हीरे की तरह चमकाएगा किस्मत, लगाएगा धन का अंबार, Gen Z जातकों के लिए वरदान है छल्ला

Chandi ka Challa: आज की पीढ़ी, जिसे हम Gen Z (1997 से 2012 तक पैदा होने वाले) कहते हैं, फैशन और पर्सनैलिटी के साथ-साथ पॉजिटिव एनर्जी और गुड लक की तलाश में भी रहती है. ऐसे में चांदी का छल्ला (Silver Ring) न सिर्फ एक स्टाइलिश ज्वेलरी है, बल्कि यह ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार जीवन में शुभ फल भी प्रदान कर सकता है. ज्योतिष शास्त्र में चांदी को मन का कारक माना गया है. इस धातु को धारण करने से मनसिक कार्यों में बड़ी सफलता मिलती है. वहीं, चांदी का छल्ला धारण करने से Gen Z जातकों को किस्मत सोने की तरह चमक सकती है. इसके अलावा यह छल्ला धन में भी तेजी से वृद्धि करता है. आइए जानते हैं चांदी के छल्ले से जुड़े नियम.

Gen Z जातकों के लिए क्यों है लकी

पॉजिटिव वाइब्स बढ़ाता है – चांदी चंद्रमा का धातु है, जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है.। यह तनाव, चिंता और मानसिक थकान को कम करने में सहायक माना जाता है.

क्रिएटिविटी में इजाफा- कला, डिजाइन, म्यूजिक या कंटेंट क्रिएशन जैसे क्रिएटिव फील्ड में काम करने वाले युवाओं के लिए चांदी का छल्ला ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत बन सकता है.

हेल्थ बेनिफिट्स- चांदी में एंटी-बैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में मदद करती हैं.

आर्थिक स्थिरता- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चांदी का छल्ला आर्थिक स्थिरता और लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है.

Gen Z जातक चांदी का छल्ला कैसे पहने

चांदी का छल्ला धारण करने के लिए सोमवार या शुक्रवार को शुभ माना जाता है. छल्ले को पहनने से पहले गंगाजल, कच्चा दूध और शहद में मिलाकर शुद्ध करें. पहनने से पहले "ॐ सों सोमाय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. इसके बाद इस छल्ले को कनिष्ठा (छोटी उंगली) या अनामिका (रिंग फिंगर) में धारण करें. ध्यान रहे सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके, साफ सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनकर इस छल्ले को धारण करना शुभ माना गया है.

चांदी के छल्ले से जुड़ी सावधानियां

चांदी का छल्ला कभी भी गंदा या टूटा हुआ न पहनें.

नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए इसे समय-समय पर गंगाजल से शुद्ध करते रहें.

इसे पहनकर शराब, मांसाहार और नकारात्मक कर्मों से बचें.

बिना कारण किसी को अपना चांदी का छल्ला न दें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)