नियम हैं, जिनका हम सबको सख्ती से पालन करना चाहिए. ऐसा न करने पर आपको घर में गंगाजल रखने के फायदे नहीं मिलते हैं और उसके शुभ प्रभाव घट जाते हैं. आइए आपको बताते हैं कि घर में गंगाजल रखने के सही नियम क्या हैं. 

गंगाजल को किस पात्र में रखना शुभ?

धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, गंगाजल पवित्र पानी होता है. उसे हमेशा कांच, चांदी या तांबे के बर्तन में ही रखना चाहिए. ये धातुएं पवित्र मानी जाती हैं और इनमें गंगाजल रखने से वह लंबे समय तक शुद्ध बना रहता है. आप चाहें तो मिट्टी के पात्र में भी गंगाजल रख सकते हैं. प्लास्टिक के बर्तन में गंगाजल रखना शुभ नहीं माना जाता है. अगर आप हरिद्वार या अन्य घाट से गंगाजल प्लास्टिक के पात्र में ले भी आए हैं तो उसे दूसरे शुभ बर्तन में डाल लेना चाहिए. 

किस दिशा में रखना चाहिए गंगाजल?

वास्तु शास्त्र के मुताबिक, अगर आप घर में गंगाजल रख रहे हैं तो उसकी उचित दिशा जरूर जान लें. सनातन में इसकी शुभ दिशा उत्तर-पूर्व यानी घर का ईशान कोण माना गया है. इस दिशा को देवी-देवताओं का निवास स्थान कहा जाता है. मान्यता है कि ईशान कोण में गंगाजल रखने से परिवार में सुख-शांति का संचार होता है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है. गंगाजल को घर के मंदिर में भी रखा जा सकता है. 

घर में गंगाजल कहां नहीं रखना चाहिए?

घर में गंगाजल रखने का एक बड़ा नियम ये है कि उसे कभी भी गंदी, अशुद्ध या अंधेरे वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए. इन जगहों में कूड़ेदान, जूते-चप्पलों के रखने का स्थान, बाथरूम, रसोईघर शामिल हैं. ऐसा करने से गंगाजल अपवित्र हो सकता है, जिससे उसे घर में रखने का शुभ लाभ खत्म हो जाता है. 

गंगाजल छूने से पहले क्या करें?

इस बात खास ध्यान रखें कि गंगाजल को छूने से पहले हमेशा अपने हाथ-पैर धोकर उन्हें शुद्ध कर लेना चाहिए. ऐसा न करने से गंगाजल अशुद्ध हो जाता है और उसका प्रभाव जाता रहता है. जिन महिलाओं को मासिक धर्म आया हुआ हो, उन्हें भी गंगाजल छूने से बचना चाहिए. 

क्या गंगाजल में साधारण पानी मिला सकते हैं?

धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, गंगाजल में गलती से भी साधारण पानी नहीं मिलाना चाहिए. ऐसा करने से गंगाजल का प्रभाव और पवित्रता घट जाती है. साथ ही वह अशुद्ध भी हो जाता है. यह भी ध्यान रखें कि गंगाजल को गलती से भी सीधी धूप में न रखें. उसे हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर ही रखना चाहिए, जिससे वह लंबे समय तक चलता रहे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Ganga Jal Vastu Rules

