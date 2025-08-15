Janmashtami 2025: जन्माष्टमी पर 5 शुभ राजयोगों के बीच जन्म लेंगे कान्हा, इन 3 राशियों के जीवन में आएगा नोटों का 'ज्वालामुखी'!

Janmashtami 2025 Auspicious Rajyog: सनातन धर्म में जन्माष्टमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है. इसी दिन देश-दुनिया में कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है. यह दिन न केवल धार्मिक बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी खासा अहम माना जाता है. इस बार जन्माष्टमी 16 अगस्त को मनाई जा रही है. इस दिन 5 शुभ राजयोगों का निर्माण हो रहा है.

मिथुन राशि में गुरु-शुक्र की युति से गजलक्ष्मी राजयोग बनेगा. कुंभ राशि में मौजूद राहु के साथ मिलकर मंगल षडाष्टक योग का निर्माण करेंगे. सूर्य देव कर्क राशि मे मौजूद बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे. कन्या राशि में मंगल शनि के साथ मिलकर समसप्तक योग का निर्माण करेंगे. वहीं ज्वालामुखी राजयोग भी जन्माष्टमी पर बनेगा. इन 5 राजयोगों की वजह से 3 राशियों के लिए इस बार की जन्माष्टमी बहुत खास होने जा रही है. कान्हा जी के आशीर्वाद से उन्हें कार्यस्थल पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग बन रहे हैं. धन-दौलत से जुडी कोई खुशखबरी भी उन्हें मिल सकती है. आइए जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं.

जन्माष्टमी 2025 पर 5 शुभ योग बनने से किन राशियों को फायदा

मिथुन राशि

इस बार की जन्माष्टमी आपके लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है. आपको कार्यक्षेत्र में अहम सफलता मिल सकती है. बॉस आपके काम से खुश होकर बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं. जो आपके करियर को आगे बढ़ाने वाला कदम साबित होगा. आपकी पर्सनेलिटी दूसरे लोगों को प्रभावित करेगी. अपने मृदु व्यवहार और मेहनत से आप सब लोगों की सराहना पाएंगे. धन-दौलत से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है.

सिंह राशि

इस राशि के जातकों के लिए बाल गोपाल का यह जन्मोत्सव खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है. आपके करियर की राह में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं. नौकरी-कारोबार में आपको बड़े फायदे होने के योग बन रहे हैं. आपको कोई उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है या किसी प्रतियोगी परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं. आप अपने लिए कोई संपत्ति खरीदने का भी प्लान कर सकते हैं.

वृश्चिक राशि

इस जन्माष्टमी पर आपकी तमाम परेशानियों का अंत हो जाएगा. आपकी मेहनत का फल मिलेगा और पद-प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं. कन्हैया के आशीर्वाद से आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा. आपकी सेहत अच्छी रहेगी और मानसिक रूप से आप मजबूत दिखाई देंगे. जीवनसाथी के साथ आप किसी धार्मिक स्थान पर दर्शनों के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)