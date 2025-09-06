ये राशि वाले भूलकर भी न देखें चंद्र ग्रहण, जहन्‍नुम बन जाएगी जिंदगी, यदि देख लें तो तुरंत करें ये उपाय
Advertisement
trendingNow12910590
Hindi Newsऐस्ट्रो

ये राशि वाले भूलकर भी न देखें चंद्र ग्रहण, जहन्‍नुम बन जाएगी जिंदगी, यदि देख लें तो तुरंत करें ये उपाय

Chandra Grahan 2025: चंद्र ग्रहण लगने की उल्‍टी गिनती शुरू हो चुकी है. इस अद्भत खगोलीय घटना को देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण कुछ राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है, लिहाजा उन्‍हें यह नजारा देखने से बचना चाहिए. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 06, 2025, 09:12 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ये राशि वाले भूलकर भी न देखें चंद्र ग्रहण, जहन्‍नुम बन जाएगी जिंदगी, यदि देख लें तो तुरंत करें ये उपाय

Chandra Grahan kab se kab tak hai: 7 सितंबर को भारत समेत दुनिया के कई देश पूर्ण चंद्र ग्रहण के गवाह बनने वाले हैं. 7 सितंबर की रात को ब्‍लड मून नजर आएगा यानी कि चंद्रमा खून की तरह लालिमा लिए हुए होगा. यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 बजे शुरू होकर 1:27 बजे तक रहेगा. साढ़े तीन घंटे का यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण से भी अधिक प्रभावी होगा और आकाश को आच्छादित करेगा.

यह भी पढ़ें: सूर्य ग्रहण कब है? कितनी देर के लिए छाएगा अंधेरा, कब से कब तक रहेगा सूतक काल, जानिए हर एक डिटेल

भारत पर होगा बड़ा प्रभाव 

Add Zee News as a Preferred Source

7 सितंबर को लग रहा चंद्रगहण भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण लगभग पूरे भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से लग जाएगा. लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का व्‍यापक असर जन-जीवन पर देखा जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: जाते हुए गणपति बप्‍पा 3 राशि वालों पर लुटाएंगे धन, अनंत चतुर्दशी पर 4 शुभ योगों का महासंयोग करेगा मालामाल
 
चंद्र ग्रहण का राशियों पर असर 

ज्‍योतिष के अनुसार साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए लाभप्रद होगा. वहीं, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अशुभ या कष्टकारी रहेगा. चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है. 

बचाव के लिए करें ये उपाय 

जिन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ है, उन्हें इसका दर्शन नहीं करना चाहिए या चंद्र ग्रहण देखने से बचना चाहिए. फिर भी अगर कोई धोखे से देख भी लें तो ग्रहण के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर लें. इसके लिए चंद्र ग्रहण के मोक्ष स्नान के बाद कांसे के पात्र में चावल रखकर चांदी, सोना, लोहा या तांबे का नाग दान करें. 

यह भी पढ़ें: चंद्र ग्रहण बार-बार इंटरनेट पर क्‍यों हो रहा ट्रेंड? वजह जानकर आप भी तुरंत करने लगेंगे प्‍लानिंग

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार, "यह खग्रास ग्रहण है, जिसका तात्पर्य है कि यह पूर्ण ग्रहण से अधिक आकाश के भाग को अधिगृहीत करेगा. यह ग्रहण हमारे देश के लिए बहुत अशुभ नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है, लेकिन वह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा. ऐसी स्थिति में जब खग्रास ग्रहण होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं, कुछ न कुछ अस्थिरता प्रदान करता है. कुछ न कुछ असंतोष की स्थिति पैदा करता है." 

सूतक काल के नियम 

ग्रहण के सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं खा-पी सकते हैं. पर वे ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन, पानी, दूध आदि में तुलसी के पत्‍ते डाल दें. इससे ग्रहण का दुष्‍प्रभाव भोजन पर नहीं होता है. साथ ही सूतक काल के दौरान घर के मंदिर के पट बंद कर दें. भगवान को स्‍पर्श ना करें. 
(एजेंसी इनपुट के साथ) 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

People of 5 zodiac signs do not see lunar eclipse life will become hell if by mistake saw grahan do these upay

Trending news

सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
operation sindoor
सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान को मारता रहा भारत? आर्मी चीफ बोले 10 मई को खत्म नहीं हुआ
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
Maharashtra news
मरा समझकर रिश्तेदारों ने किया अंतिम संस्कार, बीच में ही खांसने लगा मृत
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: विसर्जन से पहले होगी गणपति बप्पा की विशेष पूजा, जानें मुहूर्त और विधि
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
;