2026 Predictions: साल 2026 में कई महत्‍वपूर्ण ग्रह अपनी चाल बदलेंगे. नया हिंदू संवत्सर शुरू होगा, जो कि रौद्र संवत्‍सर होगा. यानी कि वह भी कम भयानक नहीं होगा. प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, एक के बाद एक कई आपदाएं आएंगी. भारत की राजनीति में बड़ा बदलाव आने, आतंकी हमले होने, हिंसा होने के योग भी बन रहे हैं. कुल मिलाकर माहौल और जनजीवन को अस्थिर बनाने वाली स्थितियां पैदा होंगी.

साल 2026 के बड़े ग्रह गोचर

गुरु गोचर 2026: वर्ष 2026 में देवगुरु बृहस्पति 2 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे और फिर 2 जून से 31 अक्टूबर तक कर्क राशि में रहेंगे.

राहु-केतु गोचर 2025: साल 2026 में राहु और केतु ग्रह गोचर करेंगे. 5 दिसंबर को राहु कुंभ से निकलकर मकर में गोचर करेंगे. वहीं केतु सिंह से निकलकर कर्क में गोचर करेंगे.

मंगल गोचर 2026: साल 2026 में ग्रहों के सेनापति मंगल की चाल में भी कई बार बदलाव होंगे. 16 जनवरी 2026 को मंगल गोचर होगा, वे धनु से निकलकर मकर में प्रवेश करेंगे. इसके बाद क्रमश: कुंभ, मीन, मेष, मिथुन, कर्क और सिंह राशि में मंगल गोचर होगा.

सूर्य-शनि युति 2026: दुश्‍मन ग्रह सूर्य शनि मीन राशि में युति करेंगे. इसके अलावा क्रूर ग्रह मंगल की भी राहु और केतु से अशुभ युति बनेगी.

साल 2026 में आएगी तबाही

इन ग्रह गोचर के चलते देशों के बीच कूटनीति‍क तनाव बढ़ेगा. युद्ध होंगे, जगह-जगह पर हिंसा भड़केगी. नए वैश्विक गठबंधन उभर सकते हैं. जब गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में गोचर करेंगे तब भारी जलवायु परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो बाढ़, तूफान और जल संबंधित प्राकृतिक आपदाएं लाएगा. यूं कहें कि साल 2025 में बादल फटने, बाढ़ आने से जो तबाही मची है वैसी ही या बल्कि उससे ज्‍यादा साल 2026 में मच सकती है.

2 जून 2026 को गुरु गोचर होने के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर रह सकता है. हालांकि इसका भारत पर बुरा असर होने की आशंका कम है. भारत की शक्ति बढ़ेगी और वह शत्रु पर भारी पड़ेगा. लेकिन युद्ध में लिप्‍त होने की आशंका बन सकती है. सीमाओं पर संघर्ष और प्राकृतिक आपदाएं दुनिया के कई देशों में अशांति और बदहाली लाएगी.

जुलाई अगस्‍त सबसे भयंकर

12 जुलाई से 15 अगस्त के बीच का समय भयंकर रह सकता है. दरअसल, इस समय गुरु, चंद्र और सूर्य ग्रह कर्क राशि में इकट्ठे होंगे और तबाही ला सकते हैं. हालांकि बाद में स्थितियां बेहतर भी हो जाएंगी. यानी कि विनाश के बाद सृजन की स्थिति बनेगी. एक बाद फिर महायुद्ध के हालात बनेंगे.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)