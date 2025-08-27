Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर आज इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगा 'नोटों का तूफान', बन रहा ये शक्तिशाली राजयोग
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर आज इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगा 'नोटों का तूफान', बन रहा ये शक्तिशाली राजयोग

Shukra Varun Navpancham Rajyog: गणेश चतुर्थी पर आज से 3 राशियों का भाग्य जोरदार तरीके से चमकने वाला है. वरुण-शुक्र के साथ आने से नवपंचम राजयोग बनेगा, जिससे नोटों का तूफान उठ खड़ा होगा.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 27, 2025, 05:04 AM IST
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी पर आज इन 3 राशियों की जिंदगी में आएगा 'नोटों का तूफान', बन रहा ये शक्तिशाली राजयोग

Venus Varun Navpancham Rajyog 2025: आज से देवी-देवताओं में प्रथम पूज्य भगवान गणेश का घरों में आगमन होने जा रहा है. गणेश चतुर्थी के इस उत्सव में लाखों घरों में भगवान गणपति की प्रतिमाएं विराजित होंगी और इसके साथ ही सुख-समृद्धि का दौर भी शुरू हो जाएगा. इस बार की गणेश चतुर्थी बेहद खास होने जा रही है. इस पर्व पर ऐश्वर्य-वैभव के स्वामी शुक्र ग्रह कर्क राशि में मौजूद रहकर वरुण के साथ मिलकर 120 डिग्री पर नवपंचम राजयोग का निर्माण करेंगे. यह एक अति शुभ योग है, जो बहुत कम अवसरों पर ही बनता है. इस राजयोग की वजह से इस गणेश चतुर्थी पर 3 राशियों का भाग्य चमकना शुरू हो जाएगा. वे करियर में तरक्की पाने के साथ ही धन-दौलत भी दोनों हाथों से बंटोरेंगे. आइए जानते हैं कि वे 3 भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं.

नवपंचम राजयोग से किन राशियों को फायदा?

कन्या राशि 

गणेश चतुर्थी के अवसर पर इस राजयोग का बनना आपके लिए अत्यंत शुभ होने जा रहा है. इस राजयोग की वजह से आपको नौकरी-बिजनेस में सफलता के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं. आपको बढ़िया पैकेज के साथ दूसरी कंपनी से जॉब ऑफर लेटर मिल सकता है. आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा. आप आत्मविश्वास से सराबोर नजर आएंगे.

कर्क राशि 

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, यह नवपंचम राजयोग आपकी किस्मत बदलकर रख सकता है. समाज में आपकी पद-प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है. रिश्तेदारों में आप अपनी विद्वता की वजह से सम्मान पाएंगे. आपकी आमदनी के नए स्रोत बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा. मित्रों के साथ लंबे समय के बाद कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है.

मिथुन राशि 

शुक्र और वरुण ग्रह का साथ आकर नवपंचम राजयोग बनाना आपको कई सफलता मिलने का संकेत दे रहा है. अपना बिजनेस कर रहे कारोबारियों को कई अच्छे सौदे हाथ लग सकते हैं, जिससे आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा. आप प्रापर्टी में निवेश कर सकते हैं. घर में कोई नया वाहन आने या संपत्ति खरीद का मन बन सकता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

Grah Gochar 2025Navpancham Rajyog 2025ganesh chaturthi 2025

