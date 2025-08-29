पितृ पक्ष में दिख जाए इनमें से कोई भी सपना तो मान लीजिए लग गई है लॉटरी! होता है फायदा ही फायदा
पितृ पक्ष में दिख जाए इनमें से कोई भी सपना तो मान लीजिए लग गई है लॉटरी! होता है फायदा ही फायदा

Pitru Paksha Dreams: 7 सितंबर से पितृ पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और इन 15 दिनों में पितरों की आत्‍मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाएगा. इन 15 दिनों में मिलने वाले कुछ संकेत भी बहुत अहम होते हैं, ये संकेत सपनों के जरिए भी मिलते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 29, 2025, 10:51 AM IST
पितृ पक्ष में दिख जाए इनमें से कोई भी सपना तो मान लीजिए लग गई है लॉटरी! होता है फायदा ही फायदा

Seeing Pitra in Dreams: हर साल आश्विन माह के प्रतिपदा तिथि से लेकर सर्व पितृ अमावस्या तिथि तक पितृ पक्ष चलते हैं. वैसे इससे एक दिन पहले भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भी तर्पण किया जाता है. इस साल 7 सितंबर से 21 सितंबर तक पितृ पक्ष रहेगा. इस दौरान पितर मृत्‍युलोक यानी कि धरती पर आते हैं. इसलिए परिजन पितरों के लिए तर्पण-श्राद्ध, पिंडदान करते हैं. पितृ प्रसन्‍न होकर आशीर्वाद देते हैं. जिससे घर में सुख-समृद्धि रहती है. वंश आगे बढ़ता है. घर के लोग तरक्‍की पाते हैं. लेकिन अब सवाल है कि पितृ प्रसन्‍न हैं या नहीं यह कैसे पता चले. ज्‍योतिष और स्‍वप्‍न शास्‍त्र में कुछ ऐसे खास सपनों के बारे में बताया गया है जो पितरों से जुड़े अहम संकेत देते हैं. 

पितृ पक्ष में सपनों से मिलने वाले अहम संकेत 

सपने में पिता को देखना : पितृ पक्ष में सपने में मृत पिता को देखना कई तरह के संकेत देता है. यदि पिता मुस्‍कुराते हुए दिख रहे हैं तो यह अच्‍छा संकेत है और बताता है कि आपको जल्‍द उन्‍नति और खुशी की खबर मिल सकती है. वहीं पिता रोते हुए या नाराज दिखें तो सतर्क हो जाएं. यह बताता है कि उनकी या तो कोई इच्‍छा अधूरी रह गई है, जिसे आप पूरा कर दें. या आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसे रोक दें. 

सपने में पाताल लोक देखना : सपने में पाताल लोक देखकर डरना सामान्‍य बात है. लेकिन पाताल लोक देखना शुभ संकेत है. यह बताता है कि कुछ अच्‍छा होने वाला है. आपकी किस्‍मत बदलने वाली है. धन-शोहरत मिलने वाली है. खासतौर पर ऐसा सपना यदि पितृ पक्ष में आए तो बहुत लाभदायी नतीजे मिलते हैं. 

सपने में पीपल का पेड़ देखना : पीपल के पेड़ पर पितरों का वास माना जाता है. इसलिए अमावस्‍या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है. इससे पितृ प्रसन्‍न होकर कृपा करते हैं. यदि पितृ पक्ष के दौरान सपने में पीपल का पेड़ नजर आए तो मान लें कि आपके जीवन में अच्‍छे दिन शुरू होने वाले हैं. समस्‍याएं दूर होने वाली हैं. 

सपने में गाय देखना : वैसे तो सपने में कभी गाय देखें यह शुभ ही होता है. लेकिन पितृ पक्ष में सपने में गौ माता देखना आपका तो भाग्‍य बदल ही सकता है, आपके पितरों को भी वैतरणी पार करवा सकता है. ऐसा सपना आए तो खुश हो जाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

Shraddha Jain

;