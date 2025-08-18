Aaj Ka Rashifal 19 August 2025: मिथुन राशि वालों का बढ़ेगा प्रभाव, कन्‍या वालों को होगा विशेष लाभ, पढ़ें 19 अगस्‍त का दैनिक राशिफल
Rashifal 19 August 2025: ज्‍योतिष के अनुसार 19 अगस्‍त को ग्रहों की स्थिति मिथुन, सिंह, कन्‍या राशि वालों को लाभ देगी. आप रफ्तार से काम निपटाएंगे. पढ़ें 19 अगस्‍त का राशिफल.  

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 19, 2025, 06:10 AM IST
Horoscope Today 19 August 2025 : 19 अगस्त 2025 का दिन कई लोगों के लिए गति और स्पष्टता लेकर आ रहा है. कामकाज में ठहरे हुए निर्णय आगे बढ़ेंगे, और निजी जीवन में संवाद का असर तुरंत दिख सकता है. जिन लोगों ने पिछले दिनों मेहनत की है, उन्हें आज उसके संकेतात्मक नतीजे मिल सकते हैं.  वित्त, स्वास्थ्य और रिश्तों में संतुलन बनाए रखना उपयोगी रहेगा, क्योंकि दिन बीच-बीच में व्यस्त भी कर सकता है. नई शुरुआत, छोटी यात्राएं, कौशल-अपग्रेड और नेटवर्किंग का लाभ उठाएं. परिवार में सहयोग बना रहेगा. बस अपेक्षाएं यथार्थपरक रखें और आवेग के बजाय योजना पर भरोसा करें. आइए जानते हैं—आपकी राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

मेष (Aries)

आज आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा और लक्ष्य स्पष्ट दिखेंगे.कार्यक्षेत्र में पहल करने पर सराहना मिलेगी और बाधित काम भी आगे बढ़ेंगे.वित्तीय मामलों में व्यावहारिक रहें; अनावश्यक खर्च टालें और बजट नोट करें.परिवार में किसी मुद्दे पर आपसे सलाह ली जाएगी, धैर्य से बात करें.स्वास्थ्य बेहतर है, पर देर रात तक स्क्रीन-टाइम कम रखें.दोस्त या सहकर्मी से सहयोग मिलेगा, टीमवर्क फ़ायदे में रहेगा.शाम को हल्की सैर या स्ट्रेचिंग आपको मानसिक सुकून देगी.

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

वृषभ (Taurus)

आज स्थिरता के साथ प्रगति के संकेत हैं; धीरे-धीरे सही दिशा में बढ़ें.ऑफिस में गुणवत्ता और समय-पालन से परिणाम बेहतर होंगे.पैसों को लेकर किसी पुराने लंबित बिल/दावे पर सकारात्मक अपडेट मिल सकता है.घर में सजावट या उपयोगी ख़रीदारी की योजना बन सकती है, सौदा सोच-समझकर करें.स्वास्थ्य में गर्दन/पीठ का ध्यान रखें; छोटी-सी एक्सरसाइज़ मदद करेगी.रिश्तों में विनम्रता रखें; छोटी बातों पर अड़ना तनाव बढ़ा सकता है.रात को डायरी/टू-डू लिस्ट बनाने से आने वाले दिनों का दबाव घटेगा.

मिथुन (Gemini)

आपकी संप्रेषण-शक्ति आज आपकी सबसे बड़ी ताक़त है.प्रेज़ेंटेशन, कॉल या समझौते में आपकी बात प्रभावी रहेगी.कैशफ़्लो पर नज़र रखें; कई छोटे खर्च मिलकर बड़ा असर डाल सकते हैं.परिवार के युवा सदस्य के साथ समय बिताएँ—नए विचार मिलेंगे.डिजिटल डिटॉक्स के छोटे ब्रेक लें, सिरदर्द/थकान घटेगी.दोस्ती में कोई पुरानी गलतफ़हमी हल हो सकती है, पहल आप करें.सीखने-सिखाने का अवसर मिलेगा—ऑनलाइन कोर्स/वेबिनार उपयोगी रहेगा.

