Puja Tips: क्या सचमुच पीतल के बर्तनों से बढ़ती है पूजा की शक्ति, क्या है इसके पीछे का रहस्य
Advertisement
trendingNow12914937
Hindi Newsऐस्ट्रो

Puja Tips: क्या सचमुच पीतल के बर्तनों से बढ़ती है पूजा की शक्ति, क्या है इसके पीछे का रहस्य

Tips For Puja: पीतल धातु वातावरण को शुद्ध करती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। पीतल के बर्तनों से सचमुच पूजा की शक्ति बढ़ती है और यह परंपरा सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रही है।

Written By  Narinder Juneja|Last Updated: Sep 09, 2025, 02:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Brass Utensils Use In Puja
Brass Utensils Use In Puja

Benefits Of Brass In Puja: भारतीय संस्कृति में पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष महत्व है। इन अनुष्ठानों में जिन सामग्रियों और बर्तनों का उपयोग किया जाता है, वे केवल दिखावे के लिए नहीं होते बल्कि उनके पीछे गहरी मान्यताएं और वैज्ञानिक कारण छिपे होते हैं। इन्हीं में से एक है पीतल के बर्तन, जिन्हें पूजा में सबसे पवित्र और शुभ माना जाता है। लेकिन क्या सचमुच पीतल के बर्तनों से पूजा की शक्ति बढ़ती है? आइए विस्तार से जानते हैं इसके कारण।

1. भारतीय परंपरा में पीतल का महत्व
हिंदू धर्म में धातुओं का विशेष महत्व है। सोना, चांदी, तांबा और पीतल में से पूजा-पाठ में सबसे अधिक प्रयोग पीतल के बर्तनों का किया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि पीतल का संबंध बृहस्पति ग्रह से है, जो ज्ञान, समृद्धि और शुभता का प्रतीक माने जाते हैं। इसीलिए पूजा में पीतल के कलश, थाली, घंटी, दीया, और आचमनी जैसे बर्तनों का उपयोग करना शुभ माना जाता है।

2. पीतल और पवित्रता का रिश्ता
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पीतल की धातु नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर वातावरण को शुद्ध करती है। यही कारण है कि पीतल के बर्तनों में रखा जल या प्रसाद अधिक पवित्र और दीर्घकाल तक शुद्ध माना जाता है। मंदिरों में घंटियां और दीपक अक्सर पीतल के ही बनाए जाते हैं क्योंकि उनकी ध्वनि और आभा वातावरण को शुद्ध करने का काम करती है।

Add Zee News as a Preferred Source

3. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पीतल का महत्व
धर्म केवल आस्था पर ही आधारित नहीं होता बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी होते हैं।
पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है, जो अपने आप में रोगाणुनाशक गुणों से भरपूर होता है।
पीतल के बर्तनों में रखा जल लंबे समय तक शुद्ध और जीवाणु रहित रहता है।
वैज्ञानिक शोधों में पाया गया है कि पीतल में रखी वस्तुओं में बैक्टीरिया पनप नहीं पाते।
जब पूजा में पीतल के कलश में जल भरा जाता है, तो वह केवल धार्मिक महत्व नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होता है।

4. ऊर्जा और स्पंदन का विज्ञान
भारतीय परंपरा में माना जाता है कि धातुओं से विशेष प्रकार की ऊर्जा और स्पंदन निकलते हैं। पीतल की धातु सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करती है जो वातावरण को शांत और शुद्ध बनाती हैं। यही कारण है कि पीतल के दीपक की लौ को देखने से मन में शांति और ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है। पूजा में पीतल की थाली में रखे प्रसाद या सामग्रियाँ भी इस ऊर्जा को ग्रहण करती हैं, जिससे उसका प्रभाव और बढ़ जाता है।

5. ज्योतिषीय दृष्टि से पीतल
ज्योतिष शास्त्र में धातुओं और ग्रहों का सीधा संबंध बताया गया है।
पीतल का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से है।
बृहस्पति को ज्ञान, धन, संतान और धर्म का कारक माना जाता है।
जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति कमजोर होता है, उन्हें पीतल के बर्तनों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है।
पीतल के कलश में जल भरकर पूजा करना या पीतल की अंगूठी पहनना शुभ माना जाता है।

