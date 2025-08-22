रसोई में रखी ये चीज खा जाती है घर की बरकत, रोज कंगाली की ओर बढ़ते हैं कदम!

Vastu for Kitchen: भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रसोईघर को अत्यंत पवित्र स्थान माना गया है. यह न केवल भोजन बनाने की जगह है, बल्कि परिवार की सेहत, समृद्धि और सौभाग्य से भी सीधा संबंध रखता है. हमारे घर की ऊर्जा और सकारात्मकता का बड़ा भाग रसोई से ही उत्पन्न होता है. इसी कारण शास्त्रों और वास्तुशास्त्र में रसोईघर से जुड़े अनेक नियम बताए गए हैं.

किचन में ना रखें डस्‍टबिन

इन नियमों में एक महत्वपूर्ण बात है— रसोई में कूड़ेदान रखने से बचना चाहिए. कहा जाता है कि यदि रसोईघर में कूड़ेदान रखा हो, तो यह धीरे-धीरे घर में दरिद्रता और कंगाली को आमंत्रित कर सकता है. अब सवाल उठता है कि आखिर कूड़ेदान जैसी साधारण सी वस्तु का रसोईघर की समृद्धि और ऊर्जा से क्या संबंध है? आइए विस्तार से समझते हैं.

रसोई का महत्व

रसोई को “अन्नपूर्णा का मंदिर” कहा गया है. यहां पकने वाला अन्न न केवल शरीर को पोषण देता है, बल्कि मन और आत्मा को भी संतुलित रखता है. यदि इस पवित्र स्थान में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो, तो उसका असर सीधा परिवार की सुख-समृद्धि पर पड़ता है.

कूड़ेदान, गंदगी और दुर्गंध का प्रतीक होता है. इसे यदि रसोई में रखा जाए, तो वहां का पवित्र वातावरण दूषित हो जाता है. यही कारण है कि पुराने समय में लोग रसोईघर को साफ-सुथरा रखते थे और घर के कूड़े को बाहर किसी निश्चित स्थान पर डालते थे.

शास्त्रों और वास्तु का मत

वास्तुशास्त्र और शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि कूड़ेदान और गंदगी का स्थान घर के दक्षिण-पश्चिम कोने में होना चाहिए, न कि रसोईघर में. रसोईघर में यदि कूड़ेदान रखा जाए तो धन का आगमन रुक जाता है और व्यर्थ खर्चे बढ़ते हैं. रसोई का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है. गंदगी और दुर्गंध लक्ष्मीजी को अप्रसन्न करती है. लगातार कूड़ेदान रसोई में रहने से घर में झगड़े, मानसिक तनाव और आर्थिक संकट बढ़ सकता है. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि हम इसे विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी रसोई में कूड़ेदान रखना हानिकारक है.

संक्रमण का खतरा: रसोई में रखा कूड़ेदान जीवाणुओं और कीटाणुओं की वृद्धि करता है. इससे खाना जल्दी खराब हो सकता है और परिवार की सेहत पर असर पड़ता है.

दुर्गंध और नकारात्मकता: कूड़ेदान से निकलने वाली बदबू वातावरण को प्रदूषित करती है. यह नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक तनाव पैदा करती है.

कीट और मक्खियां: कूड़ेदान की वजह से मक्खियाँ, मच्छर और चूहे आकर्षित होते हैं, जो बीमारियाँ फैलाते हैं.

भोजन की ऊर्जा पर असर: भोजन वातावरण की ऊर्जा को ग्रहण करता है. यदि रसोई में गंदगी और दुर्गंध हो, तो पकाया गया भोजन भी उस नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो सकता है.

क्यों माना जाता है कंगाली की जड़?

रसोई में कूड़ेदान रखने से घर की सकारात्मक ऊर्जा धीरे-धीरे नष्ट हो जाती है. जब रसोई की शुद्धता भंग होती है, तो घर में पका भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता है. परिवार के सदस्य अक्सर बीमार पड़ते हैं, जिससे दवा और इलाज पर अधिक खर्च होता है. धन आते-आते रुक जाता है और व्यर्थ खर्च बढ़ते जाते हैं. परिवार में कलह, असहमति और असंतोष बढ़ जाता है. इस प्रकार धीरे-धीरे घर में आर्थिक संकट का माहौल बनने लगता है, जिसे लोग कंगाली कहते हैं.

रसोई में कूड़ेदान रखने से बचने के उपाय

यदि आप सोच रहे हैं कि फिर कूड़ा कहां रखें, तो वास्तुशास्त्र और व्यवहारिक जीवन दोनों में इसके सरल उपाय बताए गए हैं.

- कूड़ेदान हमेशा रसोई से बाहर रखें.

- यदि जगह की कमी है और रसोई से सटा ही कूड़ेदान रखना पड़े, तो सुनिश्चित करें कि वह ढक्कन वाला हो.

- कूड़ेदान को प्रतिदिन खाली करें, ताकि उसमें रातभर गंदगी न पड़ी रहे.

- समय-समय पर कूड़ेदान धोकर साफ करें और उसमें नमक या नींबू डालें ताकि नकारात्मक ऊर्जा न बने.

- रसोई में पूजा का छोटा स्थान या तुलसी का पौधा रखने से सकारात्मकता बढ़ती है.

कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अनुभव किया है कि जब-जब रसोई में गंदगी या कूड़ेदान रखा, तब-तब घर में अनचाहे खर्च और आर्थिक परेशानियाँ बढ़ीं. वहीं, रसोई को स्वच्छ और कूड़ेदान मुक्त रखने से वातावरण हल्का और सकारात्मक बना रहता है. शास्त्रों में भी यह उदाहरण मिलता है कि “जहां अन्नपूर्णा का वास है, वहां लक्ष्मी स्वयं रहती हैं. जहां गंदगी है, वहां दरिद्रता का वास होता है.”

रसोई को समृद्धि का केंद्र कैसे बनाएं?

कूड़ेदान से बचने के अलावा, यदि आप कुछ छोटे-छोटे नियम अपनाएं तो आपकी रसोई हमेशा घर में सुख-समृद्धि का केंद्र बनी रहेगी:

हमेशा रसोई को साफ रखें और झाड़ू-पोंछा नियमित करें.

बर्तन रातभर गंदे न छोड़ें.

रसोई में रोज दीपक जलाएं या धूप-बत्ती करें.

अन्न, दाल और चावल जैसी चीजें साफ-सुथरे डिब्बों में रखें.

सप्ताह में कम से कम एक दिन नमक-पानी से पोछा लगाएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)