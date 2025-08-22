Aaj Ka Rashifal: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल
Aaj Ka Rashifal: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल

आज का राशिफल : 23 अगस्‍त, शनिवार को भाद्रपद मास की अमावस्‍या है. शनि अमावस्‍या का दिन कुछ राशि वाले लोगों की जिंदगी में अहम बदलाव ला सकता है. पढ़ें दैनिक राशिफल. 

Written By  Narinder Juneja|Edited By: Shraddha Jain|Last Updated: Aug 23, 2025, 06:01 AM IST
Aaj Ka Rashifal: शनि अमावस्‍या पर अशुभ षडाष्‍टक योग, 4 राशि वालों के करियर में आएंगे बड़े बदलाव, पढ़ें राशिफल

Horoscope 23 August 2025 : 23 अगस्त 2025 का दिन जीवन में नए अवसरों और चुनौतियों के द्वार खोलने वाला रहेगा. आज का दिन कुछ राशियों के लिए कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, वहीं कुछ लोगों के लिए प्रेम और पारिवारिक जीवन में नई खुशियों का संदेश लेकर आया है. आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय निवेश, लेन-देन और नई योजनाओं के लिए उपयोगी हो सकता है. छात्रों को पढ़ाई में मन लगाना होगा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण साबित होगा. आइए जानते हैं 12 राशियों का आज का विस्तृत राशिफल और आपके जीवन पर इसके संभावित प्रभाव.

मेष राशिफल 

आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और आप कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम होंगे. किसी पुराने अटके हुए काम के पूरे होने से मन प्रसन्न होगा. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने की संभावना है. पारिवारिक वातावरण खुशहाल रहेगा और जीवनसाथी से सहयोग प्राप्त होगा. प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी. स्वास्थ्य की दृष्टि से छोटी-मोटी थकान महसूस हो सकती है, लेकिन बड़ी समस्या नहीं होगी. आज संतान पक्ष से सुखद समाचार मिलने की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: सितंबर से फिर से बढ़ेगा सरहद पर तनाव, जंग के बनेंगे हालात; ये कारण होगा जिम्‍मेदार

वृषभ राशिफल 

वित्तीय मामलों में आज का दिन आपके लिए शुभ संकेत लेकर आया है. आय के नए स्रोत मिल सकते हैं जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्षेत्र में मेहनत का फल आपको जल्द ही मिलेगा. दाम्पत्य जीवन में छोटी-छोटी बातों को लेकर विवाद हो सकता है, इसलिए धैर्य रखें. छात्रों को पढ़ाई में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी से पेश आएं, रिश्ते मजबूत होंगे. यात्रा के योग भी बन रहे हैं, जो आपके लिए लाभकारी साबित होगी.

मिथुन राशिफल 

आज आपको कार्यस्थल पर नए अवसर मिल सकते हैं. आपके विचारों और सुझावों की सराहना होगी. परिवार में मेलजोल का वातावरण बना रहेगा. अगर आप किसी निवेश की योजना बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है. प्रेम जीवन में साथी के साथ अनबन हो सकती है, बातचीत से स्थिति संभाल लें. सेहत को लेकर सतर्क रहें और समय पर भोजन करें. विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई में प्रगति होगी.

कर्क राशिफल 

आज आपका दिन परिवार और रिश्तों के लिए बेहद अच्छा रहेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. दफ्तर में आपके काम की सराहना होगी और पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं. व्यवसायियों को पार्टनरशिप में लाभ होगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर पेट संबंधी समस्या परेशान कर सकती है. आर्थिक दृष्टि से भी दिन अनुकूल रहेगा और रुका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है.

सिंह राशिफल 

आज आपको कार्यक्षेत्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसे आप सफलता पूर्वक निभाएंगे. आर्थिक मामलों में दिन अनुकूल है, लाभ के योग बन रहे हैं. परिवार में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर बातचीत हो सकती है. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए संपर्क लाभदायक साबित होंगे. स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा है, हालांकि अधिक काम से थकान हो सकती है. विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की संभावना है.

यह भी पढ़ें: नोटों का बादल फटेगा 4 राशि वालों के घर, सितंबर में राजयोग बनाएगा करोड़पति!

कन्या राशिफल 

आज आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको कार्यक्षेत्र में पहचान मिलेगी. व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है. परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रह सकते हैं, धैर्य बनाए रखें. आर्थिक रूप से स्थिरता बनी रहेगी. यात्रा की योजना बन सकती है जो आपके लिए शुभ होगी. स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें, नियमित व्यायाम लाभकारी होगा.

तुला राशिफल 

आज आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. अधिकारियों से सहयोग मिलेगा और कार्य की गति तेज होगी. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ है, निवेश से लाभ होगा. दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा. विद्यार्थियों को पढ़ाई में सफलता मिलेगी. प्रेम जीवन में गलतफहमियां दूर होंगी और रिश्ते मजबूत होंगे. सेहत सामान्य रहेगी लेकिन तनाव से बचें.

वृश्चिक राशिफल

आज का दिन आपके लिए सफलता लेकर आएगा. कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है. व्यवसायियों को नए प्रोजेक्ट से लाभ होगा. परिवार के साथ समय बिताने से मानसिक शांति मिलेगी. प्रेम जीवन में खुशियां रहेंगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हालांकि यात्रा के दौरान सतर्क रहें. विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल है.

यह भी पढ़ें: 5 महाशुभ योग में गणपति बप्‍पा का आगमन, इन राशि वालों को गणेश जी देंगे इतना धन, खोलना पड़ जाएगा नया बैंक अकाउंट!

धनु राशिफल 

आज का दिन सकारात्मक रहेगा और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में तरक्की के अवसर मिलेंगे. आर्थिक लाभ की संभावना है. परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे. प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा आएगी. स्वास्थ्य के मामले में दिन अच्छा है, योग और ध्यान लाभकारी साबित होंगे. छात्रों को पढ़ाई में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं.

मकर राशिफल 

आज का दिन आपके लिए प्रगति और उपलब्धियों से भरा रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और वरिष्ठों का सहयोग प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति में सुधार होगा. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा. प्रेम जीवन में साथी से सहयोग मिलेगा. सेहत अच्छी रहेगी लेकिन ज्यादा काम करने से थकान हो सकती है. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मेहनत का फल मिलेगा.

कुंभ राशिफल 

आज आपको कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. व्यवसायियों को लाभ होगा. परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा. दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा. आर्थिक दृष्टि से दिन अनुकूल है. प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ेगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा लेकिन खान-पान पर ध्यान दें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और सफलता मिलेगी.

मीन राशिफल 

आज आपके लिए दिन शुभ रहेगा. कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी और आय में वृद्धि होगी. परिवार में सुख-शांति का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. आर्थिक दृष्टि से दिन लाभकारी है. सेहत अच्छी रहेगी, हालांकि लापरवाही से बचें. विद्यार्थियों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलेंगे और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों को सफलता के संकेत हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

;