Masik Shivratri 2025 August: ग्रह-नक्षत्रों का विशेष संयोग शुभ-अशुभ योग बनाते हैं. इन शुभ-अशुभ योगों में किए गए काम उनके अनुसार ही फल देते हैं. आने वाले 21 अगस्‍त को ऐसा ही शुभ योग बन रहा है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:34 AM IST
Guru Pushya Nakshatra 2025: अगस्‍त महीने में कई अहम व्रत-त्‍योहार पड़ने के साथ-साथ महत्‍वपूर्ण योग-संयोग भी बन रहे हैं. 21 अगस्‍त को मासिक शिवरात्रि के दिन गुरु पुष्‍य योग का संयोग बन रहा है. ज्‍योतिष में पुष्‍य नक्षत्र को बेहद शुभ माना गया है, उस पर गुरुवार के दिन पुष्‍य नक्षत्र होना विशेष शुभ होता है. इस बार भाद्रपद महीने की मासिक शिवरात्रि के दिन गुरु पुष्‍य नक्षत्र है. महादेव को समर्पित मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान विष्‍णु का दिन गुरुवार पड़ना और पुष्‍य नक्षत्र का होना बहुत शुभ संयोग है. 

भाद्रपद मास शिवरात्रि 2025 

हर महीने के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 21 अगस्त को दोपहर 12 बजकर 44 मिनट से शुरू होकर अगले दिन 22 अगस्त 2025 को सुबह 11 बजकर 55 मिनट पर समाप्त होगी. मासिक शिवरात्रि की पूजा रात को निशिता काल में करने का महत्‍व है. अगस्‍त में भाद्रपद मासिक शिवरात्रि पर पूजा का मुहूर्त 21 और 22 अगस्‍त की रात 12.02 से 12.46 तक 44 मिनट का रहेगा. 

गुरु पुष्य योग अगस्‍त 2025 

21 अगस्त, गुरुवार को सुबह 5:53 बजे से 22 अगस्त की सुबह 12:08 बजे तक रहेगा पुष्‍य नक्षत्र रहेगा. पुष्‍य योग में मांगलिक कार्य करना और सोना-चांदी समेत शुभ चीजें खरीदना अत्‍यंत समृद्धिदायक माना गया है. साथ ही गुरुवार का दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने का होता है. जो सुख, समृद्धि, सौभाग्‍य के दाता हैं. 

ऐसे में 21 अगस्‍त को गुरु पुष्‍य नक्षत्र में सोना, घर, गाड़ी जैसे समृद्धि देने वाली चीजें खरीदें. भगवान विष्‍णु की पूजा करें. साथ ही मासिक शिवरात्रि व्रत रखें और विधि-विधान से शिव-पार्वती की पूजा करें. इससे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं से निजात मिलेगी. साथ ही जीवन में सकारात्‍मकता और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. वैवाहिक सुख मिलेगा. 