6. मंदिरों और पूजा स्थलों पर पीतल का प्रयोग
अगर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि अधिकतर मंदिरों में घंटियां, दीपक और कलश पीतल के ही बने होते हैं। इसका कारण है कि पीतल लंबे समय तक टिकाऊ होता है और उसकी चमक पूजा स्थल को आकर्षक बनाती है। इसके अलावा, पीतल की ध्वनि और चमक वातावरण में पवित्रता का संचार करती है। माना जाता है कि जब पीतल की घंटी बजती है तो उससे उत्पन्न ध्वनि तरंगें नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं।

7. आयुर्वेद और स्वास्थ्य लाभ
आयुर्वेद में भी पीतल के महत्व का उल्लेख मिलता है। कहा गया है कि पीतल के बर्तनों में भोजन या जल ग्रहण करने से पाचन शक्ति में सुधार होता है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। यही कारण है कि पहले के समय में लोग पीतल के लोटे, गिलास और थाली का उपयोग करते थे। पूजा में जब इन्हीं बर्तनों का प्रयोग होता है, तो यह धार्मिकता के साथ स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी साबित होता है।

8. आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभाव
धार्मिक विद्वानों का मानना है कि पूजा के समय हमारा मन और वातावरण दोनों शुद्ध होने चाहिए। पीतल के बर्तन इस शुद्धता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। माना जाता है कि पीतल की धातु देवताओं को प्रसन्न करती है और पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि किसी भी शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, विवाह या व्रत-उत्सव में पीतल के कलश और थाली का विशेष महत्व होता है।

9. पौराणिक कथाओं में उल्लेख
पुराणों और शास्त्रों में भी पीतल के बर्तनों का उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पूजा-पाठ में पीतल का उपयोग करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख-समृद्धि आती है। पीतल का कलश घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का प्रतीक माना जाता है।

10. आधुनिक जीवन में महत्व
आज भले ही लोग स्टील या प्लास्टिक के बर्तनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन धार्मिक अवसरों पर अब भी पीतल का महत्व कम नहीं हुआ है। आधुनिक युग में भी मंदिरों, घरों और धार्मिक आयोजनों में पीतल के कलश, दीया और थाली का उपयोग धूमधाम से किया जाता है। यह परंपरा केवल आस्था ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखती है।

निष्कर्ष
पीतल के बर्तनों को पूजा-पाठ में पवित्र और शुभ माना जाना केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि वैज्ञानिक, ज्योतिषीय और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी जुड़ा हुआ है।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Numerology: इस मूलांक के जातक होते हैं शनि देव के अति प्रिय, पाते हैं सम्मान और कमाते हैं लबालब धन!

और पढ़ें- अपने नक्षत्र में गोचर करेंगे राजा सूर्य, इस 4 राशि के जातक बनेंगे महाधनवान, चरम पर होगा आत्मविश्वास!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Astro Tips

Trending news

उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Vice President Chunav 2025
उपराष्ट्रपति चुनाव का रिजल्ट सबको पता है, भाजपा को बस एक बात की टेंशन होगी
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
Maharashtra
Maharashtra: एकनाथ शिंदे गुट का दावा- उद्धव ठाकरे के 2 MLA को छोड़कर सभी संपर्क में
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
Jagdeep Dhankhar
जगदीप धनखड़ साहब कहां हैं? पिछले 50 दिनों से गायब, सब हैरान, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
B Sudershan Reddy
उपराष्ट्रपति चुनाव के बीच विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने भरी जीत की हुंकार
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Jammu Kashmir
Kulgam Anti Terror Operation Day 2: कुलगाम में 24 घंटे बाद भी आतंकियों की तलाश जारी
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Manisha Koirala
Nepal Protest: सोशल मीडिया बैन पर मचे घमासान को लेकर मनीषा कोइराला ने तोड़ी चुप्पी
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
vice president election
Vice President Election 2025 Live Updates: हाथ में पर्ची, सिर पर टोपी...उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने पहुंचे ओवैसी, सलाम करने की स्टाइल तो देखिए
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
Weather
आंधी-तूफान, बारिश... यहां जमकर बरसेंगे इंद्र देव, IMD की चेतावनी, हो जाएं अलर्ट
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
vice president election
उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग, 3 दलों ने बनाई दूरी; जानिए जीत का पूरा गुणागणित
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
mehraj malik
AAP विधायक मेहराज मलिक को हिरासत में लेने पर सियासत तेज, केंद्र की मंशा पर उठे सवाल
;