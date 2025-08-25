हर ख्‍वाहिश होगी पूरी, जो चाहेंगे वो करेंगे हासिल! घर में रख लें लाल किताब में बताई ये चमत्‍कारिक चीजें
Advertisement
trendingNow12896103
Hindi Newsऐस्ट्रो

हर ख्‍वाहिश होगी पूरी, जो चाहेंगे वो करेंगे हासिल! घर में रख लें लाल किताब में बताई ये चमत्‍कारिक चीजें

Lal kitab ke Upay: लाल किताब को ज्‍योतिष के क्षेत्र में बहुत महत्‍व दिया गया है. लाल किताब में ग्रह दोष, वास्‍तु दोष समेत कई तरह की समस्‍याएं दूर करने के लिए टोटके-उपाय बताए गए हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 03:57 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हर ख्‍वाहिश होगी पूरी, जो चाहेंगे वो करेंगे हासिल! घर में रख लें लाल किताब में बताई ये चमत्‍कारिक चीजें

Lal Kitab ke Totke: लाल किताब में कुंडली के ग्रह दोषों, वास्‍तु दोषों को दूर करने के उपाय-टोटके, तंत्र-मंत्र आदि बताए गए हैं. धन, सेहत, रिश्‍ते, करियर में बेहतरी से लेकर शत्रुओं का नाश करने तक के तरीके बताए गए हैं. साथ ही कुछ आसान उपाय भी बताए गए हैं, जो जीवन में सकारात्‍मकता, सौभाग्‍य, समृद्धता, सुख-शांति लाते हैं. लाल किताब में बताई इन शुभ चीजों को घर में रखने से घर में हमेशा बरकत रहती है. जानिए धन-समृद्धि देने वाली ये चीजें कौनसी हैं. 

यह भी पढ़ें: S अक्षर से शुरू हो नाम तो इस उम्र के बाद करोड़पति बनता है व्‍यक्ति, बाकी खूबियां भी जानकर रह जाएंगे दंग!

घर में ये शुभ चीजें रखने से बढ़ता है धन 

Add Zee News as a Preferred Source

हनुमानजी की मूर्ति या चित्र: आशीर्वाद देते हुए हनुमानजी की बैठी हुई मुद्रा की मूर्ति या चित्र घर में जरूर रखें और रोज उसके सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा पढ़ें. ऐसे घर पर कभी संकट नहीं आता है. 

चांदी का हाथी: हालांकि यह उपाय करना सभी के लिए संभव नहीं है लेकिन जो लोग कर सकते हैं, वे अपने घर में 6 गुणा 6 इंच का चांदी का ठोस हाथी बनवाकर उत्‍तर-पूर्व दिशा में रखें. इससे कारोबार में खूब लाभ होता है. धन बढ़ता है. जीवन कष्‍टरहित रहता है. 

चांदी की डिब्बी में पानी: कुंडली में राहु की स्थिति गड़बड़ है तो चांदी की डिब्बी में किसी पवित्र नदी का जल भरकर उसे तिजोरी में रख दें. इससे राहु के कारण हो रही समस्‍याओं से निजात मिलेगी. साथ ही धन भी बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: भारत-पाक बॉर्डर पर जल्‍द बढ़ेगा तनाव, जंग के बनेंगे हालात? जानिए कौनसे कारण बनेंगे वजह

चांदी का चौकोर टुकड़ा: राहु-केतु ग्रह से शुभ फल पाने के लिए जेब में या पर्स में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें. इससे करियर में तरक्‍की मिलती है. कारोबार अच्‍छा चलता है. 

शहद: यदि शनि की साढ़ेसाती या मंगलदोष परेशान कर रहा है तो शहद का सेवन करने से लाभ होता है. साथ ही शहद का दान भी कर सकते हैं. 

तांबे और पीतल के बर्तन: किचन में लोहे, प्‍लास्टिक, एल्‍यूमिनियम के बर्तन कम से कम रखें. इसकी बजाय तांबे-पीतल के बर्तन का उपयोग ज्‍यादा करें. जो लोग चांदी के बर्तन अफोर्ड कर सकते हैं, वे ऐसा जरूर करें.  

सेंधा नमक: घर में फिटकरी, सेंधा नमक कांच की कटोरियों में रखकर कोनों में रखें. बाथरूम में रखें. इससे निगेटिविटी नहीं आती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Lal Kitab

Trending news

बांग्लादेशियों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? भाजपा बोली, जिन्ना का सपना पूरा करना
Assam news
बांग्लादेशियों के हक में खड़ी वो महिला कौन है? भाजपा बोली, जिन्ना का सपना पूरा करना
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
CAG
टॉयलेट से बोगी तक फैली गंदगी! लंबी दूरी वाली ट्रेनों में बड़ी परेशानीः CAG रिपोर्ट
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
Indian Army
घाटी में टाइट हुई सिक्योरिटी, भारतीय भूमि पर आने से पहले ही परास्त हो जाएंगे आतंकी
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
PM Modi
भारत-फिजी के रिश्तों ने पूरे पैसिफिक क्षेत्र के साथ हमारे जुड़ाव को नई ताकत दीः PM
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Landslide
जम्मू-कश्मीर में भूस्खलन से मची तबाही, मलबे के नीचे दबा पेट्रोल पंप
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
Jagadguru Swami Rambhadracharya
Video: जगत गुरु रामभद्राचार्य के शब्द 'अहंकार पूर्ण'...? किसने कहा वो 'पिता तुल्य'
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
BJP
BMC चुनाव से पहले BJP का बड़ा दांव, मुंबई को मिला नया पार्टी अध्यक्ष
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
Supreme Court News
समय रैना, सोनाली... कॉमेडियंस ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शो में माफी मांगो
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
constitutional amendment
PM ने खुद अपने पद को शामिल... अमित शाह ने बताई 130वें संविधान संशोधन के अंदर की बात
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
Supreem court
आज देश की अदालतों में कई अहम मामलों पर होगी सुनवाई, एक क्लिक में जानें सारे केस
;