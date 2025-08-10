Shukra Gochar 2025: धन-भंडार भरकर घोड़े पर आ रहे शुक्र! 21 अगस्त को कर्क में गोचर, इन 3 राशियों का भाग्य मारेगा जोरदार पलटी

Venus Transit August 2025: अगस्त का महीना ग्रह गोचर के लिहाज से काफी अहम है. इस महीने ऐश्वर्य-वैभव के स्वामी शुक्र ग्रह गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, वे हर महीने नियमित रूप से गोचर करते रहते हैं और उन्हें किसी राशि में दोबारा वापस आने में 12 महीने का वक्त लग जाता है. उन्होंने 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश किया था. उसे छोड़कर अब वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. शुक्र के राशि परिवर्तन की वजह से कई राशियों के भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी रहने वाली हैं.

शुक्र गोचर अगस्त 2025 से किन राशियों को होगा फायदा?

धनु राशि

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र का 21 अगस्त को गोचर होना आपके लिए कई तरह की संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. किसी क्षेत्र में आपकी ओर से किए जा रहे प्रयास का आपका सकारात्मक फल मिल सकता है. आपको कई भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है. घर में लग्जरी चीजें खरीदकर ला सकते हैं. आपको कहीं से आकस्मिक धनलाभ हो सकता है, जिससे आप पुराना कर्ज चुकाने में सफल हो सकते हैं.

मिथुन राशि

दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र के गोचर से आपको कई अनेक क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है. आपका संगीत की ओर रुझान बढ़ेगा. आध्यात्म की ओर भी आपका मन उन्मुख हो सकता है. आप परिवार के साथ हरिद्वार-रिषीकेश की यात्रा पर जा सकते हैं. जिससे आपको मानसिक शांति हासिल होगी. आपकी कमाई के स्रोत बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी.

मेष राशि

शुक्र ग्रह 21 अगस्त को जब गोचर करेंगे तो उसके साथ ही आपके लिए सुनहरा दौर भी शुरू हो सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपको कई सामाजिक कार्यक्रमों में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है. आप कोई गाड़ी या संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं. नए लोगों के साथ आपकी जान-पहचान हो सकती है, जो करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे.

