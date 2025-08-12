Mangal Gochar 2025: नोटों के ढेर के साथ डेढ़ साल बाद अपने 'घर' लौट रहे मंगल, बदल जाएंगे इन राशियों के दिन; दौलत के साथ पाएंगे सम्मान

Which zodiac signs will benefit from Mars transit 2025: मंगल ग्रह बड़े अपने बड़े आकार और सूर्य की तरह लाल होने की वजह से अंगारक ग्रह भी कहे जाते हैं. बाकी ग्रहों की तरह वे भी नियमित रूप से एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते रहते हैं. उनकी स्वराशि वृश्चिक है. वे डेढ़ साल अपने घर वापस आने वाले हैं. मंगल ग्रह 13 सितंबर 2025 को रात 10:02 बजे तुला राशि में प्रवेश करेंगे. इसके बाद वे 28 अक्टूबर 2025 को सुबह 4:24 बजे वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे. यह उनकी अपनी स्वराशि है, जिसे उनका घर भी कहा जाता है. मंगल की यह घर वापसी कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोलने वाली हो सकती है. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, तीन ऐसी राशियां हैं, जिन्हें मंगल गोचर की वजह से सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है. उन्हें नौकरी-कारोबार से लेकर हर कार्य में फायदा होने का योग है.

मंगल गोचर 2025 से किन राशियों को फायदा?

तुला राशि

ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक, मंगल ग्रह का गोचर आपके लिए संभावनाओं के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है. मंगल के आशीर्वाद की वजह से आप 28 अक्टूबर के बाद नौकरी-कारोबार में लाभ की स्थिति में आने लगेंगे. जीवनसाथी के साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे. आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. कार्यस्थल पर आपकी स्थिति मजबूत होगी. विरोधियों की चाल को आप पस्त करने में कामयाब रहेंगे.

कुंभ राशि

आपके लिए अक्टूबर का महीना काफी कुछ अर्जन वाला साबित होने के आसार हैं. दिवाली से पहले आपको बड़ा बोनस या पुराने रिटर्न से धनलाभ हो सकता है. आपको अच्छे पैकेज पर बढ़िया नौकरी मिल सकती है. जिससे आपके लिए खुशहाली के मार्ग प्रशस्त हो सकता है. आपके घर में कोई मांगलिक या शुभ कार्य हो सकता है. आप मां शेरावाली का जागरण करवाने का भी फैसला कर सकते हैं.

सिंह राशि

इस राशि के जातकों को कष्ट भरे दिन 28 अक्टूबर के बाद खत्म होने शुरु हो सकते हैं. आपके अटके हुए काम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. आपकी कमाई के स्रोत बढ़ जाएंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी. आपके अटके हुए काम सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे. कमाई बढ़ने की वजह से आप जमीन-जायदाद खरीदने का फैसला कर सकते हैं. परिवार के साथ बाहर घूमने जाने का भी योग है.

