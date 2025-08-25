Lal Kitab ke Totke: लाल किताब में कुंडली के ग्रह दोषों, वास्‍तु दोषों को दूर करने के उपाय-टोटके, तंत्र-मंत्र आदि बताए गए हैं. धन, सेहत, रिश्‍ते, करियर में बेहतरी से लेकर शत्रुओं का नाश करने तक के तरीके बताए गए हैं. साथ ही कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं, जो जीवन में सकारात्‍मकता, सौभाग्‍य, समृद्धता, सुख-शांति लाते हैं. लाल किताब में बताई इन शुभ चीजों को घर में रखने से घर में हमेशा बरकत रहती है. जानिए धन-समृद्धि देने वाली ये चीजें कौनसी हैं.

घर में ये शुभ चीजें रखने से बढ़ता है धन

हनुमानजी की मूर्ति या चित्र: आशीर्वाद देते हुए हनुमानजी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति या चित्र घर में जरूर रखें और रोज उसके सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें. ऐसे घर पर कभी संकट नहीं आता है.

चांदी का हाथी: हालांकि यह उपाय करना सभी के लिए संभव नहीं है लेकिन जो लोग कर सकते हैं, वे अपने घर में 6 गुणा 6 इंच का चांदी का ठोस हाथी बनवाकर उत्‍तर-पूर्व दिशा में रखें. इससे कारोबार में खूब लाभ होता है. धन बढ़ता है. जीवन कष्‍टरहित रहता है.

चांदी की डिब्बी में पानी: कुंडली में राहु की स्थिति गड़बड़ है तो चांदी की डिब्बी में किसी पवित्र नदी का जल भरकर उसे तिजोरी में रख दें. इससे राहु के कारण हो रही समस्‍याओं से निजात मिलेगी. साथ ही धन भी बढ़ेगा.

चांदी का चौकोर टुकड़ा: राहु-केतु ग्रह से शुभ फल पाने के लिए जेब में या पर्स में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें. इससे करियर में तरक्‍की मिलती है. कारोबार अच्‍छा चलता है.

शहद: यदि शनि की साढ़ेसाती या मंगलदोष परेशान कर रहा है तो शहद का सेवन करने से लाभ होता है. साथ ही शहद का दान भी कर सकते हैं.

तांबे और पीतल के बर्तन: किचन में लोहे, प्‍लास्टिक, एल्‍यूमिनियम के बर्तन कम से कम रखें. इसकी बजाय तांबे-पीतल के बर्तन का उपयोग ज्‍यादा करें. जो लोग चांदी के बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं, वे ऐसा जरूर करें.

सेंधा नमक: घर में फिटकरी, सेंधा नमक कांच की कटोरियों में रखकर कोनों में रखें. बाथरूम में रखें. इससे निगेटिविटी नहीं आती है.

