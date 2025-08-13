Budh Gochar 2025: हवा में नोटों उड़ाते हुए एक साल बाद फिर सिंह राशि में लौट रहे बुध, इन जातकों का चमक जाएगा करियर! चेक कर लें अपनी राशि

Mercury transit August 2025 In Leo: ज्योतिष शास्त्र में बुध को नवग्रह में सबसे छोटा होने की वजह से ग्रहों का राजा कहा गया है. वे सूर्य के सबसे नजदीक हैं, इसलिए सबसे तेजी से सूर्य परिक्रमा करने वाले ग्रह भी हैं. वे लगभग हर महीने गोचर करते रहते हैं. जब भी वे एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो बिजनेस, नौकरी, शेयर बाजार, अर्थव्यवस्था पर अच्छा खासा असर देखने को मिलता है. अब 30 अगस्त को बुध ग्रह सिंह राशि में गोचर करने वाले हैं. उनके इस गोचर की वजह से 3 राशियों की किस्मत चमकने के आसार बन रहे हैं. उन्हें जॉब से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है या कहीं से आकस्मिक धन मिल सकता है. उनकी सेहत भी अचानक पहले से ज्यादा अच्छी होने लगेगी. आइए जानते हैं कि वे राशियां कौन सी हैं.

अगस्त में बुध गोचर से लाभान्वित होने वाली राशियां

कन्या राशि

बुध ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं. नौकरीपेशा जातकों का करियर आगे बढ़ सकता है. उनकी तरक्की की राह में आ रही रुकावट दूर हो जाएगी. आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होंगी. आप अपना खुद का कोई उद्यम शुरू करने का फैसला कर सकते हैं. खर्चों के मुकालबे आपकी आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे आप आर्थिक रूप से सक्षम महसूस करेंगे.

मिथुन राशि

आपके लिए बुध का सिंह राशि में लौटना फायदे का सौदा साबित हो सकता है. इससे किसी पुराने निवेश से आपको बड़ा धनलाभ हो सकता है. मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए सितंबर का महीना शानदार हो सकता है. आपको नौकरी में उन्नति और प्रेम संबंधों में मधुरता हासिल होगी. आप कोई गाड़ी खरीदने पर विचार कर सकते हैं. मां-बाप का पूरा आशीर्वाद मिलेगा.

धनु राशि

इस महीने के आखिर में ग्रहों के राजकुमार का गोचर आपकी राशि के नवम स्थान पर होगा. यह एक भाग्यशाली स्थान होता है, जिससे आपके भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे. आपको नौकरी-कारोबार में असीम तरक्की हासिल हो सकती है. किसी निवेश योजना में इन्वेस्ट करने या संपत्ति खरीदने के लिए समय अच्छा रहेगा. आध्यात्मिक कार्यों में आपका रुझान बढ़ेगा. आपके घर में शुभ कार्य हो सकता है.

