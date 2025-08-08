56 Bhog to Kanhaji: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को '56 भोग' ही क्यों अर्पित किए जाते हैं? कम या ज्यादा क्यों नहीं
56 Bhog to Kanhaji: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को '56 भोग' ही क्यों अर्पित किए जाते हैं? कम या ज्यादा क्यों नहीं

56 Bhog on Janmashtami: जन्माष्टमी पर कान्हा जी के जन्म के बाद उन्हें 56 भोग अर्पित किए जाने की परंपरा है. क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें 56 भोग ही क्यों चढ़ाए जाते हैं, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 08, 2025, 11:08 PM IST
56 Bhog to Kanhaji: जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को '56 भोग' ही क्यों अर्पित किए जाते हैं? कम या ज्यादा क्यों नहीं

56 Bhog to Kanhaji Reason: जन्माष्टमी आने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं. सभी घरों में इस महापर्व को मनाने के लिए जोर-शोर से तैयारियां चल रही हैं. जन्माष्टमी पर मंदिरों में तो बड़े पैमाने पर समारोह होते ही हैं, घरों में भी दिनभर व्रत रखकर विशेष पूजा की जाती है. इसी पूजा का एक खास हिस्सा होता है कान्हा जी को 56 भोग यानी 56 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन अर्पित करना. आधी रात को कान्हा जी जन्म लेने पर उन्हें यह भोग अर्पित करके व्रत का पारण किया जाता है. लेकिन क्या आपने दिमाग में कभी सवाल आया है कि कान्हा जी को 56 भोग ही क्यों लगाए जाते हैं, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं. असल में इसके पीछे एक पौराणिक कहानी है, जिसके बारे में बेहद कम लोग ही जानते होंगे. आइए आज आपको 56 भोग का रहस्य बताते हैं. 

जब सूखे से परेशान हो गए बृज के लोग

सनातन धर्म के जानकारों के मुताबिक, एक बार की बात है. बृज गांव में लंबे समय तक बारिश नहीं हुई थी, जिससे सूखे के हालात बनने लगे थे. इससे परेशान होकर गांव के लोग इंद्र देव को प्रसन्न करने के लिए बड़े हवन की तैयारी करने लगे. यह देख कान्हा जी को बेहद आश्चर्य हुआ. उन्होंने नंद बाबा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इंद्र देव बारिश के देवता हैं. उन्हें प्रसन्न करने से बरसात अच्छी होती है, जिससे खेती पनपती है और जीवों को पीने के लिए पानी. 

लोगों ने की गोवर्धन पर्वत की पूजा

यह सुनकर बाल गोपाल ने मुस्कराते हुए कहा कि अगर पूजा करनी ही हो तो गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए. उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा कि गोवर्धन पर्वत से गांव के लोगों को फल-सब्जियां मिलती हैं. साथ ही पशुओं के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही आता है. गांव के लोगों ने जब उनकी यह बात सुनी तो जंच गई. उनकी सलाह मानकर बृज के सभी निवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी. 

गुस्साए इंद्र देव ने शुरु की मूसलाधार बारिश

बृज के लोगों को ऐसा करते देख इंद्र देव क्रोध में लाल हो गए. उन्होंने गांव के लोगों को दंडित करने के लिए बृज के ऊपर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी. यह बारिश पूरे 7 दिन तक रात-दिन होती रही. इस बारिश से जब बृज में बाढ़ की स्थिति बनने लगी तो गांव के लोगों और पशु-पक्षियों को बचाने के लिए कान्हा जी ने अपनी तर्जनी उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया. उसके नीचे बृज के सभी लोग और पशु-पक्षी आ गए, जिससे उनका जीवन बच गया.

कान्हा जी ने उंगली पर थाम लिया गोवर्धन पर्वत

जब इंद्र देव ने देखा कि उनकी मूसलाधार बारिश का भी बृज पर कोई असर नहीं पड़ा तो उन्होंने कान्हा जी के सामने हार मान ली और बारिश रोक दी. इन 7 दिनों के दौरान कान्हा जी अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को थामे खड़े थे और उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था. मां यशोदा और नंद बाबा समेत बृज के सब लोग यह देख रहे थे. जब बरसात रुकी तो कान्हा के प्रति प्यार और भक्ति में मां यशोदा ने बृजवासियों के साथ मिलकर रोजाना 8 अलग-अलग तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर कान्हा को खिलाना शुरू कर दिया. उन्होंने 7 दिनों तक ऐसा करके अपने लाडले को 56 भोग खिलाए. इसके बाद जन्माष्टमी पर बाल गोपाल को प्रसन्न करने के लिए 56 भोग चढ़ाने की परंपरा बन गई.

कान्हा जी के 56 भोग में क्या क्या शामिल होते हैं?

भगवान श्रीकृष्ण को चढ़ाए जाने वाले 56 भोग में विभिन्न प्रकार के सात्विक व्यंजन शामिल होते हैं, जो उनके प्रिय माने जाते हैं. ये व्यंजन मीठे, नमकीन, खट्टे, तीखे, कड़वे और कसैले जैसे छह रसों को समाहित करते हैं. इन 56 भोग में निम्नलिखित चीजें शामिल की जाती हैं- 

माखन
मिश्री  
खीर  
रसगुल्ला  
जलेबी  
जीरा लड्डू  
रबड़ी  
मठरी  
मालपुआ  
मोहनभोग  
चटनी  
मुरब्बा  
साग (जैसे पालक, मेथी)  
दही  
चावल (सादा या मीठा)  
दाल (जैसे मूंग दाल, चना दाल)  
कढ़ी  
घेवर  
चिला  
पापड़  
मूंग दाल का हलवा  
पकौड़ा  
खिचड़ी  
बैंगन की सब्जी  
लौकी की सब्जी  
पूड़ी  
बादाम का दूध  
टिक्की  
काजू  
बादाम  
पिस्ता  
इलायची  
धनिया की पंजीरी  
पंचामृत  
गाय का घी  
शक्कर पारा  
काजू-बादाम बर्फी  
पेड़ा  
पिस्ता बर्फी  
आम  
केला  
अंगूर  
सेब  
आलूबुखारा  
किशमिश  
दलिया  
शहद  
सफेद मक्खन  
ताजी क्रीम  
कचौरी  
रोटी  
नारियल पानी  
छाछ  
शिकंजी  
चना  
भुजिया  
सुपारी, सौंफ और पान

किस चीज के बिना 56 भोग है अधूरा?

धार्मिक विद्वानों के मुताबिक, 56 भोग का क्रम पारंपरिक रूप से तय होता है: पहले दूध से बने व्यंजन (जैसे दही, माखन), फिर नमकीन व्यंजन, और अंत में मिठाइयाँ और मेवे.  भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल किए जाते हैं, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग स्वीकार नहीं करते.  ये व्यंजन श्रीकृष्ण के प्रति भक्ति और प्रेम को दर्शाते हैं. कहते हैं कि सच्चे मन से भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाने और उनकी आराधना करने से सारे मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

;