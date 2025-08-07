रक्षाबंधन पर भाई को उसकी राशि के अनुसार बांधें राखी, चमक उठेगा भाग्‍य, मिलेगी अच्‍छी सेहत और दौलत-शोहरत
Rakshabandhan 2025: रक्षाबंधन पर राखी बांधते समय कुछ विशेष बातों का ध्‍यान रखा जाए तो शुभता बढ़ जाती है. भाई-बहन दोनों को लाभ होता है, उनके जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है. इस साल रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को उसकी राशि के अनुसार बताए गए रंग की राखी बांधें. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 07, 2025, 08:27 AM IST
Rakhi Colour as per Zodiac Sign: 9 अगस्‍त को रक्षाबंधन है और इस त्‍योहार के लिए भाई-बहन कई दिन पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं. बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर-सुंदर राखियां खरीदती हैं. वहीं भाई अपनी बहन के लिए गिफ्ट्स खरीदते हैं. यदि राखियां और तोहफे खरीदते समय ज्‍योतिषीय मार्गदर्शन ले लिया जाए तो इस त्‍योहार की शुभता और फल में कई गुना इजाफा हो सकता है. इसके लिए बहन अपने भाई की राशि के अनुसार बताए गए रंग की राखी खरीद सकती हैं. वहीं भाई, बहन की राशि के अनुसार तोहफे ले सकते हैं. इससे भाई-बहन दोनों की किस्‍मत में चार चांद लग जाएंगे. 

यह भी पढ़ें: तूफान की तरह आ रहे सूर्य भिड़ेंगे केतु से, होगा 'धन' का ब्‍लास्‍ट, पैसों से लबालब भरेगा 5 राशि वालों का घर

राशि के अनुसार चुनें राखी का रंग 

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, अगर बहन अपने भाई की राशि के अनुसार राखी के रंग का चुनाव करे, तो यह राखी ग्रहों के शुभ प्रभाव को बढ़ाती है और भाई-बहन के रिश्ते को और भी मजबूत करती है. साथ ही उन्‍हें जीवन में सफलता और सुख-समृद्धि देती है. 

1. मेष राशि (Aries) - मेष राशि के स्‍वामी मंगल हैं. रक्षाबंधन पर भाई को लाल या नारंगी रंग की राखी बांधें, इससे भाई के जीवन में नई ऊर्जा और साहस का संचार होगा, उसे कामों में सफलता मिलेगा.
 
2. वृषभ राशि (Taurus) - वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है. भाई को सफेद, गुलाबी या हल्के नीले रंग की राखी बांधें. इससे भाई-बहन के रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा. 
 
3. मिथुन राशि (Gemini) - मिथुन राशि का स्वामी बुध है. भाई को हरे रंग की राखी बांधें. इससे भाई की बुद्धि, वाणी का प्रभाव बढ़ेगा. उसे कामकाज में तरक्‍की मिलेगी. 

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार करें रंगों का इस्‍तेमाल, निखर जाएगी किस्‍मत, मिलेगा खूब सारा धन और कामयाबी

 

4. कर्क राशि (Cancer) - कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है. भाई को सफेद रंग की राखी बांध सकते हैं. इसके अलावा चांदी या मोतियों के रंग की राखी बांधें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और निर्णयात्‍मक क्षमता बढ़ेगी. 
 
5. सिंह राशि (Leo) - सिंह राशि का स्वामी सूर्य है. भाई को सुनहरे, पीले या केसरिया रंग की राखी बांधें. इससे भाई का मान-सम्मान और पर्सनालिटी का प्रभाव बढ़ेगा. 
 
6. कन्या राशि (Virgo) - कन्‍या राशि का स्वामी बुध है. भाई को गहरे हरे या भूरे रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा. इससे भाई के जीवन में सकारात्‍मकता आएगी, उसे सफलताएं मिलेंगी. 
 
7. तुला राशि (Libra) - तुला राशि का स्वामी शुक्र है. भाई को गुलाबी, हल्के नीले या सफेद रंग की राखी बांधें. इससे भाई-बहन का रिश्‍ता मजबूत होगा, प्रेम बढ़ेगा. 

यह भी पढ़ें: रक्षाबंधन पर सालों बाद महादुर्लभ योग, मीन समेत 3 राशि वाले भाई-बहन पर होगी सोने-चांदी के सिक्‍कों की बारिश

 

8. वृश्चिक राशि (Scorpio) - वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं. भाई को लाल, नारंगी या मैरून रंग की राखी बांधें. इससे भाई का आत्मविश्वास बढ़ेगा. 
 
9. धनु राशि (Sagittarius) - धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है. भाई को पीले या सुनहरे रंग की राखी सबसे अच्छी है. यह रंग भाई के जीवन में ज्ञान, भाग्य और समृद्धि लाएगा.
 
10. मकर राशि (Capricorn) - मकर राशि के स्वामी शनि हैं. भाई को गहरे नीले रंग की राखी बांधें. इससे भाई के जीवन में धैर्य-अनुशासन बढ़ेगा. उसे सफलता प्राप्त होगी. 
 
11. कुंभ राशि (Aquarius) - कुंभ राशि का स्वामी शनि है. भाई को नीले या बैंगनी रंग की राखी बांधना शुभ रहेगा. इससे भाई के जीवन में उन्‍नति मिलने के योग बनेंगे. 
 
12. मीन राशि (Pisces) - मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है. भाई को पीले या नारंगी रंग की राखी बांधें. इससे भाई के जीवन में सौभाग्य, सुख-समृद्धि और शांति बढ़ेगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

श्रद्धा जैन

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

Raksha Bandhan 2025

;