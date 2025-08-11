Malavya Rajyog 2025: सितंबर में आने वाला है नोटों का तूफान! अपनी स्वराशि तुला में पहुंचेंगे शुक्र, इन राशियों का चमक उठेगा भाग्य
Malavya Rajyog 2025: सितंबर में आने वाला है नोटों का तूफान! अपनी स्वराशि तुला में पहुंचेंगे शुक्र, इन राशियों का चमक उठेगा भाग्य

Malavya and Budhaditya Rajyog 2025: ज्योतिष के लिहाज से सितंबर का महीना बेहद खास होने जा रहा है. इस महीने धन-संपदा के देवता शुक्र एक साल बाद घर वापसी यानी अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करने जा रहे हैं. इसके चलते 2 शुभ राजयोग बनेंगे, जो जातकों का जीवन बदल देंगे.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 11, 2025, 05:43 AM IST
Shukra Gochar September 2025: वैदिक शास्त्र में सभी ग्रहों की अपनी विशेषताएं बताई गई हैं. इनमें शुक्र को धन प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है. वे ऐश्वर्य-वैभव और धन-संपदा प्रदान करने वाले ग्रह हैं. तुला उनकी स्वराशि हैं. वे हर महीने एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते रहते हैं. कहते हैं कि शुक्र ग्रह साल में जब भी अपनी स्वराशि में लौटते हैं तो पृथ्वी पर अत्यंत शुभ राजयोगों का निर्माण होता है. ऐसा ही शुभ समय अगले महीने यानी सितंबर में आने वाला है. जब शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि तुला में प्रवेश करेंगे. इसके चलते मालव्य राजयोग का निर्माण होगा. साथ ही सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य राजयोग भी बनेगा. जिससे कई राशियों के शुभ दिन शुरू हो सकते हैं. इन दोनों शुभ योगों के बनने से 3 राशियों को बहुत फायदा होने जा रहा है. उनकेकरियर को नई दिशा मिल सकती है और साथ ही कमाई के नई साधन बन सकते हैं. आइए जानते हैं कि वे शुभ राशियां कौन सी हैं.

सितंबर 2025 में शुक्र गोचर से किन राशियों को होगा फायदा?

तुला राशि 

ज्योतिष शास्त्रियों के मुताबिक, मालव्य और बुधादित्य राजयोग बनने से आपके व्यक्तित्व में निखार आ जाएगा. आपका आत्मविश्वास चरम पर दिखाई देगा. आपका करियर आगे बढ़ेगा और कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. लव लाइफ बढ़िया गुजरेगी. पार्टनर के साथ डेट पर जा सकते हैं. समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा. कुंवारे लोगों की शादी की बात बन सकती है. 

कुंभ राशि 

शुक्र ग्रह का एक साल बाद अपनी स्वराशि में वापस लौटना आपके लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. आपकी मधुर वाणी आपको जीवन में बड़ी सफलता दिला सकती है. धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ेगा. आप परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा फायदा हो सकता है, जिसके बारे में आपने पहले नहीं सोचा होगा.

मकर राशि 

इस राशि के जातकों के लिए भाग्य के दरवाजे अगले महीने खुल सकते हैं. शुक्र ग्रह आपसे प्रसन्न हैं. अगले महीने शुक्र गोचर होते ही आपके जीवन में सफलताओं का सिलसिला शुरू हो सकता है. कारोबारियों को बड़ी सफलता मिल सकती है. काम के सिलसिले में लंबी यात्रा करनी पड़ सकती है लेकिन उस सफर में भी आपको आनंद आएगा. पुराने संपर्कों की वजह से आपको करियर में बड़ी छलांग मिल सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

