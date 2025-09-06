Chandra Grahan kab se kab tak hai: 7 सितंबर को भारत समेत दुनिया के कई देश पूर्ण चंद्र ग्रहण के गवाह बनने वाले हैं. 7 सितंबर की रात को ब्‍लड मून नजर आएगा यानी कि चंद्रमा खून की तरह लालिमा लिए हुए होगा. यह चंद्र ग्रहण रात्रि 9:57 बजे शुरू होकर 1:27 बजे तक रहेगा. साढ़े तीन घंटे का यह ग्रहण पूर्ण ग्रहण से भी अधिक प्रभावी होगा और आकाश को आच्छादित करेगा.

भारत पर होगा बड़ा प्रभाव

7 सितंबर को लग रहा चंद्रगहण भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को लगेगा. यह चंद्र ग्रहण लगभग पूरे भारत में नजर आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी माना जाएगा. चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12 बजकर 58 मिनट से लग जाएगा. लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का व्‍यापक असर जन-जीवन पर देखा जा सकता है.

चंद्र ग्रहण का राशियों पर असर

ज्‍योतिष के अनुसार साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण मेष, कन्या और धनु राशि वालों के लिए लाभप्रद होगा. वहीं, सिंह, तुला, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण अशुभ या कष्टकारी रहेगा. चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लग रहा है.

बचाव के लिए करें ये उपाय

जिन राशियों के लिए चंद्र ग्रहण अशुभ है, उन्हें इसका दर्शन नहीं करना चाहिए या चंद्र ग्रहण देखने से बचना चाहिए. फिर भी अगर कोई धोखे से देख भी लें तो ग्रहण के दुष्‍प्रभाव से बचने के लिए कुछ उपाय कर लें. इसके लिए चंद्र ग्रहण के मोक्ष स्नान के बाद कांसे के पात्र में चावल रखकर चांदी, सोना, लोहा या तांबे का नाग दान करें.

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार, "यह खग्रास ग्रहण है, जिसका तात्पर्य है कि यह पूर्ण ग्रहण से अधिक आकाश के भाग को अधिगृहीत करेगा. यह ग्रहण हमारे देश के लिए बहुत अशुभ नहीं होगा. हालांकि, इसके बाद सूर्य ग्रहण की स्थिति भी बन रही है, लेकिन वह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. ऐसे में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं होगा. ऐसी स्थिति में जब खग्रास ग्रहण होता है तो कुछ न कुछ अव्यवस्थाएं, कुछ न कुछ अस्थिरता प्रदान करता है. कुछ न कुछ असंतोष की स्थिति पैदा करता है."

सूतक काल के नियम

ग्रहण के सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग और गर्भवती महिलाएं खा-पी सकते हैं. पर वे ग्रहण का सूतक काल शुरू होने से पहले ही भोजन, पानी, दूध आदि में तुलसी के पत्‍ते डाल दें. इससे ग्रहण का दुष्‍प्रभाव भोजन पर नहीं होता है. साथ ही सूतक काल के दौरान घर के मंदिर के पट बंद कर दें. भगवान को स्‍पर्श ना करें.

