Shukra Gochar 2025: धन-भंडार भरकर घोड़े पर आ रहे शुक्र! 21 अगस्त को कर्क में गोचर, इन 3 राशियों का भाग्य मारेगा जोरदार पलटी
Advertisement
trendingNow12874338
Hindi Newsऐस्ट्रो

Shukra Gochar 2025: धन-भंडार भरकर घोड़े पर आ रहे शुक्र! 21 अगस्त को कर्क में गोचर, इन 3 राशियों का भाग्य मारेगा जोरदार पलटी

Shukra Gochar August 2025: दैत्यों के गुरु कहे जाने शुक्र देव धन-वैभव और ऐश्वर्य के स्वामी माने जाते हैं. वे 21 अगस्त को कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं. उनके गोचर के साथ 3 राशियों का भाग्य भी जोरदार पलटी मार सकता है. 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 10, 2025, 05:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shukra Gochar 2025: धन-भंडार भरकर घोड़े पर आ रहे शुक्र! 21 अगस्त को कर्क में गोचर, इन 3 राशियों का भाग्य मारेगा जोरदार पलटी

Venus Transit August 2025: अगस्त का महीना ग्रह गोचर के लिहाज से काफी अहम है. इस महीने ऐश्वर्य-वैभव के स्वामी शुक्र ग्रह गोचर करने जा रहे हैं. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, वे हर महीने नियमित रूप से गोचर करते रहते हैं और उन्हें किसी राशि में दोबारा वापस आने में 12 महीने का वक्त लग जाता है. उन्होंने 26 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश किया था. उसे छोड़कर अब वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे. शुक्र के राशि परिवर्तन की वजह से कई राशियों के भाग्य के द्वार खुलने जा रहे हैं. आइए जानते हैं कि वे भाग्यशाली राशियां कौन सी रहने वाली हैं. 

शुक्र गोचर अगस्त 2025 से किन राशियों को होगा फायदा?

धनु राशि

ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शुक्र का 21 अगस्त को गोचर होना आपके लिए कई तरह की संभावनाओं के द्वार खोल सकता है. किसी क्षेत्र में आपकी ओर से किए जा रहे प्रयास का आपका सकारात्मक फल मिल सकता है. आपको कई भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है. घर में लग्जरी चीजें खरीदकर ला सकते हैं. आपको कहीं से आकस्मिक धनलाभ हो सकता है, जिससे आप पुराना कर्ज चुकाने में सफल हो सकते हैं.

मिथुन राशि 

दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्र के गोचर से आपको कई अनेक क्षेत्रों में सफलता हासिल हो सकती है. आपका संगीत की ओर रुझान बढ़ेगा. आध्यात्म की ओर भी आपका मन उन्मुख हो सकता है. आप परिवार के साथ हरिद्वार-रिषीकेश की यात्रा पर जा सकते हैं. जिससे आपको मानसिक शांति हासिल होगी. आपकी कमाई के स्रोत बढ़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी. 

मेष राशि 

शुक्र ग्रह 21 अगस्त को जब गोचर करेंगे तो उसके साथ ही आपके लिए सुनहरा दौर भी शुरू हो सकता है. समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. आपको कई सामाजिक कार्यक्रमों में बतौर चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जा सकता है. आप कोई गाड़ी या संपत्ति खरीदने पर विचार कर सकते हैं. नए लोगों के साथ आपकी जान-पहचान हो सकती है, जो करियर को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Shukra Gochar 2025

Trending news

नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
Nagpur news in hindi
नागपुर में ढही निर्माणाधीन इमारत, मलबे में दब गए 15-16 लोग; चलाया गया बचाव कार्य
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
DNA
अपनी औलादों को सरकारी नौकरी और बाकी कश्मीरियों को पत्थर! जानिए हिजबुल चीफ का 'खेल'
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
DNA
मुनीर को जिनपिंग पर नहीं ट्रंप पर भरोसा? कैसे बचाएंगे वो; खुद जिनके F-35 में 72 छेद
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
DNA
धराली में जलप्रहार के बाद अब एक और खतरा! कहीं फिर अचानक ना मच जाए तबाही
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
DNA Analysis
200 घंटों से मुठभेड़,1500 जवानों की घेराबंदी, ऑपरेशन अखल में क्या-क्या हुआ?
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
India Largest Airport
भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, जो अपने आप में है एक 'मिनी शहर'; दिल्ली-मुंबई नहीं शामिल
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
ST Hassan
आपदा में मजहब ढूंढने वालों की वैचारिक मरम्मत... सैलाब में 'हिंदू-मुसलमान' किसने देखा
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
DNA Analysis
DNA: पाकिस्तान-चीन ही नहीं, ट्रंप को भी नहीं आएगी नींद, ऑपरेशन सिंदूर से है कनेक्शन
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
operation sindoor
IAF चीफ के बयान के बाद कांग्रेस ने खोला पिटारा, कहा- कई सवालों के जवाब मिलने बाकी
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
DNA
धराली की बहन- मुखबा के भाई: आपको भी भावुक कर देगी रक्षाबंधन की यह तस्वीर
;