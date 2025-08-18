Shani Dosh Mukti Upay: खूब मेहनत के बावजूद काम-धंधे में नहीं मिल रही तरक्की? कर लें ये उपाय, शनि दोष से मिल जाएगी मु्क्ति
Shani Dosh Mukti Upay: खूब मेहनत के बावजूद काम-धंधे में नहीं मिल रही तरक्की? कर लें ये उपाय, शनि दोष से मिल जाएगी मु्क्ति

Shani Dosh Mukti Upay: क्या आपको काम चलते-चलते अटक जाते हैं. खूब मेहनत के बावजूद काम-धंधों में तरक्की नहीं मिल रही है तो ये सब कुंडली में शनि दोष के संकेत हो सकते हैं. ऐसे में आपको ज्योतिष उपाय करने जरूरी हो जाते हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:21 AM IST
Shani Dosh Mukti Upay: खूब मेहनत के बावजूद काम-धंधे में नहीं मिल रही तरक्की? कर लें ये उपाय, शनि दोष से मिल जाएगी मु्क्ति

Shani Dosh se Mukti Pane ke Upay: जीवन में तरक्की करने के लिए मेहनत के साथ ही कुंडली में ग्रहों का साथ मिलना भी बेहद जरूरी होता है. अगर कुंडली में दोष लगा हो तो उसका प्रभाव कम करने के लिए ज्योतिष उपाय करने चाहिए. आज हम आपको शनि दोष से मुक्ति पाने ऐसे ही कुछ उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं. आपकी राशि, मूलांक या लग्न कोई भी हो, ये उपाय हर किसी के लिए कारगर हैं. इन्हें आप कहीं भी, कभी भी कर सकते हैं और उत्तम लाभ पा सकते हैं.

शनिदेव के उपाय जो बदल देंगे आपका भाग्य!

शनिदेव सौरमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. वे सूर्य से काफी दूर स्थित हैं, जिसके चलते सूर्य का प्रकाश उन तक नहीं पहुंच पाता. यही वजह है कि शनि को अंधकार का प्रतीक भी कहा जाता है. वे मेहनत, अनुशासन और देरी से फल देने वाले ग्रह हैं. उनकी कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है.

शनि दोष से मुक्ति पाने के उपाय

इन चीजों का करें दान

शनि दोष से मुक्ति पाने के लिए आप हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाएं या घर पर शनि यंत्र स्थापित करें. इसके साथ ही आप रोजाना “ॐ शं शनैश्चराय नमः” का 108 बार जाप करना शुरू करें. शनिवार को काले तिल, गुड़ और सरसों के तेल का दीपक अर्पित करें. ऐसा करने से आपके सारे अटके हुए काम पूरे होने शुरू हो जाएंगे. 

शनिवार को काजल का उपाय

आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए आप शनिवार को काजल दान करें या स्वयं लगाएं. इसकी वजह ये है कि काजल शनिदेव की अंधकार ऊर्जा का प्रतीक है. इस उपाय को करने से जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है और समस्याओं से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है. 

हनुमान चालीसा का करें पाठ

शनि को प्रसन्न करने के लिए आप हर मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें. मंदिर में हनुमान जी के दर्शन के बाद उन्हें सिंदूर अर्पित करें और फिर राम नाम का जाप करें. ज्योतिष विद्वानों के मुताबिक, शनिदेव ने हनुमान जी से वादा किया था कि वे राम भक्तों को परेशान नहीं करेंगे. इस उपाय से घर में सुख-समृद्धि बढ़ती है.

नेत्रहीन लोगों की करें सेवा

शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप नेत्रहीन लोगों को भोजन, छड़ी या सहायता प्रदान करें. धार्मिक विद्वानों के अनुसार, शनिदेव अंधकार के प्रतीक हैं. ऐसे में उनकी ऊर्जा नेत्रहीनों में प्रकट होती है यानी उनके लिए भी जीवन में अंधेरा है. जब आप उन नेत्रहीनों की सेवा करते हैं तो जीवन में ऐश्वर्य-वैभव के अंबार लगने लगते हैं. 

;