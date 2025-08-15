जन्‍माष्‍टमी पर ग्रहों का महासंयोग, 4 राशि वालों की होगी चांदी, दैनिक राशिफल से जानें लड्डू गोपाल किन पर होंगे मेहरबान
जन्‍माष्‍टमी पर ग्रहों का महासंयोग, 4 राशि वालों की होगी चांदी, दैनिक राशिफल से जानें लड्डू गोपाल किन पर होंगे मेहरबान

Rashifal 16 August 2025: जन्‍माष्‍टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, ज्‍वालामुखी योग समेत कई शुभ योग बन रहे हैं. इसके अलावा शनि, बुध, गुरु और सूर्य की स्थिति भी विशेष रहेगी. जानिए 16 अगस्‍त जन्‍माष्‍टमी का दिन सभी 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 15, 2025, 01:32 PM IST
Today Horoscope 16 August 2025: 16 अगस्त 2025 का दिन नए उत्साह, सकारात्मक बदलाव और आंतरिक संतुलन की दिशा में एक सौम्य संकेत लेकर आया है. ग्रह-मंडल की चाल आपके लिए कई क्षेत्रों में अनुकूलता दर्शा रही है—चाहे वह कार्यक्षेत्र हो, पारिवारिक जीवन, या आर्थिक योजना. कुछ राशियों को पिछले दिनों की मेहनत का फल मिल सकता है, वहीं कुछ को नई शुरुआत का लाभ मिलेगा. विस्‍तार से जानिए 16 अगस्त का दिन आपके लिए कैसा रहेगा. 

मेष (Aries)

आज आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा चरम पर रहेगा.कार्यक्षेत्र में आपकी पहल और आज्ञाकारिता दोनों सराहे जाएंगे.पुराने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का समय अनुकूल है—वास्तविक मान्यता मिल सकती है.पारिवारिक संबंधों में मेलजोल और समझदारी बनी रहेगी.वित्तीय दृष्टि से दिन अच्छा है—परिणामस्वरूप छोटे निवेश लाभप्रद रहेंगे.स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन हल्की-फुल्की थकावट से बचने हेतु विश्राम ज़रूरी है.

वृषभ (Taurus)

आज आपको धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए.किसी लंबित कार्य में रुकावट आ सकती है, लेकिन आपको अपेक्षानुसार सफलता प्राप्त होगी.दोस्त या सहयोगी आपकी किसी समस्या का समाधान सुझा सकते हैं.परिवार में सुनियोजित संवाद लाभदायक रहेगा.आर्थिक दृष्टि से दिन मध्यम है, अनावश्यक खर्चों से बचना बेहतर होगा.स्वास्थ्य ठीक रहेगा—पर दिन की थकेलापन दूर करने हेतु हल्की फिज़िकल गतिविधि लाभदायक रहेगी.

मिथुन (Gemini)

आज आपकी रचनात्मकता और संवाद-कौशल दम-भरकर सामने आएंगे.आप किसी नए प्रेजेंटेशन या विचार से सबका ध्यान खींच सकते हैं.वित्तीय मामलों में उपयुक्त निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे.परिवार में किसी की राय से निर्णय सरलता से लेने में सहायता मिलेगी.प्रेम संबंध में मधुर भावनाएँ और समझ बढ़ेगी.शारीरिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है—मन प्रसन्न रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी.

कर्क (Cancer)

आज भावनात्मक और व्यावहारिक संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है.कार्यक्षेत्र में आपकी संवेदनशीलता और समझदारी सहकर्मियों के बीच आपके प्रभाव को बढ़ाएगी.परिवार में किसी बहस या चिन्ता का मामला उपयोगी संवाद से हल संभव है.आर्थिक दृष्टिकोण से दिन मध्यम रहेगा—अनचाही खरीददारी से बचें.प्रेम जीवन में गहराई और आपसी समझ मजबूत होगी.स्वास्थ्य के लिए ध्यान या गहरी नींद लाभदायक सिद्ध हो सकती है.

सिंह (Leo)

आपका आत्मविश्वास आज आपके लिए शक्ति बनकर काम करेगा.कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता और ऊर्जा सराहनीय रहेगी.व्यवसायियों के लिए नए संबंध या साझेदारी फायदेमंद होंगे.परिवार में खुशियाँ और सौहार्दपूर्ण समय का अनुभव होगा.वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी—नए स्रोत से आय प्राप्त हो सकती है.स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा—शारीरिक और मानसिक संतुलन बना रहेगा.