कर्क (Cancer)

घर-परिवार प्राथमिकता में रहेगा; भावनात्मक संतुलन से फैसले लें.कार्यस्थल पर आपके धैर्य और समन्वय की तारीफ़ होगी.आर्थिक रूप से स्थिरता बनी हुई है; किसी रिश्तेदार की सलाह निवेश में काम आ सकती है.किचन/होम-ऑर्गनाइज़ेशन के छोटे बदलाव उपयोगी साबित होंगे.स्वास्थ्य में पानी की मात्रा बढ़ाएँ; त्वचा/एंग्ज़ायटी में राहत मिलेगी.संबंधों में अनकही बात कह दें, वातावरण हल्का होगा.शाम को पारिवारिक भोजन या साथ में बोर्ड-गेम्स माहौल खुशनुमा करेंगे.

सिंह (Leo)

नेतृत्व दिखाने का दिन है; नई जिम्मेदारियाँ आपको सूट करेंगी.टार्गेट्स पर फोकस रखें—अनुशासन से डेडलाइन समय पर पूरी होगी.मुनाफ़े के अवसर हैं, पर जोखिम का आकलन किए बिना कदम न बढ़ाएँ.परिवार में छोटी उपलब्धि पर सेलिब्रेशन मूड बनेगा.फिटनेस लक्ष्य पर वापस लौटें—कार्डियो या तेज़ वॉक फ़ायदेमंद रहेगी.सोशल सर्कल में आपकी बात सुनी जाएगी; नेटवर्किंग से नए रास्ते खुलेंगे. रात को प्रेरक पढ़ाई/पॉडकास्ट से आइडिया मिल सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बादल फटना, लैंड स्‍लाइड, बाढ़, तूफान...ऐसे ही नहीं आ रहीं आपदाएं, महाविनाश की शुरुआत का हैं संकेत! डरा रही ये भविष्‍यवाणी

कन्या (Virgo)

सूक्ष्म योजना और प्रक्रिया-सुधार आज विशेष लाभ देंगे.ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन/रिपोर्टिंग पर सटीकता आपकी पहचान बनेगी.खरीद-बिक्री, सर्विस या कंसल्टिंग से जुड़े लोगों को उपयोगी लीड मिल सकती है.घर में किसी वरिष्ठ की हेल्थ-रूटीन में आपकी मदद सराही जाएगी.डाइजेशन/एसिडिटी पर ध्यान दें; हल्का और समय पर भोजन करें.रिश्तों में अपेक्षाएँ स्पष्ट कहें, असमंजस दूर होगा.सप्ताह के बचे दिनों की चेकलिस्ट बनाकर दबाव कम करें.

तुला (Libra)

संतुलन साधना ही रणनीति है—काम, संबंध और आत्म-समय तीनों को जगह दें.पार्टनरशिप/टीम टास्क में आपका मध्यस्थ रवैया नतीजे सुधारेगा.वित्त में पेमेंट-रीकंसिलिएशन या ईएमआई/बिल पर ध्यान दें, गलती पकड़ी जा सकती है.घर की सजावट/एस्थेटिक्स आपको खुश रखेंगी—छोटा बदलाव बड़ा प्रभाव देगा.योग/प्राणायाम से मूड स्थिर रहेगा; स्क्रीन-टाइम घटाएं.किसी दोस्त से दिल खोलकर बातचीत करें, तनाव घटेगा.शाम को कला/संगीत या किसी रचनात्मक काम में समय बिताएँ.

