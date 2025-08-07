Panchak August 2025: त्‍योहारों का मौसम शुरू हो गया है. 9 अगस्‍त को रक्षाबंधन है, उसके अगले दिन से भाद्रपद मास शुरू होगा. भाद्रपद मास में जन्‍माष्‍टमी कजरी तीज या हरतालिका तीज, गणेश उत्‍सव जैसे कई त्‍योहार मनेंगे. इस बीच पंचक भी पड़ेंगे. पंचक काल को शुभ-मांगलिक कार्यों के लिए अच्‍छा नहीं माना जाता है. उस पर अगस्‍त महीने में रोग पंचक लग रहे हैं, जिन्‍हें शारीरिक और मानसिक कष्‍ट देने वाला बताया गया है.

रक्षाबंधन पर पंचक का साया?

इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त 2025, शनिवार को है. भद्रा काल, राहु काल, पंचक काल में शुभ काम नहीं किए जाते हैं. इसलिए राखी भी शुभ मुहूर्त में बांधी जाती है. करीब एक दशक बाद ऐसा हो रहा है जब रक्षाबंधन पर ना तो भद्रा काल होगा और ना ही पंचक. दरअसल, रक्षाबंधन 9 अगस्‍त को है और पंचक 10 अगस्‍त से शुरू हो रहे हैं.

अगस्त 2025 में रोग पंचक

द्रिक पंचांग के अनुसार, 10 अगस्त को सुबह 2 बजकर 11 मिनट से पंचक आरंभ हो रहे हैं, जो 14 अगस्त सुबह 9 बजकर 6 मिनट तक रहेंगे. चूंकि अगस्‍त में पंचक रविवार से शुरू हो रहे हैं, लिहाजा ये रोग पंचक होंगे. रोग पंचक के दौरान लोगों में मानसिक, शारीरिक कष्ट बढ़ जाते हैं. लिहाजा इस दौरान सावधानी बरतें, ताकि बीमारी, चोट-चपेट से बचाव हो सके.

कब लगता है पंचक?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि के साथ धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र से होकर गुजरता है, तो इस दौरान पंचक लग जाते हैं. ऐसा हर महीने होता है. साथ ही सप्ताह के जिस दिन से पंचक लगते हैं उस दिन के अनुसार पंचक का नाम तय होता है, मंगलवार के पंचक को अग्नि पंचक, रविवार के दिन से लगने वाले पंचक को रोग पंचक कहते हैं.

