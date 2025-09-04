सप्‍ताह में इस दिन पैदा हुए लोग होते हैं सबसे ज्‍यादा लकी, कदमों में लोटती है धन-दौलत और शोहरत
सप्‍ताह में इस दिन पैदा हुए लोग होते हैं सबसे ज्‍यादा लकी, कदमों में लोटती है धन-दौलत और शोहरत

हर व्‍यक्ति को जानने की जिज्ञासा होती है कि वो कितना भाग्‍यशाली है और उसका जीवन कैसा रहेगा, भविष्‍य में वो क्‍या पाएगा क्‍या खोएगा. व्‍यक्ति का जन्‍म सप्‍ताह के किस दिन हुआ है, उससे भी पता चलता है कि जातक लकी है या नहीं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 04, 2025, 01:29 PM IST
सप्‍ताह में इस दिन पैदा हुए लोग होते हैं सबसे ज्‍यादा लकी, कदमों में लोटती है धन-दौलत और शोहरत

Personality by birth day: जिस तरह राशि और जन्‍मतारीख के अनुसार व्‍यक्ति की पर्सनालिटी के बारे में जाना जा सकता है. उसी तरह व्‍यक्ति का जन्‍म सप्‍ताह के  किस दिन हुआ है, उससे भी उसकी पर्सनालिटी और भविष्‍य के बारे में काफी कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं सप्‍ताह में किस वार को जन्‍मा व्‍यक्ति कैसा होता है. 

सोमवार : सोमवार का संबंध भगवान शिव और चंद्रमा से है. चंद्रमा मन का कारक है और इस दिन पैदा हुए लोगों पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है. ये लोग खुशमिजाज और चंचल होते हैं. जहां जाते हैं रंग जमा देते हैं. इन लोगों को सर्दी, कफ की समस्‍या अक्‍सर बनी रहती है. 

यह भी पढ़ें: दोनों हाथों से धन बटोरने के लिए हो जाएं तैयार, बुध-शुक्र देंगे 4 राशि वालों को बेशुमार धन-दौलत

मंगलवार : मंगलवार का संबंध हनुमान जी और मंगल ग्रह से होता है. मंगलवार के दिन जन्‍मे जातकों पर हनुमान जी की विशेष कृपा होती है. मंगल के प्रभाव से इनका गुस्‍सा काफी तेज होता है कई बार ये लोग बेकाबू हो जाते हैं. लेकिन अच्‍छी बात यह है कि इन लोगों का मन साफ होता है. 

बुधवार : बुधवार का दिन भगवान गणेश और बुध ग्रह से संबंधित है. बुध ग्रह के प्रभाव से यह जातक बुद्धिमान, तेज याददाश्‍त वाले, बोलने में कुशल होते हैं. ये लोग कारोबार करें तो बहुत सफल रहते हैं. इन लोगों को भाग्‍यशाली माना जाता है क्‍योंकि ये धनवान भी बनते हैं और चुनौतियों से लड़कर बाहर आना भी जानते हैं. इसलिए सुखी जीवन जीते हैं. 

यह भी पढ़ें: इनकम डबल, खुशियां ट्रिपल, सक्‍सेस भी कदमों में लोट जाएगी! सूर्य की राशि में बुध देंगे पैसा ही पैसा

गुरुवार : गुरुवार को जन्मे लोगों पर देवगुरु बृहस्‍पति और भगवान विष्‍णु मेहरबान होते हैं. इन लोगों को पैदाइशी भाग्‍यशाली कहा जा सकता है क्‍योंकि गुरु ग्रह इन जातकों को सौभाग्‍य, सुख, धन, सुखी वैवाहिक जीवन देते हैं. ये लोग नॉलेज के धनी होते हैं. 

शुक्रवार : शुक्रवार को जन्मे लोग बहुत भाग्‍यशाली माने जाते हैं. इन पर मां लक्ष्‍मी मेहरबान होती हैं, साथ ही शुक्र ग्रह की कृपा से ये जातक आकर्षक और सुंदर होते हैं. इन लोगों को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती है. यदि कुंडली में भी शुक्र मजबूत हो तो ऐसे जातक अपार धन-संपत्ति के मालिक बनते हैं. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण से भी ज्‍यादा खतरनाक है उससे पहले का ये डेढ़ घंटा, इन लोगों पर आ सकता है संकट, वजह भी जान लें

शनिवार : शनिवार का संबंध शनि देव और शनि ग्रह से है. ये जातक ईमानदार, मेहनती और न्‍यायप्रिय होते हैं. इन लोगों को जीवन में संघर्ष करना पड़ता है लेकिन दूसरे पड़ाव में वे धन और सम्‍मान दोनों पाते हैं. 

रविवार : रविवार का दिन सूर्य देव और सूर्य ग्रह से है. ऐसे लोग आत्‍मविश्‍वासी और नेतृत्‍व क्षमता में माहिर होते हैं. ऊंचा पद पाते हैं. यश मिलता है. राजनीति, प्रशासन में अच्‍छा नाम कमाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

