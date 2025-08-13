अमीरों के घर में इस जगह पर रखा जाता है मोर पंख, धन की आती है बाढ़, हमेशा भरी रहती है तिजोरी!

Mor Pankh at Home: कई घरों में मोर पंख रखा जाता है. कुछ लोग मोर पंख को सजावटी आइटम की तरह रखते हैं तो कुछ लोग पूजा घर में मोरपंख रखते हैं और इसकी पूजा करते हैं. भगवान कृष्‍ण को मोरपंख बेहद प्रिय है और वे हमेशा अपने सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं. लिहाजा धार्मिक दृष्टि से तो मोर पंख अहम है ही, लेकिन इसे वास्‍तु शास्‍त्र में भी बहुत‍ शुभ माना गया है. साथ ही मोर पंख रखने की सही दिशा और स्‍थान भी वास्‍तु शास्‍त्र में बताया गया है.

धन लाभ के लिए किस दिशा में मोर पंख रखना शुभ?

वैसे तो अलग-अलग जरूरत और वास्‍तु दोष निवारण के लिए मोर पंख अलग-अलग दिशाओं में रखा जाता है. लेकिन धन लाभ के लिए घर में मोर पंख रख रहे हैं तो इसका सही दिशा और स्‍थान पर रखना जरूरी है. साथ ही कुछ नियमों का ध्‍यान भी रखना चाहिए.

वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख रखने के लिए सबसे अच्छी जगह दक्षिण-पश्चिम और पूर्व दिशा होती है. इससे धन प्राप्ति के योग बनते हैं. घर में कभी पैसों की तंगी नहीं होती है. साथ ही घर में हमेशा सकारात्‍मक ऊर्जा का संचार बना रहता है.

इन बातों का रखें ध्‍यान

- यदि बेडरूम में मोर पंख रख रहे हैं तो ध्‍यान रहे कि जिस तरफ मोर पंख रखा है, उस तरफ आपके पैर ना हों. वरना ये आपकी सेहत पर बुरा असर डालेगा. साथ ही घर में झगड़े बढ़ेंगे. पति-पत्‍नी के रिश्‍ते में समस्‍स्‍या पैदा होगी.

- सजावटी सामान की तरह मोर पंख को घर में कहीं भी ना लगाएं. ना ही इसे डेकोरेशन के तौर पर इस्‍तेमाल करें. इससे मोर पंख रखने का फायदा तो नहीं होता, उल्‍टे नुकसान होता है.

- कभी भी मोर पंख पर कोई और रंग ना करें. यह अशुभ होता है. मोर पंख पवित्र चीज है और आर्ट-क्रिएटिविटी के चक्‍कर में इसका अपमान ना करें.

- घर में जहां जूते-चप्‍पल रखे हों, बाथरूम के पास या किसी भी गंदी जगह पर मोरपंख रखने की गलती ना करें.

- ना ही कभी किसी करीबी को मोरपंख उपहार में दें. इससे आपके घर की सकारात्‍मक ऊर्जा दूसरे के घर में चली जाती है. धन-दौलत घटने लगती है.

