एक दो नहीं बल्कि 3 प्रकार के होते हैं मांगलिक दोष, लाल किताब के ये उपाय से शादीशुदा जिंदगी रहेगी खुशहाल
Manglik Dosh: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष के प्रकार, प्रभाव और इसे दूर करने के लिए कारगर उपाय बताए गए हैं. इसके अलावा लाला किताब में भी मांगलिक दोष को दूर करने के कई आसान और प्रभावी उपाय बताए गए हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 23, 2025, 02:46 PM IST
Manglik Dosh: ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह का विशेष महत्व है. जब किसी व्यक्ति की जन्मकुंडली में मंगल ग्रह प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में स्थित हो, तो इसे मंगल दोष कहा जाता है. आमतौर पर लोग इसे सुनकर भयभीत हो जाते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह दोष विवाह में देरी, वैवाहिक जीवन में तनाव, संतान प्राप्ति में बाधा और व्यक्ति के स्वभाव को क्रोधी एवं अहंकारी बना सकता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मांगलिक दोष के प्रकार, प्रभाव और इसे दूर करने के लिए कारगर उपाय बताए गए हैं. इसके अलावा लाला किताब में भी मांगलिक दोष को दूर करने के कई आसान और प्रभावी उपाय बताए गए हैं. आइए जानते हैं कुंडली में मांगलिक दोष के प्रकार और उससे बचने के उपाय.

मंगल दोष के होते हैं 3 प्रकार

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल दोष तीन प्रकार का होता है. सौम्य मंगल- इसमें कोई दोष नहीं होता. लेकिन, अगर मंगल शुभ ग्रहों के साथ बैठा हो या उन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो यह स्थिति लाभकारी मानी जाती है. मध्यम मंगल- यदि मंगल शुभ ग्रहों के साथ हो लेकिन अशुभ ग्रहों की दृष्टि उस पर पड़ रही हो (या इसके विपरीत), तो इसे मध्यम मंगल कहा जाता है. इसका प्रभाव आमतौर पर 28 वर्ष की आयु के बाद समाप्त हो जाता है. कड़क मंगल- जब मंगल के साथ पाप ग्रह हों या उन ग्रहों की दृष्टि उस पर हो, तब यह स्थिति गंभीर मानी जाती है और इसे उच्च मांगलिक दोष कहा जाता है. ऐसी स्थिति में विशेष शांति उपाय करना आवश्यक होता है.

लाल किताब के अनुसार मंगल दोष शांति के उपाय

मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना करें और यदि संभव हो तो व्रत भी रखें.

मसूर की दाल, गुड़ और मिश्री का दान जरूरतमंद लोगों को करें.

सफेद रंग का सुरमा आंखों में लगाना शुभ माना गया है.

घर आए अतिथि को मीठा शरबत पिलाएं.

मंगल ग्रह को शांत करने के अन्य उपाय

प्रत्येक मंगलवार वटवृक्ष की जड़ में मीठा दूध चढ़ाएं.

चिड़ियों को चावल, बंदरों को गुड़-चना और कुत्तों को भोजन खिलाएं.

मंदिर में जाकर एक किलो बताशे बांटें.

निर्धनों को अनाज, पानी और वस्त्र दान करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र

