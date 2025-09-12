Shani Upay In Hindi: त्रिपुष्कर और रवि योग के चमत्कारी संयोग में करें ये अचूक उपाय, शनिदेव के प्रकोप से पा सकेंगे राहत!
Shani Upay In Hindi: त्रिपुष्कर और रवि योग के चमत्कारी संयोग में करें ये अचूक उपाय, शनिदेव के प्रकोप से पा सकेंगे राहत!

Shaniwar Ke Upay In Hindi: शनिवार को शनि देव की पूजा अर्चना करने का विधान है. कई लोग शनिदेव से भय खाते हैं. ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यताएं हैं कि शनि देव व्यक्ति के जीवन में संघर्ष का कारण बनते हैं. इसके लिए कई उपाय किए जा सकते हैं.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:02 PM IST
Shani Upay In Hindi
Shani Upay In Hindi

नई दिल्ली, 12 सितंबर (आईएएनएस)। आश्विन कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर शनिवार का दिन पड़ रहा है. इस दिन सूर्य सिंह राशि और चंद्र वृषभ राशि में होंगे. इस दिन त्रिपुष्कर और रवि योग का शुभ और अद्भुत संयोग हो रहा है. दृक पंचांग के अनुसार, अभिजीत मुहूर्त सुबह के 11:52 बजे से होकर दोपहर के 12:42 बजे तक होगा. राहुकाल का समय सुबह के 09:11 मिनट से शुरू होकर 10:44 बजे तक रहेगा.

शुभ योग
रवि योग ज्योतिष में शुभ योग के रूप में जाना जाता है. सूर्य के नक्षत्र से चौथे, छठे, नौवें, दसवें व तेरहवें घर में चंद्रमा का नक्षत्र होता है। इस दिन निवेश से लेकर यात्रा पर निकलने, शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े काम को शुरू करना अति लाभकारी माना गया है. 'त्रिपुष्कर योग' भी बनता है. यह योग तब बनता है, रविवार, मंगलवार से लेकर शनिवार को द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी में से किसी एक तिथि हो। 

शनि देव की पूजा अर्चना
शनिवार के दिन शनि देव की पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। कई लोग शनिदेव से भय खाते हैं. ज्योतिष शास्त्र में ऐसी मान्यता है कि शनि देव संघर्ष का कारक हैं लेकिन शनिदेव कर्मफल दाता हैं. 

हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना
शनि देव व्यक्ति को उनके जीते हुए ही उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनि की साढ़ेसाती, ढैय्या हो या महादशा हो व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. जैसे आर्थिक संकट, नौकरी में परेशानी, सम्मान में कमी के साथ ही परिवार में कलह आदि. ऐसे में शनिवार के दिन व्रत रखने से शनि की साढ़ेसाती और ढैय्या की अवधि में आने वाली समस्याओं से मुक्ति पाने का रास्ता खुलता है. यह व्रत किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार से शुरू कर सकते हैं. ऐसी मान्यता है कि 7 शनिवार तक व्रत का संकल्प करने से शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाई जा सकती है. हर क्षेत्र में सफलता के रास्ते खुल जाते हैं. 

शनि देव की पूजा करना
शनि देव को प्रसन्न करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि कर लें. इसके बाद मंदिर या पूजा स्थल की साफ सफाई करें. अब शनिदेव की प्रतिमा स्थापित कर जल से स्नान करवाएं, गुड़, काले वस्त्र, काले तिल के साथ ही काली उड़द की दाल के साथ ही सरसों का तेल अर्पित करें. शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक दिखाएं. रोली, फूल आदि चढ़ाने के बाद शनि स्त्रोत का पाठ करें. जीवन में अधिक परेशानी है तो सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं. इसके साथ ही 'शनि स्तोत्र' का पाठ भी करें. पूजन के बाद 'शं शनैश्चराय नम:' व 'सूर्य पुत्राय नम:' के साथ ही 'छायापुत्राय नम:' मंत्र का जाप करें.

दीया जलाना और छायादान करना
मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ पर शनिदेव का वास करते हैं और इस तरह पीपल के पेड़ के नीचे जो भी जातक सरसों के तेल का दीया जलाते हैं उसपर शनि दोष का बहुत कम प्रभाव होता है. छाया दान करना यानी सरसों के तेल में अपना मुख देखकर उस तेल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है. नकारात्मकता जीवन से दूर होता है और शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.
इनपुट एजेंसी--आईएएनएस
एनएस/एबीएम

Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

Shani Upay In Hindi

;