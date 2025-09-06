Rashifal 7 September 2025: दैनिक राशिफल के अनुसार 7 सितंबर 2025 का दिन सभी राशियों के लिए खास रहने वाला है. आज पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है. चंद्रमा मन के कारक हैं और सभी लोगों की मानसिक स्थिति पर पॉजिटि‍व-निगेटिव असर डालेंगे. जानिए, 7 सितम्बर 2025 का राशिफल.

मेष आज का राशिफल, Aries Daily Horoscope

आज का दिन कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन को पहचान दिलाएगा. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे. परिवार में हंसी-खुशी का माहौल रहेगा. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्च से बचें. मित्रों के साथ समय बिताना मन को प्रसन्न करेगा. सेहत में हल्की थकान हो सकती है, इसलिए आराम और संतुलित आहार पर ध्यान दें.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब है? कितनी देर के लिए छाएगा अंधेरा, कब से कब तक रहेगा सूतक काल, जानिए हर एक डिटेल

वृषभ आज का राशिफल, Taurus Daily Horoscope

आज आपकी रचनात्मकता निखरकर सामने आएगी. कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. परिवार का सहयोग मिलेगा और वातावरण सुखद रहेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी, खासकर पुराने निवेश से लाभ होने की संभावना है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. सेहत का ध्यान रखें और खानपान में संतुलन बनाए रखें.

मिथुन आज का राशिफल, Gemini Daily Horoscope

आज आपको कार्यक्षेत्र में अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें आप सफलतापूर्वक पूरा करेंगे. परिवार में किसी खास के साथ समय बिताने से मन खुश होगा. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल रहेगा, लेकिन बड़े निवेश के फैसले फिलहाल टालें. दांपत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी और रिश्तों में मजबूती आएगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि दिन के अंत में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है.

कर्क आज का राशिफल, Cancer Daily Horoscope

आज परिवार में पुराने मतभेद दूर होने की संभावना है. कार्यक्षेत्र में आपके काम की सराहना होगी और नए अवसर सामने आ सकते हैं. आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी और बकाया धन की प्राप्ति संभव है. जीवनसाथी का साथ आपको आत्मबल देगा. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन यात्रा करते समय सतर्क रहें.

सिंह आज का राशिफल, Leo Daily Horoscope

आपकी नेतृत्व क्षमता आज परिलक्षित होगी. सहकर्मी आपके विचारों को मान्यता देंगे और मिलकर कार्य करने से अच्छे परिणाम आएंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और आय में वृद्धि हो सकती है. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. पारिवारिक वातावरण खुशनुमा रहेगा और सभी का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण बार-बार इंटरनेट पर क्‍यों हो रहा ट्रेंड? वजह जानकर आप भी तुरंत करने लगेंगे प्‍लानिंग

कन्या आज का राशिफल, Virgo Daily Horoscope

आज का दिन योजनाओं की समीक्षा और आत्मनिरीक्षण के लिए उचित है. कार्यक्षेत्र में छोटे सुधार बड़े नतीजे देंगे. परिवार में रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करें. आर्थिक मामलों में संतुलन रखें और खर्च पर नियंत्रण जरूरी होगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा. मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग का अभ्यास करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

तुला आज का राशिफल, Libra Daily Horoscope

आज रिश्तों में निकटता बढ़ेगी और परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और लगन रंग लाएगी. नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो सकता है. आर्थिक मामलों में लाभ के संकेत हैं. विद्यार्थी अध्ययन में सफल रहेंगे. दांपत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें और नियमित व्यायाम करें.

वृश्चिक आज का राशिफल, Scorpio Daily Horoscope

आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी राय और सुझावों की सराहना होगी. आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और निवेश से लाभ मिलेगा. पारिवारिक रिश्तों में सहयोग और प्रेम का वातावरण रहेगा. दांपत्य जीवन में खुशियां आएंगी. छोटी यात्रा का योग बन रहा है, जो लाभकारी साबित होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

धनु आज का राशिफल, Sagittarius Daily Horoscope

आज आपको धैर्य और संयम की आवश्यकता है. कार्यक्षेत्र में धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें और अनावश्यक खर्च से बचें. परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य का मार्गदर्शन लाभकारी होगा. विद्यार्थी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन दिनचर्या में अनुशासन जरूरी है.

यह भी पढ़ें: ये राशि वाले भूलकर भी न देखें चंद्र ग्रहण, जहन्‍नुम बन जाएगी जिंदगी, यदि देख लें तो तुरंत करें ये उपाय

मकर आज का राशिफल, Capricorn Daily Horoscope

आज आपके करियर में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा और आपके काम की प्रशंसा होगी. आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और आय के नए स्रोत बनेंगे. परिवार के साथ आनंदपूर्ण समय बीतेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे. स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा.

कुंभ आज का राशिफल, Aquarius Daily Horoscope

आज का दिन रचनात्मक कार्यों के लिए अनुकूल है. कार्यक्षेत्र में आपकी योग्यता और मेहनत रंग लाएगी. आर्थिक मामलों में लाभ की संभावना है. परिवार में सहयोग और प्रेम का वातावरण रहेगा. विद्यार्थी पढ़ाई में प्रगति करेंगे. जीवनसाथी का साथ मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी और आप पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करेंगे.

मीन आज का राशिफल, Pisces Daily Horoscope

आज आपका दिन मिश्रित परिणाम देगा. कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी होगी, लेकिन परिणाम अनुकूल रहेंगे. आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना आवश्यक है. परिवार के साथ समय बिताना मानसिक शांति देगा. दांपत्य जीवन में प्रेम और विश्वास बढ़ेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में एकाग्रता की ज़रूरत है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें और पर्याप्त आराम करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)