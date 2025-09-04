Personality by birth day: जिस तरह राशि और जन्‍मतारीख के अनुसार व्‍यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है. उसी तरह व्‍यक्ति का जन्‍म सप्‍ताह के किस दिन हुआ है, उससे भी उसकी पर्सनालिटी और भविष्‍य के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं सप्‍ताह में किस वार को जन्‍मा व्‍यक्ति कैसा होता है.

सोमवार : सोमवार का संबंध भगवान शिव और चंद्रमा से है. चंद्रमा मन का कारक है और इस दिन पैदा हुए लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है. ये लोग खुशमिजाज और चंचल होते हैं. जहां जाते हैं रंग जमा देते हैं. इन लोगों को सर्दी, कफ की समस्‍या अक्‍सर बनी रहती है.

मंगलवार : मंगलवार का संबंध हनुमान जी और मंगल ग्रह से होता है. मंगलवार के दिन जन्‍मे जातकों पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है. मंगल के प्रभाव से इनका गुस्‍सा काफी तेज होता है कई बार ये लोग बेकाबू हो जाते हैं. लेकिन अच्‍छी बात यह है कि इन लोगों का मन साफ होता है.

बुधवार : बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह से संबंधित है. बुध ग्रह के प्रभाव से यह जातक बुद्धिमान, तेज याददाश्‍त वाले, बोलने में कुशल होते हैं. ये लोग कारोबार करें तो बहुत सफल रहते हैं. इन लोगों को भाग्‍यशाली माना जाता है क्‍योंकि ये धनवान भी बनते हैं और चुनौतियों से लड़कर बाहर आना भी जानते हैं. इसलिए सुखी जीवन जीते हैं.

गुरुवार : गुरुवार को जन्मे लोगों पर देवगुरु बृहस्‍पति और भगवान विष्‍णु मेहरबान होते हैं. इन लोगों को पैदाइशी भाग्‍यशाली कहा जा सकता है क्‍योंकि गुरु ग्रह इन जातकों को सौभाग्‍य, सुख, धन, सुखी वैवाहिक जीवन देते हैं. ये लोग नॉलेज के धनी होते हैं.

शुक्रवार : शुक्रवार को जन्मे लोग बहुत भाग्‍यशाली माने जाते हैं. इन पर मां लक्ष्‍मी मेहरबान होती हैं, साथ ही शुक्र ग्रह की कृपा से ये जातक आकर्षक और सुंदर होते हैं. इन लोगों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है. यदि कुंडली में भी शुक्र मजबूत हो तो ऐसे जातक अपार धन-संपत्ति के मालिक बनते हैं.

शनिवार : शनिवार का संबंध शनि देव और शनि ग्रह से है. ये जातक ईमानदार, मेहनती और न्‍यायप्रिय होते हैं. इन लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है लेकिन दूसरे पड़ाव में वे धन और सम्‍मान दोनों पाते हैं.

रविवार : रविवार का दिन सूर्य देव और सूर्य ग्रह से है. ऐसे लोग आत्‍मविश्‍वासी और नेतृत्‍व क्षमता में माहिर होते हैं. ऊंचा पद पाते हैं. यश मिलता है. राजनीति, प्रशासन में अच्‍छा नाम कमाते हैं.

