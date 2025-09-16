इस मूलांक पर हमेशा मेहरबान रहते हैं शनि देव, शानदार लीडरशिप स्किल देती है आसमान से ऊंची कामयाबी
Numerology in Hindi: अंकशास्‍त्र में हर मूलांक का स्‍वामी ग्रह होता है. जिस तरह ज्‍योतिष में शनि अहम ग्रह माने गए हैं, वैसे ही अंक ज्‍योतिष में भी शनि ग्रह को बहुत महत्‍व दिया गया है. न्‍यूमेरोलॉजी के अनुसार एक खास मूलांक वालों पर शनि देव विशेष मेहरबान रहते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 16, 2025, 02:56 PM IST
Mulank 8 and Shani dev: आमतौर पर लोग शनि देव से डरते हैं और उनकी गिनती क्रूर ग्रहों में होती है लेकिन अंक शास्‍त्र के अनुसार एक खास मूलांक के लोगों पर शनि देव विशेष मेहरबान रहते हैं. जिसके कारण ये मूलांक वाले लोग जीवन में खूब सफल होते हैं और नाम भी कमाते हैं. 

मूलांक 8 

शनि देव मूलांक 8 के स्‍वामी हैं और इन मूलांक के लोगों पर उनका विशेष प्रभाव रहता है. जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को जन्‍मे हों, उनका मूलांक 8 होता है. मूलांक 8 के जातक शनि के प्रभाव से बेहद ईमानदार, मेहनती और अच्‍छे लीडर होते हैं. 

पैदाइशी लीडर होते हैं मूलांक 8 वाले लोग 

मूलांक 8 वाले लोगों में गजब की लीडरशिप स्किल्‍स होती है. जिसके कारण वे बहुत ऊंचा पद पाते हैं और खूब शोहरत कमाते हैं. साथ ही ये लोग बेहद न्‍यायप्रिय भी होते हैं. 

सादगी पसंद होते हैं मूलांक 8 के जातक 

मूलांक 8 वाले जातक बेहद सादगी पसंद होते हैं. इन लोगों को दिखावे से नफरत होती है. इसके चलते ये लोग आमतौर पर कम पैसा खर्च करते हैं, जिससे इन्‍हें कंजूस समझा जाता है. हालांकि ये लोग जरूरत के वक्‍त या दूसरों की मदद करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं. 

राजनीति, समाजसेवा में होते हैं आगे 

मूलांक 8 के लोग यदि राजनीति में हाथ आजमाएं तो ऊंचा पद पाते हैं. साथ ही समाजसेवा के क्षेत्र में भी वे बड़े काम करते हैं और खूब मान-सम्‍मान पाते हैं. इनकी लोकप्रियता जबरदस्‍त होती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

