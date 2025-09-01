तूफान की रफ्तार से भिड़ेंगे राहु-चंद्रमा, भूकंप की तरह हिल जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, 6 सितंबर से टूटेगा दुखों का पहाड़
तूफान की रफ्तार से भिड़ेंगे राहु-चंद्रमा, भूकंप की तरह हिल जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, 6 सितंबर से टूटेगा दुखों का पहाड़

Grahan Dosh in Kumbh: सितंबर में चंद्रमा ग्रह की स्थिति बहुत खास बनी हुई है. चंद्रमा राहु के साथ युति करके ग्रहण दोष पैदा कर रहे हैं, साथ ही 7 सितंबर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लग रहा है. यह समय 4 राशियों पर बहुत भारी रहने वाला है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 01, 2025, 09:40 AM IST
तूफान की रफ्तार से भिड़ेंगे राहु-चंद्रमा, भूकंप की तरह हिल जाएगी 4 राशि वालों की जिंदगी, 6 सितंबर से टूटेगा दुखों का पहाड़

Rahu Chandra Yuti 2025 in Kumbh: मन के कारक चंद्रमा सबसे कम समय में ग्रह गोचर करते हैं. चंद्रमा पर ग्रहण भी लगता है. सितंबर में चंद्रमा राहु के साथ मिलकर ग्रहण योग बना रहे हैं जो 4 राशि वालों को भारी कष्‍ट देगा. चंद्र ग्रहण भले ही 7 सितंबर को लग रहा है लेकिन ग्रहण योग 3 दिन तक रहेगा और इसका अशुभ असर 15 दिन तक लोगों को झेलना पड़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: सितंबर 4 राशि वालों के जीवन में लाएगा बड़े बदलाव, वजह जानकर खुशी से उछल पड़ेंगे!

कुंभ राशि में राहु चंद्र युति 

पंचांग के मुताबिक 6 सितंबर को चंद्रमा गोचर करके कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां राहु ग्रह पहले सी ही स्थित हैं. इससे राहु और चंद्रमा की युति कुंभ राशि में बनेगी. राहु और चंद्र की युति ग्रहण योग बनाती है, जिसे ज्‍योतिष में सबसे अशुभ योगों में से एक माना गया है. जानिए 6 सितंबर से कुंभ राशि में बन रहा ग्रहण योग किन राशियों के लिए अशुभ साबित हो सकता है. 

ग्रहण दोष का राशियों पर नकारात्‍मक असर 

कर्क राशि : कर्क राशि के जातकों के लिए राहु चंद्र की युति अशुभ फल देगी. आपका मन अशांत और बेचैन रहेगा. घर में किसी बात को लेकर तनाव या झगड़ा हो सकता है. सेहत भी नासाज रह सकती है. यह समय धैर्य पूर्वक निकालें. 

तुला राशि : तुला राशि के जातकों को भी ग्रहण दोष नकारात्‍मक फल दे सकता है. आपके गुप्‍त शत्रु नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. बनते हुए काम अचानक रुक सकते हैं. आर्थिक तंगी रहेगी. कह सकते हैं कि इस समय कई तरह के उतार-चढ़ाव झेलने पड़ सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: सितंबर का हर दिन खास, पड़ रहे ढेर सारे व्रत-त्‍योहार, ग्रहण और ग्रह गोचर; देखें पूरा फेस्टिकल कैलेंडर

सिंह राशि : सिंह राशि वालों के लिए चंद्र ग्रहण भी प्रतिकूल रह सकता है और राहु-चंद्र की युति भी अशुभ साबित हो सकती है. कोई बीमारी हो सकती है. करियर में चुनौतियां आ सकती हैं. कारोबार में मंदी रहेगी. बेहतर है इस समय हर काम सोच-समझकर करें. वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वरना चोट लग सकती है. 

मीन राशि : मीन राशि वालों के लिए भी ग्रहण योग अच्‍छा नहीं है. बेकाबू होते खर्चे परेशान करेंगे. कर्ज लेने की नौबत आ सकती है. 6 से 9 सितंबर के बीच कोई बड़ी डील फाइनल करने से बचें. इस दौरान निवेश ना करें. यात्राएं टालना भी बेहतर रहेगा. सेहत बिगड़ सकती है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

grahan yog