कन्या (Virgo)

आज ध्यान और सुव्यवस्था आपके वाले बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे.काम में आपका अनुशासित दृष्टिकोण और मेहनत सम्मान पायेगी.परिवार में किसी के सहयोग से मन को संतोष मिलेगा.आर्थिक मामलों में सावधान निर्णय लाभदायक रहेंगे—विशेषकर निवेश में.प्रेम जीवन में ईमानदारी और समर्पण बेहतर संबंध बनाएगा.स्वास्थ्य सामान्य रहेगा—लेकिन दिनचर्या में नियमितता आपके काम आएगी.

तुला (Libra)

आज आपके लिए तालमेल और संतुलन बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे.आपके काम में सौम्यता और समझदारी की प्रशंसा होगी.व्यवसाय में साझेदारी प्रगति का मार्ग खोल सकती है.परिवार में सौहार्दपूर्ण ब्यवहार आपको सुखद अनुभव देगा.वित्तीय दृष्टिकोण से दिन अच्छा है—लघु निवेश से लाभ संभव है.स्वास्थ्य मध्यम रहेगा—योग और ध्यान से मानसिक शांति बढ़ेगी.

वृश्चिक (Scorpio)

आज संयम और पहल दोनों का संतुलन आपके लिए फायदेमंद रहेगा.कार्यस्थल पर चुनौतियाँ आएँगी, लेकिन आपकी दृढ़ता से वे हल हो सकती हैं.कोई पुराना संबंध फिर से सुधरने के संकेत है—संवाद का महत्व बढ़ेगा.आर्थिक मामलों में सावधानी ज़रूरी है—विशेषकर बजट में.प्रेम जीवन में सम्मान और विश्वास की स्थिति बनाए रखें.स्वास्थ्य ठीक रहेगा—नियमित व्यायाम और संतुलित भोजन लाभदायक रहेगा.

धनु (Sagittarius)

आज आपका उत्साह और दिशा स्पष्टता आपको लाभ दिलाएंगी.काम में आपकी ऊर्जा और विचारों से दूसरों को प्रेरणा मिलेगी.नई योजनाएँ सफल साबित हो सकती हैं—सभी तरीके से समर्थन मिलेगा. परिवारिक संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और सहयोगी वातावरण रहेगा.वित्तीय विषयों में लाभ के स्पष्ट संकेत हैं—पुराने निवेश से लाभ हो सकता है.स्वास्थ्य मजबूत रहेगा—ऊर्जा बनी रहेगी और मानसिक संतुलन बनाए रहेगा.

मकर (Capricorn)

आज मेहनत का उचित फल मिलता दिखाई देगा.काम में आपका अनुशासित दृष्टिकोण मान्यता पायेगा.परिवार में किसी की सलाह महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सहायक हो सकती है.आर्थिक मामलों में स्थिरता बनी रहेगी—नए मार्ग खुल सकते हैं.प्रेम संबंधों में समझदारी और मधुरता बनी रहेगी.स्वास्थ्य अच्छी स्थिति में रहेगा—विशेषकर आराम और संतुलित आहार से लाभ मिलेगा.

कुंभ (Aquarius)

आज आपके विचारों की शक्ति आपको आगे लेकर जाएँगी. कार्यस्थल पर आपकी कल्पनाशीलता और सहयोगी दृष्टिकोण सराहे जाएंगे. व्यवसाय में नए दोस्त या सहयोगी लाभकारी रहेंगे. परिवार में सहयोग और संवाद सुखद माहौल बनाएंगे.
वित्तीय दृष्टिकोण से दिन मध्यम रहेगा—संयम बरतना जरूरी है. स्वास्थ्य ठीक रहेगा—हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि लाभदायक रहेगी.

मीन (Pisces)

आज आपकी इंट्यूशन और संवेदनशीलता आपको लाभ दिलाएगी.रचनात्मक क्षेत्र में आपकी प्रतिभा उभरकर सामने आएगी.परिवार के साथ समय बिताना मन को संतुष्टि देगा.वित्तीय रूप से दिन सकारात्मक संकेत देता है—पुराना बकाया लौट सकता है.प्रेम जीवन में गहराई और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा.स्वास्थ्य संतुलित रहेगा—थकावट से बचने हेतु समय-समय पर विश्राम ज़रूरी रहेगा.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