वृश्चिक (Scorpio)

गहराई से सोचने का स्वभाव आज सही दिशा दिखाएगा.लंबित फाइल या रणनीतिक प्रोजेक्ट में निर्णायक प्रगति संभव है.धन-संबंधित निर्णयों में अतिआत्मविश्वास से बचें; क्रॉस-चेक ज़रूर करें.परिवार में आपके ठोस शब्द भरोसा दिलाएँगे; नाराज़गी पिघल सकती है.नींद पूरी करें; ओवरथिंकिंग से थकान आ सकती है—शाम को डिजिटल कर्फ्यू रखें.पुराने मित्र से मुलाकात/कॉल आपको नई प्रेरणा देगी.छोटी-सी दान/सेवा आपको भीतर से संतुलित महसूस कराएगी.

धनु (Sagittarius)

एक्सप्लोरेशन का दिन—नई जानकारी और नए लोग जुड़ेंगे.ट्रेनिंग, ट्रैवल-प्लान या स्किल-अपग्रेड की दिशा में कदम बढ़ाएँ.खर्च और निवेश दोनों में विविधता रखें; सब अंडे एक टोकरी में न रखें.परिवार में खुलापन रखें, बिना जज किए सुनना रिश्तों को मज़बूत करेगा.आउटडोर वॉक/सनलाइट से ऊर्जा बढ़ेगी; पानी पर्याप्त पिएँ.कॉलेज/एजुकेशन या कंटेंट-क्रिएशन से जुड़े लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है.दिन के अंत में लक्ष्य-पत्र (विज़न नोट) अपडेट करें—दिशा साफ़ होगी.

यह भी पढ़ें: सपने में मुर्दा देखना, बार-बार मृत परिजनों का दिखना देता है खास संकेत, मतलब जानकर उड़ जाएगी नींद

मकर (Capricorn)

समर्पण और अनुशासन आज आपका सबसे बड़ा हथियार हैं.ऑफिस में कठिन काम निपटाने का भरोसा आप पर रहेगा; प्राथमिकताएँ तय रखें.आर्थिक रूप से स्थिरता है, पर कर/कॉन्ट्रैक्ट/डॉक्यूमेंट समय पर सँभालें.घर में मरम्मत/मेंटेनेंस का काम आगे बढ़ाएँ, बाद की परेशानी बचेगी.पीठ/जोड़ों को स्ट्रेच दें; लंबे समय तक एक ही पोज़िशन न बैठें.रिश्तों में स्पष्ट सीमाएँ तय करें—यह सम्मान बढ़ाएगा. आज किया गया धैर्यपूर्ण निर्णय लंबी अवधि में लाभ देगा.

कुंभ (Aquarius)

नवाचार और विचारों का दिन—ब्रेनस्टॉर्मिंग से अच्छी दिशा निकलेगी.टीम में अलग सोच रखने पर भी सहयोग का पुल बनाएँ.फाइनेंस में टेक-टूल्स/ऑटोमेशन अपनाने से समय बचेगा, ट्रैकिंग सुधरेगी. परिवार में किसी युवा की उपलब्धि से प्रसन्नता मिलेगी; सराहना करें.मानसिक स्फूर्ति के लिए साँस अभ्यास और छोटे ब्रेक लें.दोस्ती/नेटवर्किंग से अप्रत्याशित अवसर मिल सकता है—संकेतों पर ध्यान दें. शाम को साइड-प्रोजेक्ट या पैशन में घंटे भर दें, आत्मसंतोष मिलेगा.

मीन (Pisces)

रचनात्मकता और संवेदनशीलता आपका मार्गदर्शन करेंगी.काम में क्वालिटी और सुंदर प्रस्तुति आपको अलग पहचान देंगी.वित्तीय मामलों में संयम रखें; किसी भावनात्मक ख़रीद से पहले रुकें.घर में पूजा/मेडिटेशन कॉर्नर को थोड़ा समय दें—शांति महसूस होगी.हाइड्रेशन और हल्के संगीत से मूड बेहतर रहेगा.रिश्तों में भरोसे का संवाद करें; आधी-अधूरी जानकारी से निष्कर्ष न निकालें.रात को पढ़ना/जर्नलिंग आपकी क्रिएटिविटी को और निखारेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है.

Horoscope

;