इन लोगों पर पड़ती है शनि की दोहरी मार, रोज आती हैं नई मुसीबतें, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम!
इन लोगों पर पड़ती है शनि की दोहरी मार, रोज आती हैं नई मुसीबतें, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम!

Shani Dev: दंडाधिकारी शनि नाराज हों तो जीवन बर्बाद हो जाता है. कुंडली में शनि अशुभ हो तो जातक की जिंदगी कष्‍ट में गुजरती है. लेकिन लोगों की कुछ गलतियां भी शनि की नाराजगी का कारण बनती हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 24, 2025, 02:58 PM IST
इन लोगों पर पड़ती है शनि की दोहरी मार, रोज आती हैं नई मुसीबतें, बिगड़ जाते हैं बनते हुए काम!

Shani Grah: शनि की मार जब पड़ती है तो व्‍यक्ति आर्थिक, शारीरिक, मानसिक हर तरफ से कष्‍ट पाता है. इसलिए लोग शनि देव से बहुत डरते हैं. कुंडली में शनि खराब हो तो व्‍यक्ति की जिंदगी कष्‍ट में गुजरती है, उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है. एक के बाद एक मुसीबतें आती हैं, कई दुख झेलने पड़ते हैं. इसलिए शनि को प्रसन्‍न रखना ही बेहतर है. लेकिन कई बार जातक के अपने कर्म ही शनि को नाराज कर देते हैं और उस पर शनि की जमकर मार पड़ती है. कह सकते हैं कि ऐसे व्‍यक्ति को शनि डबल कष्‍ट देते हैं. खासतौर पर शनि की साढ़ेसाती-ढैय्या या महादशा चल रही हो या कुंडली में शनि अशुभ स्थिति में हों तो गलती से भी ये काम नहीं करना चाहिए. जानिए कौनसे काम करने से शनि नाराज होते हैं और शनि के नाराज होने के क्‍या संकेत हैं?  

शनि को नाराज करते हैं ये काम 

- शनि को ऐसे लोग सख्‍त नापसंद होते हैं जो गलत काम करते हैं. लोगों से झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं. लिहाजा जाने-अनजाने में ऐसे काम ना करें, जो शनि देव को नाराज करते हों. 

- नशा करने, जुआं खेलने और गलत काम करने वालों पर शनि का प्रकोप जरूर टूटता है. जो लोग दूसरों को धोखा देकर, छल-कपट से या किसी शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाते हैं, उनको ऐसा पैसा ना केवल बहुत कष्‍ट देता है, बल्कि उससे दोगुना धन बर्बाद कर देता है.

- गरीब, असहायों, मेहनतकश लोगों (श्रमिकों) का शोषण ना करें. बल्कि उनकी मदद करें. वरना शनि की सख्‍त नाराजगी झेलनी पड़ेगी.

- कभी भी गंदगी से ना रहें. इससे शनि के साथ राहु भी दंड देते हैं. आलस, कामचोरी करने वाले वाले लोगों को भी शनि बहुत कष्‍ट देते हैं.

- जो लोग बेजुबान जानवरों, बुजुर्गों, विकलांगों का अपमान करते हैं या उन्‍हें सताते हैं उन पर शनि की क्रूर दृष्टि पड़ती है.

- धोखे से दूसरों का पैसा हथियाना, संपत्ति पर कब्‍जा करना, किसी गरीब-दुखी की हाय लेने वाले जातक को शनि जीतेजी नरक जैसा कष्‍ट देते हैं. 

शनि की नाराजगी के लक्षण 

- शनि देव नाराज हों तो जातक के मन में हमेशा डर, घबराहट, बेचैनी बनी रहती है. 

- शनि की नाराजगी बार-बार धन हानि कराती है. व्‍यापार में घाटा लगता है. कई बार इतना बड़ा नुकसान होता है धनी व्‍यक्ति भी अचानक सड़क पर आ जाता है. 

- शनि देव की नाराजगी बनते हुए काम बिगाड़ देती है. 

- इसके अलावा शनि देव कई शारीरिक कष्‍ट भी देते हैं. शनि अशुभ हो तो जातक को हड्डियों से जुड़ी समस्‍या हो जाती है. विकलांगता आ सकती है. 

- शनि अशुभ हो तो जातक को बार-बार कोर्ट-कचहरी के मामले झेलने पड़ते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

