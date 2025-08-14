पैसा बचाने में महिर होते हैं इन राशियों के लोग, बहुत सोच-समझकर करते हैं खर्च, फिर भी कहलाते कंजूस
Advertisement
trendingNow12880900
Hindi Newsऐस्ट्रो

पैसा बचाने में महिर होते हैं इन राशियों के लोग, बहुत सोच-समझकर करते हैं खर्च, फिर भी कहलाते कंजूस

Miser Zodiac People: अक्सर लोग जो सबसे ज्यादा बचत करते हैं, उन्हें कंजूस कह देते हैं. आइए जानते हैं कि किन राशियों के लोग पैसा बचाने में माहिर होते हैं. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 14, 2025, 06:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पैसा बचाने में महिर होते हैं इन राशियों के लोग, बहुत सोच-समझकर करते हैं खर्च, फिर भी कहलाते कंजूस

Miser Zodiac People: पैसा हर किसी की जिंदगी में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन उसे संभालने और खर्च करने का तरीका हर व्यक्ति का अलग होता है. कुछ लोग बेझिझक खर्च करते हैं, तो कुछ हर रुपये का हिसाब रखते हैं. ज्योतिष के अनुसार, राशियों के आधार पर भी लोगों की यह आदत बदलती रहती है. कुछ राशियों के लोग दिल खोलकर खर्च करते हैं, जबकि कुछ बेहद सोच-समझकर पैसा लगाते हैं. दिलचस्प बात यह है कि जो सबसे ज्यादा बचत करते हैं, उन्हें अक्सर लोग “कंजूस” कह देते हैं, जबकि उनके लिए यह समझदारी से किया गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है. आइए जानते हैं कि कौन सी राशियां पैसों को लेकर कैसी सोच रखती हैं.

मकर, कन्या और वृषभ- पैसों के पक्के प्लानर

इन राशियों के लोग पैसों का महत्व भली-भांति समझते हैं। ये कभी भी बिना वजह खर्च नहीं करते. जरूरत पड़ने पर भी वे कीमत की तुलना और सोच-विचार के बाद ही चीज खरीदते हैं. लोग इन्हें “कंजूस” कहकर चिढ़ा सकते हैं, लेकिन असल में ये बजट बनाने और फाइनेंशियल प्लानिंग के माहिर होते हैं. इनके पास हमेशा इमरजेंसी फंड मौजूद रहता है और उधार लेने की नौबत शायद ही आती है.

कुंभ, तुला और मिथुन- दिमाग से पैसा खर्च करने वाले

इन राशियों के लोग जानते हैं कि पैसा कहां और कैसे लगाना है. सेल, ऑफर या डिस्काउंट का इंतज़ार करना इनके लिए आम बात है. ये फिजूलखर्ची से बचते हैं और केवल वहीं पैसा खर्च करते हैं, जहां रिटर्न बेहतर हो. इनके लिए बचत एक तरह का खेल है और वे इसमें जीत हासिल करना चाहते हैं.

धनु, मीन और कर्क- दिल के फैसलों पर खर्च करने वाले

इन राशियों के लोग भावनाओं के आधार पर खर्च करते हैं. अगर इन्हें लगता है कि किसी की मदद करनी चाहिए या किसी चीज से सच्ची खुशी मिलेगी, तो ये दिल खोलकर पैसा लगा देते हैं. हालांकि कभी-कभी ये सावधानी भी बरतते हैं, लेकिन ज्यादातर इनका झुकाव रिश्तों और खुशियों में निवेश करने की ओर होता है.

मेष, सिंह और वृश्चिक- शाही अंदाज में खर्च करने वाले

इन राशियों के लोग खर्च को एक स्टाइल मानते हैं- “जो पसंद आया, उसे तुरंत ले लो.” इनके लिए खुशी का मतलब है खुद और अपने करीबी लोगों पर पैसा लगाना. चाहे बाद में थोड़ा पछतावा हो, लेकिन उस पल ये पूरी तरह जीना पसंद करते हैं. इनका मानना है कि पैसा कमाने का मकसद ही उसे खर्च करना है, तो उसे रोककर क्यों रखा जाए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

#astrology

Trending news

फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
Vir Chakra Award
फाइटर को मार गिराए, ड्रोन के छुड़ाए छक्के,अब ऑपरेशन सिंदूर के शेरों को मिलेगा सम्मान
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
Independence Day
कब लिखा गया था 'जन-गण-मन अधिनायक...?', किसने लिखा, कब इसे राष्ट्रगान का दर्जा मिला?
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Independence Day
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
;