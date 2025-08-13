Budh Gochar 2025: हवा में नोटों उड़ाते हुए एक साल बाद फिर सिंह राशि में लौट रहे बुध, इन जातकों का चमक जाएगा करियर! चेक कर लें अपनी राशि
Advertisement
trendingNow12878234
Hindi Newsऐस्ट्रो

Budh Gochar 2025: हवा में नोटों उड़ाते हुए एक साल बाद फिर सिंह राशि में लौट रहे बुध, इन जातकों का चमक जाएगा करियर! चेक कर लें अपनी राशि

Singh Rashi mein Budh Gochar: इस महीने के आखिर में ग्रहों के राजकुमार यानी बुध सिंह राशि में गोचर करने जा रहे हैं. उनका यह गोचर करना कई राशियों के भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है. इससे उन्हें कई बड़ी खुशखबरियां मिल सकती हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 13, 2025, 05:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Budh Gochar 2025: हवा में नोटों उड़ाते हुए एक साल बाद फिर सिंह राशि में लौट रहे बुध, इन जातकों का चमक जाएगा करियर! चेक कर लें अपनी राशि

Mercury transit August 2025 In Leo: ज्योतिष शास्त्र में बुध को नवग्रह में सबसे छोटा होने की वजह से ग्रहों का राजा कहा गया है. वे सूर्य के सबसे नजदीक हैं, इसलिए सबसे तेजी से सूर्य परिक्रमा करने वाले ग्रह भी हैं. वे लगभग हर महीने गोचर करते रहते हैं. जब भी वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो बिजनेस, नौकरी, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर देखने को मिलता है. अब 30 अगस्त को बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं. उनके इस गोचर की वजह से 3 राशियों की किस्मत चमकने के आसार बन रहे हैं. उन्हें जॉब से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या कहीं से आकस्मिक धन मिल सकता है. उनकी सेहत भी अचानक पहले से ज्यादा अच्छी होने लगेगी. आइए जानते हैं कि वे राशियां कौन सी हैं. 

अगस्त में बुध गोचर से लाभान्वित होने वाली राशियां

कन्या राशि 

बुध ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों का करियर आगे बढ़ सकता है. उनकी तरक्की की राह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी. आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होंगी. आप अपना खुद का कोई उद्यम शुरू करने का फैसला कर सकते हैं. खर्चों के मुकालबे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करेंगे.

मिथुन राशि 

आपके लिए बुध का सिंह राशि में लौटना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इससे किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा धनलाभ हो सकता है. मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए सितंबर का महीना शानदार हो सकता है. आपको नौकरी में उन्नति और प्रेम संबंधों में मधुरता हासिल होगी. आप कोई गाड़ी खरीदने पर विचार कर सकते हैं. मां-बाप का पूरा आशीर्वाद मिलेगा. 

धनु राशि 

इस महीने के आखिर में ग्रहों के राजकुमार का गोचर आपकी राशि के नवम स्थान पर होगा. यह एक भाग्यशाली स्थान होता है, जिससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे. आपको नौकरी-कारोबार में असीम तरक्की हासिल हो सकती है. किसी निवेश योजना में इन्वेस्ट करने या संपत्ति खरीदने के लिए समय अच्छा रहेगा. आध्यात्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा. आपके घर में शुभ कार्य हो सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
देविंदर कुमार

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं. धर...और पढ़ें

TAGS

Budh Gochar 2025

Trending news

क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
Ujjain mahakal temple
क्या अब 'अखाड़ा' चलाएगा महाकाल का प्रशासन? भड़क गए पुजारी, बोले- सरकारी सिस्टम बेहतर
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
DNA
डॉग्स पर अब Class Vs Mass की जंग; क्या नीदरलैंड्स मॉडल से सुलझेगी समस्या?
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
homeministry
बिलों में बनेगी आतंकियों की कब्र, BSF-NSG को मिलेंगे 'किलर्स'
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
crime
पत्नी की बेवफाई से मारा गया शख्स, अवैध संबंधों के चलते बचपन के दोस्त ने कर दी हत्या
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
Pamban New Railway Bridge
4 महीने पहले हुआ था उद्धाटन, न्यू पंबन ब्रिज में आ गई खराबी; ट्रेनों की आवाजाही ठप
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
Rahul Gandhi
'48 सीटों पर वोटों की चोरी हुई'... राहुल गांधी ने ECI के खिलाफ फिर फोड़ा 'एटम बम'
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
Maharashtra
15 अगस्त को इस जगह लगा मीट बेचने पर बैन, विपक्ष ने दी चुनौती- हम करेंगें मटन पार्टी
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
china
क्या चीन से ठंडा पड़ेगा तनाव का तवा? 5 साल बाद दोनों मुल्क ने लिया ये बड़ा फैसला
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
parliament
क्या गाय घोषित होगी राष्ट्रीय पशु? मोदी सरकार ने संसद में दे दिया जवाब
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
Supreme Court News
योगेंद्र यादव ने बिहार के SIR मुद्दे पर मचाई खलबली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा शुक्रिया
;