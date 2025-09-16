लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में छाएगा अंधेरा? जानें तारीख और समय
लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में छाएगा अंधेरा? जानें तारीख और समय

Surya Grahan Time: सूर्य ग्रहण लगने का समय नजदीक है, यह ग्रहण पितृ पक्ष के आखिरी दिन लग रहा है. सर्वपितृ अमावस्‍या के दिन सूर्य ग्रहण का लगना बहुत खास है, जानिए इसका भारत पर क्‍या असर होगा और ग्रहण काल में पितरों को विदाई कैसे दी जाएगी? 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:49 AM IST
लगने वाला है साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, भारत में छाएगा अंधेरा? जानें तारीख और समय

Surya Grahan kab hai: 21 सितंबर को महत्‍वपूर्ण खगोलीय और ज्‍योतिषीय घटना होने जा रही है. 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है. पितृ पक्ष की शुरुआत 7 सितंबर के चंद्र ग्रहण से हुई थी और अब समापन 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण से हो रहा है. यह सूर्य ग्रहण अश्विन मास की अमावस्‍या को लग रहा है, जिसे सर्व पितृ अमावस्‍या कहते हैं. ऐसे में लोग उलझन में हैं कि सूर्य ग्रहण का समय और सूतक काल कब से कब तक रहेगा? साथ ही सूर्य ग्रहण के कारण पितृ अमावस्‍या के दिन पितरों की विदाई कैसे दी जा सकेगी, अमावस्‍या का श्राद्ध कैसे संपन्‍न होगा? जानिए इन सब सवालों के जवाब. 

भारत में सूर्य ग्रहण का समय 

भारतीय समय के अनुसार, 21 सितंबर को लगने वाला साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण रात 11 बजे शुरू होगा और देर रात 3 बजकर 23 मिनट पर समाप्‍त होगा. यह सूर्य ग्रहण करीब साढ़े 4 घंटे चलेगा. 

भारत में नजर आएगा सूर्य ग्रहण? 

भारत में सूर्य ग्रहण दिखेगा या नहीं तो इसका जवाब है नहीं. चूंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में रात में लग रहा है इसलिए साल का यह अंतिम सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा. यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध के कई हिस्सों में दिखेगा जिसमें अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिमी प्रशांत महासागर, न्यूजीलैंड और अफ्रीका के कई हिस्से शामिल हैं. इनमें से कई जगह पर कुछ मिनटों के लिए सूर्य की रोशनी बेहद कम हो जाएगी. 

भारत में सूर्य ग्रहण का सूतक काल 

21 सितंबर का सूर्य ग्रहण भारत में नजर नहीं आएगा इसलिए इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा. सूतक काल मान्‍य न होने से सर्वपितृ अमावस्‍या के श्राद्ध कर्म अनुष्‍ठान पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा. लिहाजा पितृ पक्ष के समापन के दिन पितरों को विदाई देने में कोई समस्‍या नहीं होगी और सारे अनुष्‍ठान निर्विघ्‍न संपन्‍न हो सकेंगे. 

सूर्य ग्रहण कब लगता है? 

जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो सूर्य की रोशनी आंशिक रूप या पूर्णरूप से छिप जाती है. इससे पृथ्वी पर एक छाया बनती है, जो पूर्ण, आंशिक या वलयाकार ग्रहण के रूप में दिखाई देती है. इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं. 

कन्‍या राशि में लग रहा सूर्य ग्रहण

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कन्या राशि और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में लग रहा है. इसका असर सभी 12 राशि वालों पर होगा. लेकिन कन्‍या राशि वालों और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र में जन्‍मे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

