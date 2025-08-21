कपड़े भी लाते हैं बुरा वक्‍त, ये गलती कर देती है कंगाल, घर में हमेशा बनी रहती है मनहूसियत!
Vastu Tips: वास्‍तु शास्‍त्र के अनुसार हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है और उसका असर आसपास के माहौल पर भी होता है. घर में रखे कपड़े भी दुर्भाग्‍य का कारण बन सकते हैं, लिहाजा कपड़ों के मामले में ये गलतियां ना करें.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 21, 2025, 12:17 PM IST
Vastu Shastra: घर में ढेर सारे कपड़े होना आम बात है. ये कपड़े रोजमर्रा में पहनने के कपड़े भी होते हैं. इसके अलावा ओढ़ने-बिछाने के चादर, पर्दे, रजाइयां, अन्‍य उपयोग में आने वाले भी कई तरह के कपड़े घर में होते हैं. कई बार लोग घर में रखे इन कपड़ों पर ध्‍यान नहीं देते हैं और इनका ढेर लगता जाता है. फटे-पुराने, खराब, रंग हुए कपड़े भी घर में पड़े रहते हैं. लोग इन पर ध्‍यान ही नहीं देते हैं. जबकि ये गलती पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति, भाग्‍य, करियर से लेकर सेहत आदि सभी पर नकारात्‍मक असर डालती है. घर में नकारात्‍मकता, मनहूसियत फैलाती हैं. वास्‍तु शास्‍त्र में ऐसे कपड़ों को घर में रखना बहुत अशुभ माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: सितंबर में 3 राशि वालों के घर में आएगी नोटों की बाढ़, 4 बड़े ग्रह गोचर देंगे अथाह धन, मिलेगी नई नौकरी

कपड़ों का ग्रहों से होता है संबंध

जैसे हर चीज में ऊर्जा होती है, वैसे ही उनका किसी ना किसी ग्रह से संबंध भी होता है. कपड़ों का संबंध शुक्र ग्रह से माना जाता है. साथ ही शनि और राहु-केतु ग्रह से भी होता है. इसलिए घर में फटे, पुराने, खराब कपड़े रखना इन सभी ग्रहों के अशुभ फल का कारण बनते हैं. घर में शुक्र, शनि और राहु-केतु का दोष पैदा होता है. 

यह भी पढ़ें: नोटों का बादल फटेगा 4 राशि वालों के घर, सितंबर में शुक्रादित्‍य राजयोग बनाएगा करोड़पति!

कमजोर होता है शुक्र, आती है गरीबी 

घर में फटे, पुराने कपड़े रखने से पापी ग्रह राहु-केतु अशुभ फल देने लगता है. शनि नाराज होते हैं. शुक्र ग्रह कमजोर होता है. शुक्र ग्रह धन-वैभव, यश के दाता हैं, शुक्र कमजोर होना गरीबी लाता है. अभाव और संघर्ष देता है. जीवन में प्रेम नहीं रहता है. वहीं शनि, राहु-केतु दोष कष्‍ट, बाधाएं, बीमारी और संकट देता हैं. लोग चिंता और भ्रम में रहते हैं. उन्‍हें तनाव और मानसिक समस्‍याएं होती हैं. 

लिहाजा घर में ऐसे खराब, अनुपयोगी कपड़े ना रखें. साथ ही उन्‍हें गठरी बनाकर या यहां-वहां ना पड़े रहने दें. घर में अच्‍छी स्थिति वाले कपड़े ही रखें और वे व्‍यवस्थित तरीके से रखे हों, यह भी सुनिश्चित करें. 

यह भी पढ़ें: 'महाशुभ' गुरु पुष्‍य नक्षत्र आज, खरीद लें इनमें से कोई भी एक चीज, स्‍वयं मां लक्ष्‍मी करेंगी आपके घर में प्रवेश

