Shani Amavasya 2025 Upay: शनि न्‍याय के देवता हैं और पापियों को सख्‍त दंड देते हैं. वहीं जिस पर कृपा करें उसे राजा बना देते हैं. इसलिए लोग शनि को प्रसन्‍न करने के जतन करते रहते हैं. साल 2025 में भाद्रपद अमावस्‍या शनिवार के दिन पड़ रही है. 23 अगस्‍त, शनिवार को शनि अमावस्‍या है. यह साल 2025 की आखिरी शनि अमावस्‍या है. वैसे तो अमावस्‍या तिथि पितरों को समर्पित है लेकिन अमावस्‍या शनिवार को पड़े तो यह शनि के कष्‍टों से राहत पाने के लिए भी विशेष तिथि होती है. शनि अमावस्‍या के दिन किए उपाय साढ़ेसाती, ढैय्या, शनि की महादशा का अशुभ फलों से राहत देते हैं.

यह भी पढ़ें: 2 साल तक उफान पर रहेगा 3 राशि वालों का बैंक बैलेंस, चांदी के पाए पर चलकर शनि देंगे नोट ही नोट!

5 राशियों पर चल रही साढ़ेसाती-ढैय्या

Add Zee News as a Preferred Source

मेष, कुंभ और मीन राशि पर इस समय शनि की साढ़ेसाती चल रही है. वहीं धनु और सिंह राशि वालों पर शनि की ढैय्या का साया है. इसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में शनि दोष है, ऐसे सभी जातक आज शनि अमावस्‍या पर शनि को प्रसन्‍न करने के उपाय कर लें.

यह भी पढ़ें: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल

शनि अमावस्‍या के उपाय



- भाद्रपद महीना भगवान कृष्‍ण को समर्पित है. चूंकि भाद्रपद अमावस्‍या शनिवार को है इसलिए आज शनि देव और भगवान कृष्‍ण दोनों की पूजा-अर्चना करें. इससे शनि के कष्‍ट जल्‍दी दूर होंगे. इसके लिए श्रीकृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें. फिर उन्‍हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं. भगवान को चंदन लगाएं, फिर स्‍वयं को लगाएं. भजन-कीर्तन, जाप करें. पूरे दिन सात्विक भोजन करें, सात्विक विचार ही मन में लाएं.

- "ऊं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने. प्रणत: क्लेश नाशाय, गोविन्दाय नमो-नमः.." मंत्र का सुबह और शाम जाप करें.

- शनि के मंत्र 'ऊं प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' का जाप करें.

- शनि अमावस्या के दिन शनि देव की विधिवत पूजा करें. फिर कम से कम 108 बार “ॐ शं शनैश्चराय नमः” मंत्र का जाप करें. इससे साढ़ेसाती ढैय्या का नकारात्‍मक प्रभाव दूर होता है. तनाव बाधाओं से निजात मिलती है.

- संभव हो तो शनि अमावस्या पर व्रत रखें. पूरे दिन केवल फलाहार करें. शाम को शनि मंदिर जाकर शनि की पूजा करें. शनि देव के चरणों में काले तिल, सरसों का तेल अर्पित करें. गलती से भी शनि देव की मूर्ति के ठीक सामने खड़े ना हो, ना ही उनकी आंखों में देखें.

- पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं.

- शनि अमावस्‍या के दिन गरीबों को दान करें. इस दिन शनि देव से संबंधित वस्तुओं काले कपड़े, कंबल, काली उड़द की दाल, काले तिल, लोहे के बर्तन, सरसों का तेल आदि का दान करना लाभ देता है. शनि की पीड़ा दूर होती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)